بنكٌ فيتنامي يصدر خطابات الاعتماد الأولى على بلوكتشين

تام شمس - الأربعاء 6 يناير 2021 08:01 مساءً - أصبح بنك إتش دي بنك الفيتنامي الرئيسي الآن أول بنك في البلاد يصدر خطابات اعتماد (L/C)، باستخدام تقنية بلوكتشين.

ووفقًا لتقرير صدر يوم ٦ يناير من قبل الموقع الإخباري المحلي فييت نام نيوز، فإن الإصدار وعرض المستندات والدفع الناجح لخطاب الاعتماد على بلوكتشين يمثل علامة فارقة في هدف إتش دي بنك المعلن، ليصبح "بنكًا رقميًا سعيدًا".

تضمن المشاركون في الصفقة الأولى مستوردًا محليًا للألياف ومصنعًا للغزل التايواني، إلى جانب البنك الاستشاري لخطاب الاعتماد في تايوان.

خطابات الاعتماد هي مستندات مهمة في التجارة الدولية، وتوفر ضمانًا من مؤسسة جديرة بالائتمان، مثل البنك، بأن مدفوعات المشتري للبائع سيتم استلامها في الوقت المحدد وبالمبلغ الصحيح. وفي جوهر الأمر، يضمن البنك الدفع.

يتمتع استخدام تقنية بلوكتشين لخطابات الاعتماد بالعديد من المزايا، مثل تقديم مستوى أعلى من الأمان وسجل دائم للمعاملة. كما أنه يقلل الوقت اللازم لمعالجة مثل هذه المعاملات في غضون ساعات.

انضم إتش دي بنك إلى شبكة كونتور المدعومة من إتش إس بي سي لخطابات الاعتماد في مايو ٢٠٢٠. وحسبما أفاد كوينتيليغراف، تلقت منصة آر ثري التي تعتمد على كوردا إطلاقًا تجاريًا في الربع الثاني من عام ٢٠٢٠، بعد تجربة ناجحة في عام ٢٠١٩.