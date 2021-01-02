مشتقات العملات المشفرة تكتسب زخمًا في عام ٢٠٢٠، ولكن قد يشهد عام ٢٠٢١ نموًا حقيقيًا

تام شمس - السبت 2 يناير 2021 03:48 صباحاً - كان عام ٢٠٢٠ هو العام الأكثر أهمية بالنسبة لسوق المشتقات الرقمية حتى الآن. فقد نمت كل من مشتقات بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) بشكل مطرد على مدار العام، مع توفر منتجات العقود الآجلة والخيارات عبر البورصات مثل بورصة شيكاغو التجارية وأوكي إكس وديربيت وباينانس.

وفي ٣١ ديسمبر، وصلت الفائدة المفتوحة لخيارات بيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند ٦,٨ مليارات دولار، وهو ثلاثة أضعاف الفائدة المفتوحة التي شوهدت قبل ١٠٠ يوم من ذلك، مما يدل على السرعة التي ينمو بها سوق مشتقات العملات الرقمية وسط هذا الاتجاه الصعودي.

أدى الاتجاه الصعودي إلى دخول الكثير من المستثمرين الجدد إلى السوق وسط حالة عدم اليقين التي ابتليت بها الأسواق المالية التقليدية بسبب جائحة كوفيد-١٩ المستمرة. ويتطلع هؤلاء المستثمرون إلى التحوط من رهاناتهم ضد السوق من خلال مشتقات الأصول الأساسية مثل بيتكوين وإيثريوم.

المستثمرون المؤسسيون يقومون بإحداث التغيير الرئيسي

في حين أن هناك العديد من العوامل التي تدفع نمو مشتقات العملات المشفرة، فمن الآمن أن نقول إنها مدفوعة بشكل أساسي باهتمام المستثمرين المؤسسيين، مع الأخذ في الاعتبار أن المشتقات منتجات معقدة يصعب على المستثمر العادي فهمها.

في عام ٢٠٢٠، أظهرت مجموعة متنوعة من الكيانات المؤسسية مثل ماس ميوتشوال ومايكروستراتيجي اهتمامًا كبيرًا من خلال شراء بيتكوين إما لاحتياطياتها أو كاستثمارات في الخزانة. وقد أوضح لووك ستريجيرز، كبير المسؤولين التجاريين في بورصة مشتقات العملات المشفرة ديربيت، لكوينتيليغراف:

"كما قال فينك من شركة بلاكروك، فإن "العملة المشفرة موجودة لتبقى" وبيتكوين "آلية متينة يمكن أن تحل محل الذهب". كانت مثل هذه التصريحات هي الدافع وراء الأداء الأخير، ولكن كمنصة رأينا مشاركين جدد ينضمون طوال العام".

كما أكد ستريجيرز أنه كمنصة، ترى ديربيت أن المستثمرين المؤسسيين يدخلون مجال العملات المشفرة باستخدام أدوات التداول المألوفة لديهم، مثل الفوركس والخيارات، مما أدى إلى نمو هائل في الفائدة المفتوحة طوال عام ٢٠٢٠.

تعد بورصة شيكاغو التجارية أيضًا سوقًا بارزًا لتداول الخيارات والعقود الآجلة، خاصة للمستثمرين المؤسسيين، حيث إن بورصة شيكاغو التجارية هي أكبر بورصة تداول مشتقات في العالم عبر فئات الأصول، مما يجعلها سوقًا مألوفًا للمؤسسات. حتى أنها تجاوزت مؤخرًا أوكي إكس كأكبر سوق آجلة لبيتكوين. وقد قال متحدث باسم بورصة شيكاغو التجارية لكوينتيليغراف: "كان شهر نوفمبر هو أفضل شهر لمتوسط ​​حجم تداول العقود الآجلة (ADV) لبيتكوين في عام ٢٠٢٠، وثاني أفضل شهر منذ الإطلاق".

مؤشر آخر للاستثمار المؤسسي هو النمو في عدد أصحاب الفائدة المفتوحة الكبيرة (LOIHs)، لعقود بيتكوين الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية. ويُعرف أصحاب الفائدة المفتوحة الكبيرة بأنهم مستثمرون لديهم ما لا يقل عن ٢٥ عقد بيتكوين آجل، مع تكوّن كل عقد من ٥ بيتكوين، مما يجعل حد أصحاب الفائدة المفتوحة الكبيرة يعادل ١٢٥ بيتكوين - أكثر من ٣,٥ ملايين دولار. وأوضح المتحدث باسم بورصة شيكاغو التجارية بمزيد من التفصيل:

"بلغ متوسط ​​عدد أصحاب الفائدة المفتوحة ١٠٣ من كبار أصحاب الفائدة خلال شهر نوفمبر، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ١٣٠٪ على أساس سنوي، ووصلنا إلى رقم قياسي في ١١٠ مالكي الفائدة المفتوحة في ديسمبر. يمكن النظر إلى نمو عدد كبير من أصحاب الفائدة المفتوحة على أنه مؤشر على النمو المؤسسي والمشاركة".

