كيف تشتري بيتكوين Bitcoin بسرعة وأمان عبر الإنترنت

كيفية شراء البيتكوين مقابل الدولار أو اليورو أو حتى مقابل العملة المحلية لبلدك مثل ريال السعودي عملة المملكة العربية السعودية، الجنيه المصري عملة دولة مصر، الدرهم المغربي و الدرهم الإمراتي، الدينار الكويتي… و بأي طريقة دفع تريد. في هذا الموضوع سنغطي كل شيئ عن الطريقة الأمنة و الموثوقة لشراء البيتكوين بسرعة عبر الإنترنت و بشكل أمن. التعليمات الموجودة هنا ستأخد بيدك خطوة بخطوة نحو أمتلاك عملة البيتكوين في محفظتك و تداولها واستثمارها كما شئت. الإختيار من أين تشتري سيكون منصة Binance خيار آمن ومربح و سنذكر لماذا.

توجد خيارات اخرى ولكن لن نتحدث عنها اليوم مثل موقع LocalBitcoins لأن منصة بايننس لديها نفس الخدمة بخيارات أفضل، كمحافظ متعددة، خيارات التداول عبر عقوج فيوتشر، العقود الآجلة، عملات مشفرة متعددة…

عملة البتكوين في الأيام الخيرة حطمت كل المقاييس و الأرقام القياسية بشكل متتالي، لهذا العديد أصبحوا مهتمون ب استثمار عملة البيتكوين و يحاولون جاهدين لجعلها استثمارا في محافظهم، ورغم أن شراء العملة أصبح جد معقد للعديد من الأسباب، الندرة، السعر المرتفع، و الخوف من فقدان الفرصة، فربما قد يصل السعر الى أرقام لا يستطيع أي أحد عادي امتلاكه.

كيفية شراء بيتكوين Bitcoin عبر الجوال من خلال تطبيق Binance

جدتي بعد ان أصبح السعر في عنان السماء، طلبت مني ان أشرح لها كيف يمكنها شراء عملة البيتكوين و طلبت قائلة “أحتاج إلى تعليمات منك حول كيفية شراء البيتكوين” و بما أن جدتي و العديد من الناس الغير محطين بما يحدث في سوق و صناعة التشفير يسألون كيف؟ قررنا نحن أن نشرح عبر طريق سهل ومبسط كيف تستطيع جدتي والوافدين الجدد أن يشترون عملة بيتكوين و عملات مشفرة أخرى بشكل أمن دون السقوط في عملية الإحتيال المتنوعة في هذا المجال.

كما تم الذكر في السابق هذا الشرح سيتم تنفيذه عبر منصة التبادل والتداول و بيع و شراء و تخزين الكريبتوكوين والعملات الافتراضية إلكترونية والاستثمار Binance.com لماذا ؟

لأنها المنصة رقم 1 في العالم من حيث حجم التداول و البورصة الأكثر استخداما و المتاحة للجميع في جميع انحاء العالم، و تعد من أقوى البورصات و منصات التداول و التبادل في مجال التشفير من كل الجوانب.

تدعم معظم العملات الورقية المحلية.

العمولة لا تتجاز 0.1%

معالجة المعاملات تكون سريعة بحيث يتم معالجة 1.4 مليون طلب في الثانية.

عملة منصة Binance بايننس كوين BNB مؤشرها السعري موجود في بورصة ناسداك، و قيمتها السوقية ترتفع يوما عن يوم.

لها نظام للحفاظ على أموال المتداولين عبر صندوق SAFU.

سنشرح كيف تشتري بيتكوين بسرعة وأمان عبر تطبيق Binance السهل الاستخدام و الأمن بدون أن تستخدم جهاز الكمبيوتر من أجل عملية الشراء، غير انه لك كل الحرية بأن تستخدم منصة بايننس عبر متصفح الويب و شراء البيتكوين عبر ذلك، العملية لا تختلف في شيئ، فقط الاختلاف في حجم الشاشة.

1. قم بتنزيل تطبيق بايننس عبر Apple Store او عبر Play Store، عبر البحث عنه بكلمة Binance، فقط تأكد انك ستحمل التطبيق الأصلي كما هو في الصورة.

