شركة ريبيو الأرجنتينية تستحوذ على ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة في البرازيل

تام شمس - الأربعاء 6 يناير 2021 08:01 مساءً - اشترت ريبيو، وهي شركة أصول رقمية مقرها الأرجنتين، بورصة بيتكوين تريد البرازيلية الرئيسية.

ووفقًا لصحيفة أمبيتو الأرجنتينية، فإن عملية الاستحواذ هي جزء من خطة ريبيو للانتشار في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية. يُقال إن بيتكوين تريد هي ثاني أكبر بورصة عملات مشفرة في البلاد من حيث الحجم.

حيث قال سيباستيان سيرانو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ريبيو، إن الشركة قامت بعملية الشراء "لتوسيع الوصول إلى عالم الأصول الرقمية" في المنطقة.

وقد صرح كارلوس أندريه مونتينيغرو، مؤسس بيتكوين تريد، قائلًا: "نحن مقتنعون بأن ريبيو هي أفضل شركة لتمديد المسار الذي نبنيه مع بيتكوين تريد في البرازيل".

تأسست ريبيو في عام ٢٠١٣، وتزعم أنها واحدة من أكبر بورصات العملات الرقمية في أمريكا الجنوبية، حيث يوجد موظفون في الأرجنتين والبرازيل والمكسيك وأوروغواي وإسبانيا. أطلقت الشركة منصة تداول للعملات المشفرة مع خدمات بدون وصفة طبية في عام ٢٠١٩، وتم اختيارها كواحدة من رواد التكنولوجيا في المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي.

في نوفمبر، اقترح مشرع أرجنتيني تشريعًا لتوفير إطار عمل وطني للعملات المشفرة في البلاد. ويهدف مشروع القانون إلى معالجة "القواعد التعسفية للغاية" التي تحكم نظام العملات المشفرة في الأرجنتين.