أبهولد لن تقوم بإزالة XRP قبل قرار المحكمة

تام شمس - الاثنين 4 يناير 2021 08:52 مساءً - أوضحت شركة معالجة المدفوعات بالعملات المشفرة ومشغل البورصة "أبهولد" رسميًا أنها لن تقوم بإزالة XRP في الوقت الحالي.

كجزء من إعلان صدر يوم الاثنين، صرحت أبهولد بأنها لن تقوم بإزالة XRP من عرض العملات المشفرة الخاص بها حتى يتم حل الدعوى المرفوعة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.

"قررت أبهولد الاستمرار في إدراج XRP حتى يتم الفصل في شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات لصالح هيئة الأوراق المالية والبورصات، ويتم اعتبار XRP أنها ورقة مالية اليوم (أو يتبدد حجم التداول إلى نقطة لم يعد بإمكاننا دعم XRP)."

وأشارت البورصة إلى أن الدعوى المرفوعة ضد شركة ريبل ومديريها التنفيذيين هي ادعاء، ولم تعتبر أي محكمة أمريكية رسميًا XRP ورقة مالية. وجاء في الإعلان: "نحن على ثقة من أن البورصات الأخرى ستتبنى موقفًا مماثلًا بدلًا من التسرع في إصدار حكم قبل قرار المحكمة".

كما شككت البورصة في الإجراء القوي الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد ريبل، والذي أدى إلى انخفاض سعر XRP بقوة. فقد توكن XRP أكثر من ٥٠٪ من قيمته منذ أن بدأت الشائعات حول الإنفاذ في الانتشار، من حوالي ٠,٥٧ دولار إلى ٠,٢٣ دولار حتى وقت كتابة المقالة.

تضاعفت الخسائر بشكل كبير من خلال سلسلة من إعلانات الإزالة من قبل البورصات الرئيسية، أولًا بيتستامب ثم كوين بيز وباينانس يو إس وإيتورو. وبالمثل، أسقطت صناديق التحوط الرئيسية ومقدمو الخدمات المؤسسية مثل بيتوايز وجينيسس تريدينغ دعم الأصول.

يُنظر إلى عمليات الشطب إلى حدٍ كبير على أنها إجراء احترازي للحماية من المخاطر التنظيمية. لا تزال الدعوى في مراحلها الأولى، حيث من المقرر عقد جلسة استماع افتراضية قبل المحاكمة يوم ٢٢ فبراير.

في غضون ذلك، تعهدت ريبل بالدفاع ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات. وبالمثل، تقوم مجموعة من أفراد المجتمع بحشد الدعم من خلال الالتماسات والاقتراحات الجماعية.