رسوم إيثر ترتفع مرة أخرى

تام شمس - الثلاثاء 5 يناير 2021 09:55 صباحاً - وصلت الرسوم على شبكة إيثريوم إلى متوسط ​​١٠,٢٠ دولارات لكل معاملة اعتبارًا من يوم الأحد، وفقًا لبيانات من واي تشارتس. ارتفعت رسوم الشبكة في مناسبتين فقط في عام ٢٠٢٠، وبلغ متوسطها لفترة وجيزة ١٢,٥٤ دولارًا في أوائل سبتمبر. ثم ارتفعت مرة أخرى إلى ١١,٦٩ دولارًا بالقرب من منتصف الشهر نفسه.

واجه متعاملو شبكة إيثريوم رسومًا عالية داخل وخارج العام الماضي كنتيجة جزئية لازدهار التمويل اللامركزي (DeFi)، الذي استخدم بلوكتشين لمختلف أنشطة الإقراض وزراعة العوائد. في بعض الأحيان، جعلت الرسوم المرتفعة من الصعب على المساهمين المشاركة في أنشطة التمويل اللامركزي.

كتب اليوتيوبر المتخصص في العملات المشفرة في تغريدة يوم الاثنين أن "رسوم غاز #إيثريوم ترتفع مرة أخرى، مما يجعل #التمويل_اللامركزي غير قابل للاستخدام"

كان تحمل حركة المرور على الشبكة مشكلة لسنوات. وقد عانى المتعاملون من تأخيرات ورسوم كبيرة بالقرب من ذروة آخر سباق كبير للعملات المشفرة عندما انتشرت لعبة بلوكتشين تركز على القطط تسمى كريبتوكيتيز.

بدأت إيثريوم مؤخرًا رحلة ترقية الشبكة التي طال انتظارها، والتي تسمى إيثريوم ٢.٠، حيث نقلت الشبكة إلى خوارزمية تعدين إثبات الحصة. من المتوقع أن تجلب الترقية توسعًا هائلًا إلى إيثريوم، على الرغم من أن العملية من المحتمل أن تستغرق سنوات حتى تكتمل.

خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ارتفعت إيثريوم (ETH) إلى ١١٦١ دولارًا أمريكيًا من مستوى قريب من ٨٣٠ دولارًا أمريكيًا.