وحقيقة أن سوق المشتقات المشفرة مطلوبة الآن هي علامة على نضج أصول مثل بيتكوين وإيثريوم. على غرار دورها في الأسواق المالية التقليدية، تقدم المشتقات للمستثمرين طريقة عالية السيولة وفعالة للتحوط من صفقاتهم وتخفيف المخاطر المرتبطة بتقلب الأصول المشفرة.

عوامل الاقتصاد الكلي الأخرى تدفع الطلب أيضًا

هناك العديد من عوامل الاقتصاد الكلي التي تتسبب أيضًا في زيادة الطلب على سوق مشتقات العملات المشفرة. فنتيجة لجائحة كوفيد-١٩، تم التأكيد على العديد من الاقتصادات الكبيرة بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند بسبب ظروف العمل المحدودة والبطالة المتزايدة.

وقد أدى ذلك إلى قيام العديد من الحكومات بطرح حزم التحفيز والمشاركة في التيسير الكمي لتقليل التأثير على الاقتصاد الأساسي. حيث قال جاي هاو، الرئيس التنفيذي لشركة أوكي إكس - بورصة العملات المشفرة والمشتقات - لكوينتيليغراف:

"مع تفشي الوباء هذا العام واستجابات العديد من الحكومات له بحزم تحفيز ضخمة وإجراءات التيسير الكمي، ينتقل العديد من المستثمرين التقليديين إلى بيتكوين كوسيلة تحوط محتملة من التضخم. أصبحت العملةفقد المشفرة أخيرًا فئة أصول تتمتع بالشرعية وهذا سيعني فقط زيادة أكبر في الطلب".

هناك اهتمام متزايد من مجتمع التعدين والشركات الأخرى التي تدر دخلًا في بيتكوين وتتطلع إلى تحوط أرباحها المستقبلية حتى تتمكن من دفع نفقات التشغيل بعملات ورقية.

وإلى جانب الطلب المؤسسي، هناك زيادة ملحوظة في نشاط التجزئة أيضًا، حيث أكد ستريجيرز قائلًا: "تستمر الحسابات الفريدة النشطة على أساس شهري في قطاع الخيارات لدينا في الارتفاع. الأسباب هي اهتمام وسائل الإعلام (الاجتماعية) بشكل عام بإمكانيات الخيارات". كذلك صرح المتحدث باسم بورصة شيكاغو التجارية أيضًا:

فيما يتعلق بنمو الحساب الجديد، في الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ حتى الآن، تمت إضافة ما مجموعه ٨٤٨ حسابًا، وهو أكبر عدد شهدناه في أي ربع سنة. في نوفمبر وحده، تمت إضافة ٤٥٨ حسابًا. في عام ٢٠٢٠ حتى الآن، تم تداول ٨٥٦٠ عقدًا آجلًا من عقود بيتكوين على بورصة شيكاغو التجارية (ما يعادل حوالي ٤٢٨٠٠ بيتكوين) في المتوسط ​​كل يوم".

مشتقات إيثريوم تنمو بسبب التمويل اللامركزي وإيثريوم ٢

بغض النظر عن العقود الآجلة وخيارات بيتكوين، نمت مشتقات إيثريوم أيضًا بشكل كبير في عام ٢٠٢٠. وفي الواقع، أعلنت بورصة شيكاغو التجارية أنها ستطلق عقود إيثريوم الآجلة في فبراير ٢٠٢١، والتي تعد في حد ذاتها علامة على النضج الذي وصلت إليه إيثريوم في حياتها دورة.

في السابق، احتكرت المنتجات التي تستخدم بيتكوين سوق المشتقات المشفرة كأصل أساسي، ولكن في عام ٢٠٢٠، نمت مشتقات إيثريوم لتأخذ حصة كبيرة من المكاسب. حيث وضح ستريجيرز بمزيد من التفصيل:

"عند النظر إلى قيمة التداول بالدولار الأمريكي، نرى أنه في ديربيت، ساهمت مشتقات بيتكوين في غالبية الحجم، ومع ذلك فقد انخفضت النسبة من حوالي ٩١٪ في يناير إلى حوالي ٨٧٪ في نوفمبر. خلال فترات الذروة في صيف التمويل اللامركزي، انخفضت نسبة بيتكوين إلى منتصف السبعينيات بسبب زيادة نشاط إيثريوم والزخم".