2. بعد تحميل التطبيق، قم بفتحه، إن كان لديك حساب من قبل أدخل له مباشرة، إن كنت جديدة سنحتاج إنشاء حساب جديدة على منصة Binance هنا تجد الطريقة كاملة عبر باننس ويب : شرح منصة Binance ل تداول العملات الرقمية المشفرة بأمان

قم بإدخال بريدك الإلكتروني وكلمة المرور (على الأقل 8 أحرف وحرف كبير وأرقام، كلمة مرور صعبة جدا، ايضا اجعل الأيميل خاص ببايننس أي لا أيميل لا يعرفه أحد غيرك، او أيميل مخصص للحسابات الحساسة). انقر فوق التسجيل وانتقل إلى رمز التحقق باستخدام شريط التمرير.

3. بعد ذلك سيصلك بريد إلكتروني من بايننس بعد النقر على إرسال الرمز، ذلك الرقم يجب إدخاله في التطبيق من اجل إنتقال الى الشاشة التالية من التطبيق.

4. في هذه الشاشة لك الحرية في تخطيها أو النقر على أختار محدد في استخدام التطبيق، ولكن في حلتنا سنشرح كل شيئ عن التطبيق، لهذا سنتخطى هذه الشاشة و ننتقل الى الصفحة الرئيسية على بايننس بعد التسجيل، و من خلاله سأذهب لأيقونة حسابي الشخصي.

5. ما تراه في الصورة التالية هو حسابك الشخصي، سنجاول التعمق في كل شيئ من أجل وضع حسابك في المرتبة الأمنة التي توصي بها بايننس من أجل الحفاظ على حسابك مدى الحياة، و التداول، الاستثمار، شراء العملات المشفرة الرقمية و البيتكوين، السحب و الإيداع بكل حرية.

6. لإجراء عمليات شراء وبيع عملات رقمية مشفرة ، نحتاج إلى جعل حسابنا متحقق منه بمعنى التعريف ب الهوية و من نحن عبر ارسال معلومات عنا الى المنصة.

كما ذكرنا التحقق سيمكنك من أن تستخدم المنصة بكل حرية و تستطيع بيع وشراء و تداول بكميات كبيرة. و لأننا هنا نشرح طريقة كيفية شراء بيتكوين كمستثمرين نريد أن ندخل سالمين الى السوق بشكل قانوني، وليس للمخططات الغير الشرعية (هنا في موقعنا كريبتو عرب الموقع الأول في محتوى الاقتصاد المشفر الرقمي ب العربية، لن تجد أبدا هذا النوع من الشروحات). نضغط على التحقق من الهوية ، مسح الوثيقة التي تريد التحقق بها، ندخل البيانات ، نلتقط صورة للوثيقة تم نرسلها بعدها التقط صورة شخصية للوجه تم أرسلها.

7. بعد إضافة وثيقة التحقق وصورة الوجه ، تحتاج إلى إجراء فحص للوجه باستخدام كاميرا الهاتف ، يجب ضبط الإطار على وجهك ، وسيطلب منك التطبيق أن تقوب ببعض الحركات. كل هذا يتم لأسباب تتعلق بالسلامة و لأنك في القرن الحادي والعشرين، ما رأيك أن تستوعب أنه نظام الي بالكامل يتحقق من هويتك وراء نظام بايننس.

8. بعدها ستنتظر بعض الوقت من أجل تأكيد التحقق من هويتك من فريق بايننس، قد تستغرق العملية دقائق، في بعض الحالات ساعات و حالات أخرى أيام، و أيضا في حالة كانت البيانات و الوثائق مشكوك فيها سيتم طلب اعادة التحققن لهذا وفر الوقت من خلال ارسال الوثائق كما هي مطلوبة من أول لحظة ( في عالم العملات الرقمية المشفرة، الوقت مهم جدا لأنه بين طلب التحقق و التحقق النهائي قد يتغير سعر البيتكوين بالاف الدولارات).

