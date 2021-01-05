مع بقاء ٦ ساعات، وزارة الخزانة تسجّل ما يقرب من ٦٠٠٠ تعليق على اقتراح مراقبة العملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 5 يناير 2021 09:55 صباحاً - على الرغم من العديد من الاعتراضات على الإطار الزمني المقتطع، فإن التعليقات العامة مستحقة الليلة استجابةً لاقتراح وزارة الخزانة الأمريكية بمطالبة الشركات مثل بورصات العملات المشفرة بمعرفة الهويات وراء المحافظ التي يتعاملون معها.

اعتبارًا من ليلة الأحد، سجلت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة، ٥٦٣٣ ردًا على نظامها المقترح. هذا الرقم على الرغم من حقيقة أن شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية أعطت ١٥ يومًا فقط، بدلًا من فترة ٦٠ يومًا المعتادة للردود.

أسقط المكتب إعلانه يوم ١٨ ديسمبر، مساء الجمعة قبل أسبوع من الكريسماس في الولايات. وفي الوقت نفسه، اليوم، تاريخ الموعد النهائي، هو أول يوم عمل عادي بعد يوم رأس السنة الجديدة. ناهيك عن حقيقة أن وزارة الخزانة على بعد ١٦ يومًا فقط من رعاية إدارة بايدن.

تعرض توقيت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية للانتقادات من عدد من المشرعين وكذلك مجتمع العملات المشفرة. وإضافة إلى المشكلة، أبلغ بعض المعلقين المحتملين عن مشكلات في استخدام البوابة الرئيسية للحكومة الفيدرالية الأمريكية. على وجه الخصوص يومي الثلاثاء والخميس، تسبب موقع تجريبي منفصل في إتلاف الروابط.

ناهيك عن انتقاد القاعدة نفسها، والتي قد تتطلب من شركات خدمات الأموال المسجلة، وخاصة بورصات العملات المشفرة، أن تتبنى حدود قانون السرية المصرفية على المعاملات من وإلى منصاتها، بل وتتجاوزها بالفعل من خلال مطالبتها بمعرفة هوية المستفيد من أي محفظة عملا مشفرة ذاتية الاستضافة على الطرف الآخر من المعاملة بقيمة ٣٠٠٠ دولار أو أكثر.