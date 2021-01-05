تطبيق صديق للعملات المشفرة يحذر المستخدمين من "إعادة تقييم" مقتنيات XRP

تام شمس - الثلاثاء 5 يناير 2021 09:55 صباحاً - يُقال إن ريفولت، وهو تطبيق تداول صديق للعملات الرقمية، يُصدر تحذيرًا قويًا لعملائه فيما يتعلق بشراء وبيع XRP.

فوفقًا للموقع الإخباري ذا أيريش تايمز، أرسلت شركة التكنولوجيا المالية مؤخرًا إشعارًا إلى عملائها قائلة إنه لا يزال من الممكن للشركة إزالة أو تقييد التداول على XRP مع إشعار بسيط أو بدون إشعار. حذرت ريفولت المستخدمين من أن أموالهم يمكن أن تعلق فعليًا دون وجود طريقة لبيع التوكنات حتى لو انخفض السعر إلى الصفر "في أسوأ سيناريو".

حيث قالت ريفولوت إنه "من المهم أن تعيد تقييم ممتلكاتك من العملات المشفرة باستمرار، وتحديدًا XRP، وإذا ما كنت ستظل مرتاحًا للمخاطر المرتبطة".

يقتصر مستخدمو ريفولت على التداول داخل التطبيق ولا يمكنهم إرسال أو استقبال العملات المشفرة من محافظ الجهات الخارجية. وقد قالت الشركة إن التهم الأخيرة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد تتسبب في انخفاض السيولة في بعض بورصات العملات المشفرة الشريكة لها أثناء حذف التوكن، مما يجعل ريفولت غير قادرة على شراء أو بيع XRP.

أعلن عدد من بورصات العملات المشفرة، بما في ذلك كوين بيز، أنها ستعلق تداول XRP بدءًا من هذا الأسبوع ردًا على هيئة الأوراق المالية والبورصات التي تتخذ إجراءات قانونية ضد ريبل. اتهمت الهيئة ريبل والرئيس التنفيذي براد غارلينغهاوس والشريك المؤسس كريس لارسن بإجراء "عرض للأصول الرقمية غير المسجلة والمستمرة" في بيع توكنات XRP.

شهد العام الماضي توسيع تطبيق المال الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرًا له لخدمات تداول العملات المشفرة ليشمل أستراليا والولايات المتحدة، وقد تسارعت هذه الزيادة، حسبما ورد، من خلال الاهتمام المتزايد بالعملات المشفرة خلال عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد-١٩. احتفظ مستخدمو ريفولت بما يقرب من ١٢٠ مليون دولار من العملات المشفرة في عام ٢٠١٩ على الرغم من أن الشركة أبلغت عن خسائر فادحة في نفس العام.

في وقت كتابة المقالة، كان سعر XRP هو ٠,٢٣ دولار، بعد أن ارتفع بنسبة ٢,٦٪ في آخر ٢٤ ساعة.