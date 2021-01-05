أيكون لوب تحصل على دعم الحكومة لاختبار مشروع رخصة قيادة قائم على بلوكتشين

تام شمس - الثلاثاء 5 يناير 2021 09:55 صباحاً - حصلت شركة أيكون لوب بلوكتشين للمؤسسات على موافقة من وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية لاختبار هويتها اللامركزية (DID)، وهو نظام تكنولوجي لإدارة بيانات رخصة القيادة في البلاد.

ووفقًا لإعلان صادر عن الشركة، تهدف التجربة التجريبية إلى عرض قدرات الهوية اللامركزية في توفير تخزين آمن للبيانات مع منع تزوير البيانات.

وتعليقًا على المشروع، أشار الرئيس التنفيذي لشركة أيكون لوب إلى أن منصة الهوية اللامركزية للشركة تتيح للمستخدمين إدارة معلوماتهم الشخصية بشكل أفضل مباشرةً من تطبيق Zzeung للهاتف المحمول، بدلًا من استخدام بطاقات رخصة القيادة الفعلية. ويُقال إن التطبيق يمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في بياناتهم الشخصية.

يأتي اختبار الهوية اللامركزية الخاص بأيكون لوب في وقت يتزايد فيه تبني الهوية الرقمية بين الكوريين الجنوبيين. في أغسطس ٢٠٢٠، ظهرت تقارير تفيد بأن مليون كوري جنوبي يحملون بالفعل رخص قيادة بلوكتشين.

الاختبار المخطط له هو حالة استخدام أخرى مدعومة من الحكومة لنظام تقنية الهوية اللامركزية القائم على بلوكتشين من أيكون لوب في كوريا الجنوبية. بالعودة إلى أغسطس ٢٠٢٠، تم الكشف عن أن مديري جزيرة جيجو كانوا يستخدمون نظام الهوية اللامركزية لتتبع الاتصال كجزء من تدابير مكافحة انتشار كوفيد-١٩ في الوجهة السياحية الشهيرة.

وبغض النظر عن الوكالات الحكومية، فإن الشركات الخاصة مثل SaraminHR - شركة توظيف في كوريا الجنوبية - تستخدم أيضًا الهوية اللامركزية للمصادقة على أوراق اعتماد المتقدمين للوظيفة. حسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، حصلت أيكون لوب على حوالي ٨ ملايين دولار لتمويل مشروعها الهوية اللامركزية.

لا تزال الهوية اللامركزية واحدة من حالات الاستخدام التي يتم الترويج لها غالبًا لاعتماد بلوكتشين. ونظرًا لتزايد حالات سرقة الهوية وانتهاكات قواعد البيانات المركزية، فقد جادل بعض الخبراء بمزيد من الاعتبار تجاه أنظمة إدارة الهوية القائمة على بلوكتشين.

وإلى جانب رخص القيادة، تشمل حالات التبني المحتملة الأخرى للهوية اللامركزية الخدمات المصرفية والرعاية الصحية وصناعة السفر. وفي الواقع، سمح التقدم في القياسات الحيوية اللامركزية لبعض البلدان في جنوب شرق آسيا بالبدء في إحياء قطاع السياحة وسط جائحة فيروس كورونا المستمرة.