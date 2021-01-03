اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي ببيتكوين يبلغ أعلى مستوياته على الإطلاق

تام شمس - الأحد 3 يناير 2021 08:53 مساءً - تشير بيانات تحليلات تويتر إلى أنه مع استمرار بيتكوين في تسجيل أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد ٣٠٠٠٠ دولار، فإن اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي بالعملة الرقمية يسجل أيضًا أرقام قياسية جديدة عبر العديد من المقاييس الرئيسية.

في تغريدة ليلة السبت، أظهر الحساب الرسمي لشركة ذا تاي، وهي شركة بيانات للعملات المشفرة، أن عدد حسابات تويتر الفريدة التي تغرد عن بيتكوين قد وصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق، متجاوزًا ٦٤٠٠٠ علامة شوهدت آخر مرة خلال موجة ارتفاع ٢٠١٧:

قدّم جوشوا فرانك، الرئيس التنفيذي لشركة ذا تاي، معلومات إضافية إلى كوينتيليغراف تشير إلى أن الاهتمام مستمر في النمو، وأنه لا يقتصر على بيتكوين.

ووفقًا لفرانك، منذ تغريدة ذا تاي، ارتفع عدد الحسابات الفريدة التي تنشر حول بيتكوين إلى أكثر من ٧٠٠٠٠ للمرة الأولى على الإطلاق، وقد تجاوز إجمالي حجم التغريدات أعلى مستوى في ديسمبر ٢٠١٧ وهو ١٣٥٠٠٠ لتصل إلى ١٤٠٠٠٠، والعدد الإجمالي لتغريدات العملات المشفرة قد وصل أيضًا إلى مستوى مرتفع جديد يقارب ربع مليون في فترة ٢٤ ساعة.

ومع ذلك، لا يقتصر الحجم المتزايد على تويتر. فحسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، فإن حجم البحث عن "بيتكوين" يتزايد بشكل كبير تماشيًا مع ارتفاع سعر العملة المشفرة. وبالمثل، فإن عمليات البحث عن "كيفية شراء بيتكوين" آخذة في الارتفاع أيضًا.

ومع ذلك، من الغريب أن عمليات البحث عن "كيفية شراء إيثريوم" لا تزال منخفضة، على الرغم من زيادة السعر بنسبة ٢٠٪ على مدار ٢٤ ساعة لتصل إلى ٩٥٠ دولارًا في وقت كتابة المقالة:

وقد تكهن الكثيرون بأن الارتفاع يرجع إلى "الخوف من تفويت الفرصة" من المؤسسات، والتي بدورها تستولي الآن على المستثمرين الأفراد الذين وقعوا أيضًا في هوس المضاربة.