9. في وقت انتظار التحقق من حسابنا ، فلنقم بالستفادة من ذلك الوقت من أجل تأمين أنفسنا و ظبط المصادقة الثنائية لحسابنا. في حسابك الشخصي ، انقر فوق، أيقونة الأمان، و إختر الطريقة التي تريد أن تتحقق بها من دخولك لحسابك في كل مرة ادخلت البريد الإلكترونية و كلمة السر.

11. ممتاز. الآن أنت مؤمن بشكل كبير من أي احتيال خارجي حتى و إن وصلوا الى كلمة المرور الخاصة بحسابك.

تذكر أنه في كل مرة تقوم بها بالسحب من حسابك أو تريد الدخول لحسابك عبر المتصفح أو حاسوب أخر، سيطلب منك التحقق الثنائي لهذا يجب أن تحافظ على الية التحقق، و إن فقدتها ستحتاج الى التواصل مع فريق المنصة من أجل تغيرها.

وصلنا الى تمويل حساب بايننس الخاص بك وشراء العملة الرقمية المشفرة او كيفية شراء بيتكوين. يمكنك تمويل حسابك عبر شراء البيتكوين بطاقات البنكية أو الائتمان مثل الفيزا و الماستر كارد ولكن العمولة تصل ما بين 2-5% على كل عملية شراء. وهو أمر متروك لك عبر خيارات متعددة و المختلفة، وقد شرحنا كيف ذلك من قبل عبر: شراء بيتكوين عبر Binance ب MasterCard او Visa

أما عملية الشراء من خلال منصة P2P عبر بايننس أي البيع و الشراء من شخص لآخر و الضامن هو منصة Binance بين الأفراد او الباعة في المجال، تبلغ العمولة أقل من 1% على كل عملية شراء، ولكن السعر يحدده البائع، وأحيانًا تكون أكثر ربحية.

لشراء عبر P2P انتقل إلى الشاشة الرئيسية للتطبيق وحدد “P2P Trading”

12. سنشتري عملة معينة : مثال عملة USDT و هي عملة مستقرة مشفرة سعرها يساوي 1 دولار أمريكي. في القائمة ستجد الكثير من عروض البائعين، ولكل شخص و عرضه، و أيضا المقابل الذي يطلبه ووسيلة الدفع. إن كنت في الشاشة الصحيحة ستجد:

عدد الصفقات و النسبة المئوية للصفقات المنجزة ، الحاملين لمؤشر أكثر من 95% هم الأشخاص الأكثر مصداقية، و حتى من هم أقل لهم مصداقية، غير أن نسبة الامان العالية تبقى مع الحاملين لأكثر من 90% و يعد ذلك أفضل خيار.

ستحد مقابل الصفقة و كم السعر و وسيلة الدفع التي يطلبها، ستجد PayPal، التحويل البنكي Wire مثلا، Payeer ، PerfectMoney، Skrill، Payoneer، بطاقة الهدايا…. و حتى كاش و العديد من الحلول الأخرى و التي يمكن أن تختار ما يناسبك كما التالي :

ثمن البيع و الكمية التي يملكها الشخص و مستعد لأن يبيعها.

هنا تجد كل التفاصيل عن عملة Usdt : ما هو تيثر Tether او عملة USDT عبر شرح مبسط ومفصل

لنفترض أنك تريد أن تشتري مقابل باي بال PayPal، ما الذي ستفعله كالتالي :

حدد باي بال PayPal و حدد الكمية و تاكيد، وبهذا ستظهر لك كل العروض التي تتناسب مع طلبك، عنما تحدد العرض المناسب لك، قم بالظغط على شراء Buy، أو على الصفقة مباشرة.

13. أدخل مبلغ الأموال الذي ستشتريه، و مباشرة سيظهر لك المبلغ الذي يجب أن تدفعه، ضف أن للبائع شروط و يجب أن تحترمها حتى لا يحدث أي تأخر في العملية، ضف لذلك أن مالك في أمان و ان البائع سيتم تعليق قيمة لمدة معينة ما إشتريته من خلال ضامن Binance، حتى تتأكد انك ستحصل على القيمة.

بعدها سيتم فتح الصفقة، قم بالدردشة مع البائع إن كنت تريد أن تسأل عن شيئ قبل الشراء و هذا سيعرفك أكثر على مع من يتم التعامل، عندها حول المبلغ الى البائع و أرسل له اتباث الدفع او التحويل، عبر التشات و قم بالظغط على أن المعاملة قد تمت، عندها سيقوم البائع بارسال المبلغ الى بالعملة التي تريدها الى حسابك.

