مناصرو XRP يسعون إلى إجبار البيت الأبيض على التدخل في قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات

تام شمس - الأحد 3 يناير 2021 02:44 صباحاً - مع انخفاض أسعار التوكن واستعداد ريبل للمحكمة، احتشدت مجموعة من مناصري XRP حول عريضة قد تفرض بيانًا للبيت الأبيض بشأن الدعوى القضائية الأخيرة التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات والتي تزعم أن ريبل قدمت عرض أوراق مالية غير مسجل.

تم تقديم عريضة على موقع We the People (نحن الشعب) الذي يديره البيت الأبيض بعنوان "نحن الشعب نطلب من الحكومة الفيدرالية اعتبار XRP، العملة الافتراضية، عملة"، والتي تجاوزت الآن ١٠٠٠٠ توقيع.

يسمح We the People، الذي أنشأته إدارة أوباما في عام ٢٠١١، للمستخدمين بإنشاء التماسات، عند الوصول إلى ١٠٠٠٠٠ توقيع في غضون ٣٠ يومًا، ستؤدي إلى استجابة رسمية من البيت الأبيض. وفي حين أن العديد من الالتماسات جادة، إلا أن المنصة كانت موطنًا لأكثر من مزحة واحدة: واحدة من أشهر الالتماسات التي دعت إلى بناء نجمة الموت.

يدعو التماس XRP، الذي أنشأته "JW"، هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى "وقف" الدعوى القضائية "العابثة"، في إشارة إلى قرار سابق من شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية بأن XRP هي عملة. يشير الالتماس أيضًا إلى سوق XRP سريع التدهور - وهو هبوط وصفه جوشوا فرانك من ذا تاي بأنه "ثالث أكبر انهيار على الإطلاق" - بالإضافة إلى "مئات الآلاف من الأمريكيين العاديين" الذين "يعانون من أضرار لا يمكن إصلاحها.

تأتي جهود الالتماس في الوقت الذي تستعد فيه شركة ريبل لعقد مؤتمر ما قبل المحاكمة في فبراير، وهو الأول مما قد يكون عملية قانونية طويلة ومثيرة للجدل. بعد رفع هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى يوم ٢٢ ديسمبر، يستمر عدد البورصات الرئيسية التي ألغت XRP في النمو، وأصدرت ريبل بيانًا يشجع المستثمرين والصحافة على الانتظار لسماع جانب الشركة من القصة قبل التوصل إلى أي استنتاجات.

مع تقدم العملية القانونية، يجد الموقعون على العريضة أنفسهم أمام خيارات قليلة. حيث قال أحد مستخدمي ريديت: