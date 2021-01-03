إيثريوم تستهدف ألف دولار والعملات البديلة ترتفع مقابل بيتكوين

تام شمس - الأحد 3 يناير 2021 09:55 مساءً - اخترقت إيثريوم (ETH) نقطة سعر حرجة مقابل بيتكوين (BTC)، مما يشير إلى أن العملات البديلة قد تكون على وشك تحقيق مكاسب ضخمة.

نظرة عامة على سوق العملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠

وينكلفوس - سأضع رهاني على إيثريوم "طوال اليوم"

أظهرت بيانات من أسواق كوينتيليغراف وكوين ٣٦٠ وتريدينغ فيو تجاوز زوج إيثريوم مقابل بيتكوين المستوى الأساسي البالغ ٠,٠٢٦ في شمعة يومية واحدة فقط يوم ٣ يناير.

بعد بقائها ضعيفة طوال شهر ديسمبر، انتعشت إيثريوم في الأيام القليلة الأولى من عام ٢٠٢١، وقد يكون أداء يوم الأحد بداية لشيء أكبر بكثير.

كما أشار مايكل فان دي بوب المحلل في أسواق كوينتيليغراف الأسبوع الماضي، فإن ٠,٠٢٦ بيتكوين هي نقطة اختراق مهمة، وتحويلها لدعم يشير إلى "القوة والاستمرار" في الانتعاش الصعودي.

وقال لمتابعي تويتر يوم الأحد "حان الوقت لتجاوز #إيثريوم و#بولكادوت و#كاردانو و#تشين لينك وغيرها لأعلى المستويات على الإطلاق".

مخطط شمعة يوم واحد لزوج إيثريوم مقابل بيتكوين (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

في وقت كتابة المقالة، كان زوج إيثريوم مقابل الدولار يقترب من مستويات الأسعار التاريخية الخاصة به، مستهدفًا ١٠٠٠ دولار على خلفية مكاسب يومية بنسبة ٢١٪. كانت آخر مرة تم تداول الزوج فيها عند أربعة أرقام في يناير ٢٠١٨.

أضاف كاميرون وينكليفوس، رائد الأعمال والمؤسس المشارك لبورصة جيميني، على تويتر: "كان زوج إيثريوم مقابل الدولار هو أفضل الأصول أداءً (بزيادة ٤٥٠٪) لعام ٢٠٢٠ ولا يزال أقل من أعلى مستوى له على الإطلاق".

"مستوى اليوم يعادل ١٥ ألف لبيتكوين، وسأقبل هذا الرهان طوال اليوم."

على الأقل موسم العملات البديلة هنا؟

مع عودة احتمال "موسم العملات البديلة" بقوة إلى القائمة، تظهر العملات الرقمية العشرة الأولى في السوق علامات على الحياة ضد بيتكوين.

ارتفعت لايتكوين (LTC) بنسبة ١٨٪ مقابل أكبر عملة مشفرة، بينما ارتفعت بيتكوين كاش (BCH) بنسبة ١٣,٣٪ وكاردانو (ADA) بنسبة ٩,٧٪.

حتى XRP، التي لا تزال تكافح على خلفية الإجراءات القانونية ضد ريبل، تجد أرضية مرة أخرى مع تقدم يومي بنسبة ٣,٥٪ مقابل بيتكوين. لا تزال هيمنة القيمة السوقية الإجمالية لبيتكوين أعلى من ٧٠٪.

المخطط التاريخي لهيمنة القيمة السوقية لبيتكوين. المصدر: كوين ماركت كاب

حسبما أفاد كوينتيليغراف، في غضون ذلك، قد يكون الالتزام طويل الأجل بالعملات البديلة مربحًا هذا العام. حيث قد يصل صافي ربح تعدين إيثريوم، على سبيل المثال، إلى أكثر من ١٢٠ ألف دولار سنويًا.