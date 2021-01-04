توكنات "تي-بوند" غير القابلة للاستبدال من تيلوس تهدف إلى بث روح السيولة في المشاريع الصغيرة والكبيرة

تام شمس - الاثنين 4 يناير 2021 03:48 صباحاً - أعلنت شركة بلوكتشين "تيلوس" يوم الأربعاء عن إطلاق أداة جديدة مصممة لمساعدة المشاريع منخفضة السيولة في جمع الأموال: منتج التوكنات غير قابلة للاستبدال المعروف باسم "تي-بوند".

في مقابلة مع كوينتيليغراف، قال دوغلاس هورن - مؤلف التقرير الرسمي لتيلوس والمدير التنفيذي لشركة غود بلوك، وهي شركة تطوير تساعد في التطوير الأساسي لتيلوس - إن جمع التبرعات القائم على التوكن يمثل مشكلة صعبة لكل من المشاريع القائمة والجديدة.

تواجه العديد من مشاريع العملات المشفرة تحديات مماثلة لتحدياتنا. لم تجمع تيلوس أبدًا أي أموال في بيع التوكن، لكن العديد ممن قاموا بعمليات الطرح الأولي للعملات يرون مواردهم المالية تنفد قبل أن تصبح مشروعاتهم جاهزة للسوق. "تجد هذه المشاريع نفسها مع احتياطيات توكنات لا يمكنها بيعها دون خفض أسعارها على الفور مع طرح التوكنات السائلة في السوق."

أحد الحلول الممكنة هو منتج تيلوس الجديد: تي-بوند تي-بوند عبارة عن مجموعات من التوكنات القابلة للاستبدال والتي تم قفلها في توكنات غير قابلة للاستبدال (NFTs) حتى يتم استيفاء شرط معين - على سبيل المثال، مرور فترة زمنية معينة أو إطلاق الشبكة الرئيسية.

نتيجة لبيع تي-بوند، يمكن للمشروعات افتراضيًا جمع الأموال دون التأثير على أسعار التوكنات. بالإضافة إلى ذلك، مع ظهور التوكنات التي تحمل عائدًا، فإن تي-بوند لديها القدرة على أن تصبح أداة للمستثمرين للتحوط من العائد أيضًا:

قال هورن: "بالنسبة إلى التوكنات التي لديها مكافآت تكديس، يمكن أن تعمل توكنات تي-بوند غير القابلة للاستبدال بشكل مشابه لتي-بيل كتحوط ضد تغير الأسعار". "لذا فإن ذلك يخلق مشتقًا مثيرًا يشبه بدائية التمويل اللامركزي."

ليس من المستغرب أن يكون أحد التطبيقات الأولى لتي-بوند هو مساعدة تيلوس في بناء السيولة لتوكن TLOS الخاص بها. مر TLOS بسنة قاسية بينما ازدهرت معظم بقية نظام بلوكتشين البيئي، حيث انخفض سعره من ٠,٠٥ دولار لكل توكن إلى ٠,٠٢ دولار.

ومع ذلك، يقول هورن إن الافتقار إلى السيولة، وليس التبني، هو العائق الأساسي أمام ارتفاع الأسعار.

"يأتي المستثمرون إلينا باستمرار يسألون عن المشروع [...] لكنهم لم يجروا الاستثمارات الكبيرة التي يرغبون فيها لأنه لا يوجد الكثير من السيولة، مما يعني أن استثماراتهم الخاصة - حتى الاستثمارات المعتدلة بعشرات الآلاف من الدولارات - ستنشئ ٥ إلى ١٠ أضعاف من سعر السوق هناك.

كحل، وضعت تيلوس استراتيجية أسمتها TULIP (خطة تيلوس يونيسواب لتنفيذ السيولة): حيث ستقوم تيلوس بجمع الأموال من خلال بيع تي-بوند الذي سيتم استخدامه بعد ذلك لبذر تجمع سيولة على يونيسواب، وهي خطة تستلهم من إطلاق يونيسواب الناجح لكاتاليو، وهو تطبيق لامركزي مرمّز للعقارات على تيلوس.

نظرًا لوجود سوق صاعدة جديدة ومشاريع تتطلع إلى تحقيق الربح، يعتقد هورن أيضًا أن تي-بوند قد تساعد مجموعة واسعة من المشاريع الأخرى في مشاكل التمويل أيضًا.