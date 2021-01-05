البنك المركزي الروسي يحاول وقف تدفق الروبل من الحسابات المصرفية

تام شمس - الثلاثاء 5 يناير 2021 09:55 صباحاً - سيجد المستثمرون المبتدئون في روسيا أنفسهم قريبًا أمام خيارات أقل للتغلب على أسعار الفائدة المنخفضة المعروضة في حسابات التوفير الروسية. وبالإضافة إلى المستثمرين أنفسهم، من المرجح أن يكون الخاسرون الكبار هم تطبيقات تداول مثل روبن هود، والتي تستهدف المبتدئين.

وفقًا لإعلان بتاريخ ٣٠ ديسمبر، يعمل البنك المركزي الروسي على جعل منصات تداول الأوراق المالية تلتزم بخط إجراءات "الحد من المخاطر" التي تم إقرارها لأول مرة في يوليو. وفي أحدث إعلان، أوصى البنك المركزي الروسي منصات وتطبيقات الأوراق المالية بأن يكون لها أنظمة "لتأمين استحالة تنفيذ الصفقات على المنصة مما يؤدي إلى الاستحواذ على الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى من جهات إصدار أجنبية من قبل مستثمرين غير مؤهلين"، باستثناء تلك المعتمدة من قبل البنك المركزي الروسي.

وبالمثل، يعمل البنك المركزي الروسي على منع الشركات من تقديم "منتجات استثمارية معقدة" - وهو مصطلح يتماشى إلى حد كبير مع التداول بالرافعة المالية أو المشتقات - للمستثمرين غير المؤهلين ما لم تقدم الشركات التي تقدم هذه الاستثمارات عوائد مضمونة لا تقل عن ثلثي سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي. مع معدل رئيسي يبلغ ٤,٢٥٪ حاليًا، ستحتاج المنصات إلى ضمان عوائد بنسبة ٢,٨٣٪.

هناك شكوك كبيرة في أن النية الفعلية هي حماية المستثمرين. في حين أن ٤,٥٪ سيكون أمرًا يُحسد عليه بالنسبة لحساب التوفير الأمريكي، فإن عدم استقرار الروبل منذ العقوبات في عام ٢٠١٤، ومؤخرًا، انهيار السوق في مارس ٢٠٢١، دفع أعدادًا ضخمة من المستثمرين إلى سوق الأسهم لأول مرة في عام ٢٠٢٠.

في أكتوبر، أصدر البنك المركزي الروسي إرشادات مماثلة للحد من المستثمرين غير المؤهلين من شراء أكثر من ٦٠٠٠٠٠ روبل (حتى تاريخ كتابة المقالة، ما يزيد قليلًا عن ٨٠٠٠ دولار أمريكي) من العملات المشفرة في عام واحد. كان هذا التوجيه جزءًا من شرح لقانون البلاد "حول الأصول المالية الرقمية"، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من العام الجديد.