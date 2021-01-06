مدير العمليات في أوكي كوين: "المؤسسات مسرورة لأن الأشخاص يبيعون"

تام شمس - الأربعاء 6 يناير 2021 04:36 صباحاً - التقط عدد من الشركات الرئيسية أكوامًا ضخمة من بيتكوين (BTC) منذ صيف ٢٠٢٠. وفي الوقت نفسه، تجاوزت الأصول أعلى مستوى لها في عام ٢٠١٧ بالقرب من ٢٠٠٠٠ دولار، لتكسر مؤخرًا مستوى ٣٤٠٠٠ دولار قبل أن تتراجع نحو ٢٧٧٠٠ دولار. مع ذلك، تسبب الانخفاض في بعض ضغوط الشراء الجادة، وذلك وفقًا لرئيس العمليات في أوكي كوين، جيسون لاو.

حيث صرح لاو لكوينتيليغراف قائلًا: "خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع وصول أسعار بيتكوين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بالقرب من ٣٤ ألف دولار، لمست الأسواق مستويات جديدة من المقاومة". وأشار إلى أن "إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة وهيمنة بيتكوين وصلا إلى أعلى مستوياتهما في عام ٢٠١٧، عند حوالي ٨٠٠ مليار دولار و٧٣٪ على التوالي"، مضيفًا:

"حدث جني الأرباح حول هذه المستويات، مما أدى إلى بعض التداول الجانبي، وتسبب في زيادة الرافعة المالية في العديد من العقود الآجلة. لقد رأينا ١,٤ مليار دولار في بيتكوين و٥٠٠ مليون دولار في عقود إيثريوم الآجلة في آخر ٢٤ ساعة، مما أدى إلى انخفاض حاد إلى مستوى ٢٩٥٠٠ دولار لبيتكوين. ومع ذلك، يتم شراء هذه الانخفاضات بسرعة كبيرة، مما يعزز الرواية القائلة بأن هناك عطاءات أساسية من قبل المؤسسات الحريصة على الوصول إلى بيتكوين".

أطلق العام الماضي اتجاهًا للاعبين الرئيسيين الكبار - بما في ذلك مايكروستراتيجي وماس ميوتشوال وبول تيودور جونز - بتخصيص مبالغ ضخمة من رأس المال نحو بيتكوين. يمكن للجمهور أن يشكر هذا الاستيعاب المؤسسي على ارتفاع بيتكوين الأخير، وفقًا لتعليقات من مناصر بيتكوين والرئيس التنفيذي لشركة غالاكسي ديجيتال "مايك نوفوغراتز".

وأوضح لاو أنه "بالإضافة إلى ذلك، رأينا تناوبًا خارج بيتكوين خلال هذه الفترة، حيث قام المتداولون بتدوير الأصول من بيتكوين إلى بدائل لكسب عوائد أعلى"، مشيرًا إلى حركة سعر بيتكوين الأخيرة. "هذا واضح لأن إيثريوم اكتسبت ١٣٪ على بيتكوين في آخر ٢٤ ساعة، بينما انخفضت هيمنة بيتكوين إلى ٦٩٪."

تجاوزت إيثريوم (ETH) مؤخرًا ١٠٠٠ دولار كجزء من حركة كبيرة تفوقت على عملة بيتكوين على المدى القصير.