السبب في أن مشتقات بيتكوين تشكل جزءًا أكبر من سوق المشتقات المشفرة هو أن بيتكوين أصبحت الآن مفهومة بشكلٍ جيد من قبل السوق وحصلت على مصادقة من المؤسسات الكبيرة والهيئات الإدارية والعديد من المستثمرين التقليديين البارزين. ومع ذلك، في عام ٢٠٢٠، كان هناك العديد من العوامل التي أثرت على الطلب على مشتقات إيثريوم أيضًا. إذ يعتقد هاو أن "النمو الهائل في التمويل اللامركزي في عام ٢٠٢٠ وإطلاق سلسلة بيكون لإيثريوم ٢.٠ قد أدى بالتأكيد إلى المزيد من الاهتمام بإيثريوم، وبالتالي، مشتقات إيثريوم."

ومع ذلك، على الرغم من أن إيثريوم تواصل صعودها جنبًا إلى جنب مع بيتكوين ومن المحتمل أن تشهد زيادة أخرى في الطلب على المشتقات، فمن غير المرجح أن يتم تجاوز بيتكوين في أي وقت قريب. وأوضح هاو بمزيد من التفصيل: "سنرى ارتفاعًا في الطلب على هذين المنتجين، ومع ذلك، من المرجح أن تشهد بيتكوين باعتبارها العملة المشفرة الأولى نموًا حادًا مع إغراق المزيد من الدولارات المؤسسية في المجال."

سيكون عام ٢٠٢١ عامًا حاسمًا

بدءًا من إطلاق منتج عقود إيثريوم الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية في فبراير، من المقرر أن يكون هذا العام عامًا أكبر بالنسبة لمشتقات العملات المشفرة إذا استمر الاتجاه الصعودي. شهد السوق أيضًا مؤخرًا انتهاء صلاحية أكبر الخيارات حتى الآن، مع ما يقرب من ٢,٣ مليار دولار من مشتقات بيتكوين تنتهي في عيد الميلاد.

وفي الأسواق التقليدية، يكون سوق المشتقات أكبر بعدة مرات من السوق الفوري، لكنه لا يزال على العكس من أسواق العملات المشفرة. لذلك، يبدو أن سوق المشتقات المشفرة لا يزال في مرحلته الأولى ومن المقرر أن ينمو بشكل كبير مع توسع الصناعة في الحجم. مع زيادة الأحجام، تميل الأسواق إلى أن تصبح أكثر كفاءة وتوفر اكتشافًا أفضل للأسعار للأصل الأساسي، كما أضاف ستريجيرز:

"نظرًا للزيادة الإجمالية في الاهتمام بالسوق، [...] نرى المزيد من صانعي السوق يقتبسون أدواتنا، مما يزيد من قدرتنا على إطلاق المزيد من السلاسل وانتهاء الصلاحية، وتشديد الانتشار الذي يعمل كنقطة ارتكاز لمزيد من الاهتمام حيث يصبح التنفيذ أرخص وأكثر فعالة."

بغض النظر عن مشتقات بيتكوين وإيثريوم، هناك منتجات مشتقات العملات البديلة التي يتم تقديمها في العديد من البورصات، والمقايضات الدائمة الأكثر شيوعًا ولكن أيضًا الخيارات والعقود الآجلة. قدم هاو مزيدًا من التفاصيل حول هذه المنتجات وآفاق الطلب عليها:

"إن العديد من العملات البديلة الأخرى معروضة بالفعل لتداول المشتقات خاصة في المقايضة الدائمة ولكن أيضًا في العقود الآجلة. [...] والطلب على ذلك مدفوع إلى حد كبير من قبل المتداولين الأفراد لأن بعض هذه الأصول لم تفز بثقة المتداولين المؤسسيين حتى الآن."

على الرغم من أن المستثمرين المؤسسيين لا يتدفقون على منتجات مشتقات هذه العملات الرقمية حتى الآن، فمن المقرر أن يتغير هذا مع النمو الإضافي لأسواق التمويل اللامركزية وحالات الاستخدام التي يمكنهم تقديمها. في النهاية، يمكن أن يُترجم هذا إلى ارتفاع في الطلب على المزيد من مشتقات العملات المشفرة في المستقبل القريب.