سعر بيتكوين ينخفض إلى ٢٧ ألف دولار مكلفًا متداولي باينانس أصحاب صفقات الشراء ١٩٠ مليون دولار في التصفية

تام شمس - الاثنين 4 يناير 2021 06:48 مساءً - أظهرت البيانات أن هبوط بيتكوين (BTC) إلى ٢٧٧٠٠ دولار وارتدادها بعد ثوانٍ كان بمثابة صدمة للبعض وخراب مالي للآخرين.

وفقًا لمورد التحليلات عبر السلسلة "غلاسنود"، خسر متداولو العقود الآجلة الذين لديهم صفقات طويلة ما مجموعه ١٩٠ مليون دولار في باينانس وحدها في ساعة واحدة - وهو الأكثر في التاريخ.

بورصة واحدة، ٦٠ دقيقة، ١٩٠ مليون دولار

تؤكد الأرقام الوجه الحالي لعملة بيتكوين حيث تدور حول أعلى مستوياتها على الإطلاق، ومع تطور إيثريوم (ETH) لتصبح أهم تذكرة لعام ٢٠٢١.

شهدت العقود الطويلة نجاحًا غير مكتمل تقريبًا طوال معظم شهر ديسمبر ٢٠٢٠ وحتى العام الجديد، مع رؤية الجانب الصعودي القليل في طريق المقاومة.

على الرغم من التحذيرات من العديد من المحللين بأن الاتجاه الصعودي لا يمكن أن يستمر دون انقطاع إلى الأبد، فإن الكثير من المتداولين أخذوا على عاتقهم مخاطرة كبيرة، وراهنوا بشدة على استمرار الارتفاعات الجديدة. في هذا الحدث، سجل ٣٤٨٠٠ دولار قمة نهائية، حيث خسر زوج بيتكوين مقابل الدولار لاحقًا ٧٠٠٠ دولار خلال ٢٤ ساعة، بما في ذلك ٤٠٠٠ دولار في أقل من ٦٠ دقيقة يوم الاثنين.

مخطط توضيحي لتصفية عقود بيتكوين الآجلة الطويلة (باينانس). المصدر: غلاسنود

كانت النتيجة بالنسبة لأولئك الذين تعرضوا للديون المفرطة واضحة للعيان.

حيث علقت غلاسنود على الأمر إلى جانب مخطط يوضح عمليات تصفية باينانس: "تمت تصفية ١٩٠٠٠٠٠٠٠ دولار (في صفقات الشراء) في #باينانس في غضون ١٠ دقائق، وهي أكبر قيمة حتى الآن".