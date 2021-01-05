لايتكوين تتفوق على ريبل لفترة وجيزة لتصبح رابع أكبر عملة مشفرة وسط خلاف ريبل وهيئة الأوراق المالية

تام شمس - الثلاثاء 5 يناير 2021 09:55 صباحاً - احتلت لايتكوين (LTC) محل XRP لفترة وجيزة في تصنيفات القيمة السوقية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يسلط الضوء على تأثير الدعوى القضائية الأخيرة ضد ريبل التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

حدث ما يسمى بـ "التقلب" في وقت مبكر من يوم الأحد عندما بلغت القيمة السوقية للايتكوين ٩,٩٥ مليارات دولار بعد ارتفاع الأسعار بنسبة تزيد عن ١٢٪. في غضون ذلك، انخفضت XRP بما يزيد عن ٢٥٪ خلال فترة تداول ٢٤ ساعة.

في وقت كتابة المقالة، عاد XRP إلى المركز الرابع بقيمة سوقية قدرها ١٠,٥ مليارات دولار. في غضون ذلك، كانت قيمة لايتكوين تزيد قليلًا عن ٩,٩ مليارات دولار. في الأيام السبعة الماضية، ارتفع سعر لايتكوين بنسبة ١٤٪ تقريبًا بينما انخفض XRP بنسبة ٢٠٪ تقريبًا.

تضاعف سعر لايتكوين منذ منتصف ديسمبر، مما يسلط الضوء على جاذبية بيتكوين في السوق الأوسع. كانت XRP أيضًا في حالة متوترة قبل إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد ريبل بزعم انتهاكها لقوانين الأوراق المالية. انخفض سعر XRP بأكثر من ٧٣٪، وفقًا لبيانات كوين ماركت كاب.

من المحتمل أن يكون طريق XRP إلى الانتعاش طريقًا مليئًا بالمطبات حيث ينتظر المستثمرون نتيجة التقاضي - وهي عملية قد تستغرق عدة سنوات حتى تنتهي. بدون تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، قد تكافح قيمة XRP لاستعادة الزخم. كذلك تهدد موجة الإزالة من البورصات الرئيسية إمكانية انتعاش XRP.

وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن يكون صعود لايتكوين متعلقًا ببيتكوين أكثر من أي تغيير في الأساسيات الأساسية للمشروع. سلط كوينتيليغراف الضوء على الارتفاع الواضح في حجم العملات البديلة في ديسمبر مع تجاوز سعر بيتكوين ٢٠ ألف دولار.

حيث ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المشفرة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبلغت ذروتها عند حوالي ٩٠٧ مليارات دولار.