مارك كوبان يقول إنه سيرشح نفسه لمنصب الرئيس إذا وصلت بيتكوين إلى مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 6 يناير 2021 04:36 صباحاً - ردًا على تغريدة من الملياردير شامات باليهابيتيا، قال مارك كوبان إنه سيرشح نفسه لرئاسة الولايات المتحدة - في ظل مجموعة محددة من الظروف.

حيث غرد نجم شارك تانك يوم الثلاثاء قائلًا: "سأترشح إذا وصلت بيتكوين إلى مليون دولار ويمكننا الحصول على تعهدات بالتبرع بمبلغ ٣٥٠ بيتكوين إلى الخزانة كل عام من ٤ سنوات حتى نتمكن من منح ١ ساتوشي لكل مواطن كل عام، يجب أن يحتفظوا به لمدة ١٠ سنوات".

جاء رد كوبا بعد أن قال باليهابيتيا إن الإطار السياسي الحالي يحتاج إلى إصلاح، وتوقع "حزب سياسي ثالث مسيطر في الولايات المتحدة بحلول عام ٢٠٣٠". شكك كوبان في وقت لاحق في المفهوم الكامل للأحزاب السياسية. وبدوره، قال باليهابيتيا إن الولايات المتحدة لن تحتاج على الأرجح إلى مثل هذه الأحزاب إذا ترشح كوبان للمنصب.

تحدث كوبان عن بيتكوين عدة مرات على مدار العامين الماضيين. وتتضمن بعض تعليقاته الأخيرة موقفًا من الأصل باعتباره "مخزنًا للقيمة مثل الذهب الذي يعتبر دينيًا أكثر منه حلًا لأي مشكلة" وأنه "بغض النظر عن مدى رغبة محبي بيتكوين في التظاهر بأنها تحوط ضد سيناريوهات يوم القيامة، فإنها ليست كذلك."

وفي جوهرها، لا تعتبر نظرة كوبان العامة لبيتكوين بعيدة جدًا عن نظرة الصناعة للعملة. إذ يرى كلٌ من كوبان وخبراء مجال العملات المشفرة أن الأصول الرقمية هي بمثابة مخزن للقيمة مثل الذهب. ومع ذلك، فقد دعا كوبان سابقًا إلى زيادة بساطة المستخدم للأصل، بالإضافة إلى التطرق إلى عدة نقاط أخرى على مر السنين. وفي المقابل، يرى خبراء العملات المشفرة أن عملة بيتكوين تحل عددًا كبيرًا من المشكلات، بدلًا من مجرد العمل كمخزن آخر للقيمة.