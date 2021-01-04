الأصول الخاضعة لإدارة بيتوايز تتجاوز ٥٠٠ مليون دولار مع تدفق المؤسسات لمجال العملات المشفرة

تام شمس - الاثنين 4 يناير 2021 08:52 مساءً - حققت شركة إدارة صندوق العملات المشفرة الرائدة بيتوايز أسيت مانجمنت إنجازًا كبيرًا في الربع الأخير من عام ٢٠٢٠ حيث قفزت التدفقات إلى منتجاتها إلى مستويات قياسية جديدة، مما يؤكد الطلب المؤسسي المتزايد على الأصول الرقمية.

تجاوزت أصول الشركة الخاضعة للإدارة (AUM)، ٥٠٠ مليون دولار، وفقًا لبيان صحفي صدر يوم الاثنين. وهذه زيادة كبيرة من ١٠٠ مليون دولار في الأصول الخاضعة للإدارة التي تم تسجيلها في ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٠.

وجاء في البيان الصحفي:

"شهدت بيتوايز تدفقات قياسية إلى صناديقها خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٠، متجاوزة إجمالي التدفقات الداخلة التراكمية لعامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ مجتمعين."

جاء معظم الطلب الجديد من خبراء الاستثمار مثل المستشارين الماليين وصناديق التحوط والشركات والمستثمرين المؤسسيين الآخرين.

يعتبر صندوق بيتوايز ١٠ كريبتو إندكس فند، الذي يوفر تعرضًا واسعًا لأكبر الأصول الرقمية، المنتج الأكثر شعبية إلى حد بعيد، حيث تُدار أكثر من ٤٠٠ مليون دولار من الأصول. يمتلك الصندوق بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) ولايتكوين (LTC) وسبع عملات رقمية أخرى.

تقول بيتوايز إن الطلب على الصناديق التي تركز على بيتكوين و إيثريوم شهد أيضًا ارتفاعًا في الطلب في الربع الأخير.

حيث قال هانتر هورسلي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بيتوايز، "إن السرعة التي ينتقل بها المستثمرون المحترفون إلى العملات المشفرة في الوقت الحالي رائعة".

قبل العام الجديد، أعلنت شركة بيتوايز أنها قامت بتصفية صفقاتها في XRP ردًا على الدعوى المرفوعة ضد ريبل لابز من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. بعيدًا عن الفشل الذريع في XRP، يبدو أن سوق العملات المشفرة على وشك التوسع مع انضمام المزيد من المستثمرين المؤسسيين.

أخبر ديفيد لاوانت، محلل الأبحاث في بيتوايز، مؤخرًا كوينتيليغراف أن هناك "مخاطر مهنية" أقل لدخول العملات المشفرة، مما يعني انضمام المزيد من المؤسسات. وقال إن جاذبية بيتكوين المتزايدة كأصل آمن يمكنه أن يعوض ما يسمى "التضخم النقدي الكبير" أصبحت حافزًا رئيسيًا لاعتمادها.