بعد الإزالة، داش تعترض على تسمية "عملة الخصوصية"

تام شمس - الأحد 3 يناير 2021 12:50 صباحاً - جذبت تغريدة حديثة من حساب داش الرسمي على تويتر انتقادات إلى أن العملة المشفرة، التي أعلنت ذات مرة عن ميزات الخصوصية الخاصة بها، آخذة في الذبول في مواجهة التدقيق التنظيمي المحتمل.

ففي ١ يناير، أعلنت بورصة بيتريكس ومقرها الولايات المتحدة في تغريدة أنها ستزيل مونيرو وزي كاش وداش:

تأتي عمليات الإزالة في أعقاب إعلان مماثل يوم ٢٩ ديسمبر الأسبوع الماضي بأن بيتريكس ستزيل XRP بعد دعوى قضائية ضد ريبل من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مما أدى إلى تكهنات بأن البورصة حذفت بشكل استباقي عملات الخصوصية تحسبًا لحملة تنظيمية أوسع.

ردًا على ذلك، أعلنت داش في تغريدة أنها "تواصلت مع بورصة بيتريكس لطلب اجتماع"، وأن الإشارة إلى داش على أنها "عملة خصوصية" هي تسمية خاطئة:

ولكن في عام ٢٠١٧، فإن لقطات شاشة مؤرشفة من موقع مؤسسة داش تعلن عن داش على أنها "أول عملة مشفرة تركز على الخصوصية في العالم". بدلًا من ذلك، يقول موقع مؤسسة داش الحالي إن داش هي "العملة المشفرة الرائدة في الدفع".

وفي تغريدة حديثة حول الإزالة، قام الرئيس التنفيذي لداش باي "ريان تايلور"، بالتقليل أيضًا من ميزات خصوصية العملة:

في حين أن التغيير الظاهر قد أثار السخرية والنقد على تويتر، أشار المؤيدون إلى أن داش أصدرت إرشادات حول ميزات خصوصية العملة المشفرة في أغسطس. وفي مدونة على موقع داش الرسمي، كتب تايلور أن "المنظمين قلقون من أن البورصات قد تكون غير قادرة على الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال/اعرف عميلك عند التعامل مع العملات بميزات الخصوصية"، لأن داش "غالبًا ما توجد في قوائم العملات مع تحسينات الخصوصية."

ومع ذلك، كتب تايلور أن داش نجحت إلى حدٍ كبير في إقناع البورصات والمنظمين بأن داش ليست عملة خصوصية.

"من خلال عملية تعليمية، كنا فعالين في شرح التكنولوجيا وإقناع المنظمين بأن قبول داش لا يشكل مخاطر إضافية مقارنة ببيتكوين."

تأتي التوضيحات حول التركيز الأساسي لداش بعد ترقية معلنة لداش تنتقل إلى مرحلة شبكة الاختبار، وهي ترقية تشمل داش باي، "محفظة مدفوعات العملات المشفرة الاجتماعي". انخفض سعر داش بنسبة ٣٪ خلال اليوم ليصل إلى ٨٧,٧١ دولارًا.