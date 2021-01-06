حيتان XRP تغرق بسرعة

تام شمس - الأربعاء 6 يناير 2021 02:43 صباحاً - تتدهور المحافظ التي تحتفظ بعدد كبير من XRP بسرعة في أعقاب الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد ريبل. تكشف بيانات الصناعة مدى سرعة غرق حيتان XRP المزعومة هذه.

حيث قدرت كوين ميتريكس، الشركة الرائدة للبيانات في كل ما يتعلق بالعملات المشفرة وبلوكتشين، أن عدد عناوين المحفظة التي تحتوي على مليون XRP على الأقل قد انخفض إلى ١٥٦٧ من ١٧٢١ بين ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ و ٣ يناير. وبعبارة أخرى، يبدو أنه أن حيتان XRP تقوم بتصفية جزء من ممتلكاتهم وسط عدم اليقين التنظيمي المحيط بريبل.

وحسبما يوضح الرسم البياني التالي من كوين ميتريكس، فإن مجموع عناوين XRP التي تمتلك مليون توكن كان يرتفع باستمرار منذ أوائل عام ٢٠١٩ قبل أن ينخفض ​​بشكل حاد في أواخر ديسمبر. العناوين التي تحتوي على مليون XRP على الأقل هي عند أدنى مستوى منذ أكتوبر ٢٠١٩.

العناوين التي تحتوي على مليون XRP على الأقل عبر كوين ميتريكس

أصيب حاملو XRP بالانزعاج من اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات بأن ريبل انتهكت اللوائح من خلال بيع ما قيمته ١,٣ مليار دولار من الأوراق المالية غير المسجلة. وقد تسببت الدعوى القضائية التي بدأتها هيئة تنظيم الأوراق المالية في انخفاض سعر XRP بأكثر من ٧٠٪ حيث بدأت البورصات ومديرو الصناديق في إبعاد أنفسهم عن المشروع.

يوم الثلاثاء، أعلنت غرايسكيل إنفستمنتس أنه تمت تصفية صندوق ديجيتال لارج كاب فند الخاص بها بالكامل من ممتلكات XRP. كما أزالت شركة بيتوايز أسيت مانجمنت XRP من ممتلكاتها قبل الكريسماس.

كانت XRP هو العيب الوحيد في الأسابيع القليلة الوردية لسوق العملات المشفرة. إذ سجلت كل عملة بين أعلى ١٥ أصلًا مشفرة من حيث القيمة السوقية مكاسب يوم الثلاثاء، باستثناء XRP، وفقًا لبيانات كوين ماركت كاب.