18. انقر على الشاشة الرئيسية “Wallet”. كما هو هو موجد في الأعلى بينانس لديها 8 محافظ. نحن ، كمستثمرين ، مهتمون حاليًا بما يلي:

محفظة Spot – شراء وبيع العملات الرقمية المشفرة مباشرة.

محفظة P2P – تداول وبيع العملات الرقمية المشفرة بأموال وطنية (العملات الورقية – الدولار، الروبل و اليورو كمثال)

في الوقت الحالي ، لدينا أموال في محفظة P2P. نحن بحاجة إلى نقلهم إلى محفظة Spot عبر خاصية Transfer التي من خلالها ستنقل المال الرقمي المشفر الذي استريته من P2P wallet” إلى “Spot wallet” ، ثم اختر عملة USDT و حدد الكمية التي تريد نقلها إن كنت ترريد نقل كل ما تملك توجد خاصية Max لنقل كل القيمة الموجودة في محفظتك من عملة USDT.

أخيرا وصلنا الى كيف تشتري بيتكوين بعد شراء مقابلها Usdt

الآن لدينا نقود في محفظة Spot ويمكننا أن نصبح مالكي عملة Bitcoin ، ولو فقط جزء صغير من تلك العملة، أو الذهب الرقمي.

18.لنذهب الى الماركت أو Market.

20. ابحث في الماركت عن عملة البيتكوين BTC

لا تشتت ذهنك فيما يوجد حول البيتكوين مثلا 10x ، فهذا يعني أنه يمكنك تداول هذه العملة برافعة مالية 10x إذا حددتها في الإعدادات. لكن هذا ليس في حالتنا لأننا نريد شراء العملة BTC فقط و نكون من مالكيها، و لا نريد ان ندخل في غير ذلك، حتى تكون لنا دراية بما الذي نفعله، الان فقط نشرج كيف تشتري بيتكوين.

حدد اختيار BTC / USDT اي البيتكوين مقابل العملة المشفرة المستقرة USDT التي سبق و اشتريتها وحولتها الى محفظتك، بعدها اضغط شراء.

21. الأن سنشري عملة البيتكوين بدون أن تشعر انك استريته، كما في الصورة.

حدد الشراء بسعر السوق “Market”، بمعنى انك ستحدد أن تشتري البيتكوين بالسعر الحالي للبيتكوين، في حالة تريد شرائه بثمن معين ولكن سيتحتم عليك انتظار البيتكوين ليصل الى ذلك السعر، أي سعر أقل من سعر السوق، ما عليك هو أن تختار عوض Market خاصية Limit. عندها ستحدد السعر الذي تريد أن تشتري به البيتكوين.

حدد القيمة التي تريد أن تشتريها اما بالبيتكوين، فقط تأكد أن ما تريد أن تشتريه تملك مقابله بالعملة في حالتنا USDT، أو العكس حدد ما تريد شراءه بالعملة نفسها.

عندها انقر على “شراء BTC”. سيتم تنفيذ الأمر تلقائيًا، و ستجد البيتكوين في محفظتك Spot.

يمكن تداول أي عملة بنفس الطريقة، و يمكن ان تعيد العملية من الأول على أي عملة تريد، و حاول أن تمارس التداول عبر المنصة إن كنت تريد أن تصبح متداولا و مستثمرا في نفس الوقت.

عالم العملات المشفرة قليلا معقد، و ما يويده تعقيدا هو عندما نتدفع الى شيئ لا تعلم عليه شيئا، لهذا لا تكن من الذين يريدون تحويل 100 دولار الى 10000 دولار في 7 أيام، لأن هذا يعد ضرب من الخيار في أي مجال كان، و لا تصدق كل من يأتيك بمثل تلك الأفكار. إنما 100 دولار استثمرها في المعرفة و التعلم و فهم الأشياء كيف تعمل، الاستثمار و التداول شيئ ممتع و مخيف في نفس الوقت، لهذا نتمنى لكم التوفيق.