دائرة الإيرادات الداخلية تنتقل من "التعليم إلى التنفيذ"، حسبما يقول رئيس القسم السابق

تام شمس - الاثنين 4 يناير 2021 12:48 صباحاً - حذر كبير المحققين السابق من أن "لعبة المطاردة والتخفي" بين دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) وأصحاب العملات المشفرة الذين يفشلون في الإبلاغ عن أرباحهم بشكل صحيح ستدخل مرحلة جديدة في عام ٢٠٢١ حيث تبدأ وكالة تحصيل الضرائب في التركيز بشأن فرض "عقوبات مدنية وربما جنائية".

ففي مقال شارك في تأليفه دون فورت اليوم، قال الرئيس السابق لقسم التحقيق الجنائي في دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) إنه في حين أن الوكالة ركزت مواردها حتى الآن على إعلام الجمهور بالإرشادات المناسبة لإعداد التقارير، فإنها ستتحول الآن إلى "إنفاذ" أكثر صرامة.

"لم تكن مصلحة الضرائب الأمريكية تستعد بهدوء للانتقال السلس من التعليم إلى التنفيذ في عام ٢٠٢١ وما بعده."

يشير المقال إلى أن المسار يبدأ مع كوين بيز، التي ردت على استدعاء "مجهول" في ٢٠١٨ وسلمت معلومات الحساب لما يقرب من ١٣٠٠٠ مستخدم - وهي معلومات قد تؤدي قريبًا إلى اتخاذ إجراءات صارمة. على سبيل المثال، تشير المقالة إلى الطلب الذي قدمته مصلحة الضرائب إلى بورصة بيتستامب في لوكسمبورغ للحصول على معلومات حول مستخدم أمريكي واحد.

يرجع التركيز على حاملي العملات المشفرة جزئيًا إلى اتساع "الفجوة الضريبية" - الخلاف بين إجمالي الدخل من الضرائب التي يجب دفعها إلى الخزانة مقابل ما تتلقاه بالفعل - وهو انقطاع في اتصال فورت وشريكه في تأليف لورانس سانيكاندرو نعتقد أن حاملي العملات المشفرة يمكن أن يلعبوا دورًا رئيسيًا.

جاء في المقال أنه "اعتبارًا من ١٠ ديسمبر، مع وصول بيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة، بلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة ٥٢٤ مليار دولار". "بافتراض الالتزامات الضريبية المتعلقة بالعملات المشفرة البالغة ٢٥ مليار دولار ومعدل الامتثال بنسبة ٥٠٪، تمثل الالتزامات الضريبية غير المبلغ عنها للعملات المشفرة مرة أخرى حوالي ٣,٢٪ من الفجوة الضريبية البالغة ٣٨١ مليار دولار. وبالتالي، من المحتمل أن تساهم معاملات العملات الرقمية الخاضعة للضريبة بشكل كبير في الفجوة الضريبية".

في النهاية، خلصت المقالة إلى أن الاتجاهات الرئيسية - مثل إضافة سؤال حول العملة المشفرة الآن في مكان بارز في الجزء العلوي من النموذج ١٠٤٠ - تشير إلى أن مصلحة الضرائب تستعد لجهود واسعة النطاق للحد من نقص الدفع.

"على الرغم من أن مصلحة الضرائب الأمريكية لم تعلن بعد عن العديد من قضايا التهرب الضريبي أو غسيل الأموال السائدة التي تنطوي على عملة افتراضية، فإن هذا الاتجاه يجب أن يتغير في عام ٢٠٢١."

علاوة على ذلك، ينبغي على حاملي العملات المشفرة عدم المراوغة عندما يحين موعد دفع الضرائب.