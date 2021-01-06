بعض الولايات تقاضي مكتب المراقب المالي للعملة وبريان بروكس لتجاوز ضوابطها حول الإقراض المُجحف

تام شمس - الأربعاء 6 يناير 2021 02:43 صباحاً - تقاضي ثماني ولايات ومقاطعة كولومبيا هيئة تنظيم البنوك الوطنية بشأن تغيير في القاعدة دخل حيز التنفيذ.

ففي يوم ٥ يناير، يقود المدعي العام في نيويورك الاتهام ضد مكتب المراقب المالي للعملة والمراقب المالي الحالي بالوكالة بريان بروكس.

في أكتوبر، وضع مكتب المراقب المالي للعملة قاعدة "المقرض الحقيقي"، والتي دخلت حيز التنفيذ في نهاية ديسمبر. وتنص القاعدة على أن القرض الذي يتضمن بنكًا وطنيًا كمقرض يمكن أن يعتمد بالتالي على التوجيه الوطني الخاص بمكتب المراقب المالي للعملة بدلًا من توجيه الولايات الفردية. والجدل هنا هو أن العديد من الولايات لديها أحكام قوية بشكل خاص لمكافحة الربا، والتي تحدد معدلات الفائدة على أمل منع الإقراض المُجحف. تزعم شكوى اليوم أن مكتب المراقب المالي للعملة لم يأخذ المخاوف على محمل الجد:

"في حين أن مكتب المراقب المالي للعملة يتشدق بإدانة الإقراض المُجحف، فإنه يعطي تأييده الشامل لعلاقات الإقراض القائمة على التهرب من قوانين الربا المصممة لحماية المستهلكين."

من جهتها، قالت غرفة التجارة الخارجية عند إعلانها القاعدة:

"علاقات الإقراض بين البنوك وأطراف خارجية يمكن أن تسهل الوصول إلى الائتمان الميسور. ومع ذلك، فإن زيادة عدم اليقين القانوني فيما يتعلق بهذه العلاقات قد تثني البنوك والأطراف الخارجية عن الشراكة، وتحد من المنافسة وتهدئ الابتكار الناتج عن هذه الشراكات. وقد يؤدي هذا في النهاية إلى تقييد الوصول للحصول على ائتمان ميسور".

في شكواهم اليوم، يدعي المنظمون في الولاية أن لجنة تنسيق العمليات قد تجاوزت سلطتها من خلال تجاوز - أو استباق - قانون الولاية. ويقولون إن الهيئة التنظيمية انتهكت أيضًا قانون الإجراءات الإدارية في تسريعها للخروج من الباب دون أخذ التعليقات على مقترحها على محمل الجد. علاوة على ذلك، يطلب المنظمون من المحكمة "التصريح بأن مكتب المراقب المالي للعملة انتهك قانون الإجراءات الإدارية لأن قاعدة المُقرض الحقيقي تعسفية أو متقلبة أو بها إساءة تقدير أو خلافًا لذلك لا تتوافق مع القانون".