المليارديرات وتسلا وساتوشي: حقائق ممتعة حول يوم كتلة التكوين

تام شمس - الاثنين 4 يناير 2021 12:48 صباحاً - منذ أن قام ساتوشي ناكاموتو بتعدين أول كتلة بيتكوين يوم ٣ يناير ٢٠٠٩، أدى الأصل المشفر إلى مكاسب كبيرة للمستثمرين نظرًا لارتفاعه السريع في الأسبوع الماضي وحده.

وصل سعر بيتكوين (BTC) إلى التكافؤ مع الدولار الأمريكي منذ ما يقرب من عشر سنوات اليوم، وهو معلم أشاد به الكثيرون باعتباره خطوة أخرى نحو التبني. مع تقلبات بيتكوين حاليًا بين ٣٢٠٠٠ دولار و٣٤٠٠٠ دولار، فإن سعر العملة المشفرة الآن هو نفسه سعر موديل ٣ تسلا، والذي يتم بيعه بما يزيد عن ٣٠٠٠٠ دولار.

يكتسب اللاعبون المؤسسيون الذين لديهم ملايين لشراء بيتكوين وضع المليارديرات أيضًا بعد أيام قليلة من عام ٢٠٢١. رهان بيتكوين لشركة استخبارات الأعمال "مايكروستراتيجي" في أغسطس وسبتمبر يؤتي ثماره، حيث بلغت قيمة الاستثمار الأصلي ٤٢٥ مليون دولار الآن أكثر من ١,٢ مليار دولار في وقت كتابة المقالة.

بافتراض أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "إيلون مسك" لا يزال يمتلك ٠,٢٥ بيتكوين، فإن محفظة الملياردير المشفرة تبلغ الآن حوالي ٨١٠٠ دولار، مع اقتراب القيمة السوقية لبيتكوين من شركة تصنيع السيارات، ووفقًا لبيانات من أسيت داش، تعد بيتكوين الآن تاسع أكبر الأصول من حيث القيمة السوقية عند ٦١١ مليار دولار خلف عملاق التجارة الإلكترونية علي بابا وتسلا.

في غضون ذلك، تم تقييم مبلغ ١١٢٥١٥٠ بيتكوين المتصلة بساتوشي ناكاموتو بأكثر من مليار دولار لبعض الوقت. ومع ذلك، فإن الاتجاه الصعودي الحالي يجعل منشئ بيتكوين من بين أغنى ٤٠ شخصًا في العالم، حيث تبلغ قيمة ممتلكاته حوالي ٣٧ مليار دولار - خلف رجل الأعمال البريطاني لين بلافاتنيك وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

نظرًا لأن سعر بيتكوين يكسر آفاقًا جديدة مع مرور كل يوم، فقد وضع اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا أرقامًا قياسية جديدة. ووفقًا لجوش فرانك من ذا تاي، فقد تجاوز إجمالي حجم التغريدات حول بيتكوين العدد الإجمالي للتغريدات لعام ٢٠١٧ ليصل إلى ١٤٠٠٠٠، مع قيام أكثر من ٧٠٠٠٠ حساب فريد بالنشر على تويتر حول أصل العملة المشفرة.

في وقت كتابة المقالة، كان سعر بيتكوين هو ٣٢٧٨٠ دولارًا، بعد أن ارتفع بنسبة ٢١٪ في آخر ٧ أيام. تجاوزت العملة المشفرة ٣٤٧٠٠ دولار لتصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق في وقت سابق اليوم.