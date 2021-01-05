أوكرانيا تستعين بنظام ستيلر لتطوير البنية التحتية للأصول الرقمية، بما في ذلك إطار عمل العملة الرقمية للبنك المركزي

تام شمس - الثلاثاء 5 يناير 2021 08:56 مساءً - وقعت مؤسسة تطوير ستيلر اتفاقية مع الحكومة الأوكرانية لتسهيل إنشاء نظام بيئي للأصول الرقمية، بما في ذلك إطار عمل للعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC).

حيث أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية يوم الاثنين أنها دخلت في مذكرة تفاهم مع مؤسسة تطوير ستيلر. وتحدد مذكرة التفاهم استراتيجية أوكرانيا لتطوير الأصول الرقمية والبنية التحتية للعملة الرقمية للبنك المركزي. ويشمل ذلك تقديم الدعم للمشاريع المتخصصة في الأصول الرقمية، وتنفيذ وتنظيم تداول العملات المستقرة، وتعزيز تطوير عملة رقمية للبنك المركزي.

وأكد بيان صحفي صادر عن مؤسسة تطوير ستيلر يوم الاثنين أنه تم التوقيع على الاتفاقية يوم ٢٨ ديسمبر.

وقد صرح أولكسندر بورنياكوف، نائب وزير وزارة التحول الرقمي، لكوينتيليغراف إن تسهيل العملة المشفرة الوطنية لا يعني أن ستيلر ستطور العملة الرقمية للبنك المركزي الأوكراني. بدلًا من ذلك، من المتوقع أن تعمل شراكة ستيلر على "تمكين اتخاذ القرارات الجيدة فيما يتعلق بتطوير النظام البيئي للأصول الافتراضية في أوكرانيا".

وعندما سُئل عن قدرة أوكرانيا على قيادة تطوير العملات المشفرة وبلوكتشين في أوروبا والعالم، قال بورنياكوف إن وزارته تدمج أفضل الممارسات من سويسرا والمملكة المتحدة ومالطا وليختنشتاين والولايات المتحدة.

حيث قال:

"إن الشركات المشفرة والشركات الناشئة في مجال بلوكتشين والمؤسسات المالية - تسعى جميعًا إلى توفير بيئة محمية قانونًا لممارسة الأعمال التجارية. وتعمل وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا على بناء إطار قانوني يوفر بيئة تنظيمية شفافة ومستقرة للبلوك تشين والعملات المشفرة الشركات".

كما أوضح بورنياكوف أن البنك الوطني الأوكراني يجري أبحاثًا عن عملات البنوك المركزية الرقمية منذ عام ٢٠١٧. أوكرانيا، مثل العديد من البلدان الأخرى، تستكشف فائدة عملات العملة الرقمية للبنك المركزي، فضلًا عن تأثيرها المحتمل على كل شيء بدءًا من السياسة النقدية والاستقرار المالي وحتى تبني المستهلك.

كان هناك بعض التذمر من أن أوكرانيا مستعدة لقيادة سباق العملات المشفرة في أوروبا الشرقية، حيث ضغطت وزارة التحول الرقمي من أجل لوائح أكثر وضوحًا بشأن الأصول الرقمية.

في سبتمبر، أعطت تشيناليسيس أوكرانيا المركز الأول في ترتيبها العالمي في اعتماد العملات المشفرة. سجلت أوكرانيا درجات عالية بشكل خاص في مقاييس القيمة المستلمة على السلسلة وإجمالي قيمة البيع بالتجزئة على السلسلة.

تم تصنيف ستيلر لومن (XLM) حاليًا في المرتبة ١٣ في القيمة السوقية العالمية لجميع العملات المشفرة. وتتضمن المبادئ الأساسية لمؤسسة ستيلر خلق وصول أكثر إنصافًا إلى النظام المالي العالمي عبر تكنولوجيا النظير إلى نظير مفتوحة المصدر.