عملة بيتكوين تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مقابل الذهب مع احتدام معركة الملاذ الآمن

تام شمس - الجمعة 1 يناير 2021 11:55 مساءً - حقق سعر بيتكوين أعلى مستوى آخر على الإطلاق يوم الجمعة، وهذه المرة مقابل الذهب، مما يوفر مزيدًا من التأكيد على أن الطلب على الأصول الرقمية في ارتفاع.

ونظرًا لأن بيتكوين (BTC) تجاوزت ٢٩٠٠٠ دولار يوم الجمعة، فقد وصلت العملة الرقمية إلى أعلى مستوى لها عند ١٥,٤٠ أوقية ذهب، متجاوزة الذروة السابقة في ديسمبر ٢٠١٧، وفقًا لبيانات ماركت ووتش.

تسعير بيتكوين بسبائك الذهب عبر ماركت ووتش

وفقًا ليو.توداي، بلغ سعر بيتكوين مقابل الذهب ذروته عند ١٥,٦٢ أوقية خلال الصباح الباكر.

كان عام ٢٠٢٠ عامًا فاصلًا بالنسبة إلى بيتكوين، حيث ساعد التبني المؤسسي على تحفيز سوق صاعدة على عكس أي سوق رأيناه حتى الآن في تاريخه الممتد ١١ عامًا. شهدت بيتكوين، كأكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، زيادة هائلة بنحو ٣٠٠٪ في عام ٢٠٢٠.

سجل الذهب أيضًا مكاسب رائعة لهذا العام، على الرغم من أنها تضاءلت مقارنة بارتفاع بيتكوين النيزكي. أنهى السعر الفوري للمعدن الأصفر العام على ارتفاع بنسبة ٢٥٪.

ويعتقد أكبر مؤيدي بيتكوين أن العملة الرقمية تأخذ من القيمة السوقية للذهب حيث يختار المستثمرون الكفاءة وقابلية النقل وندرة الأصل. والمثير للدهشة أن هذا الرأي يشاركه أيضًا محللو جي بي مورغان تشيس، الذين يعتقدون أن وصف الذهب الرقمي لبيتكوين يسحب رأس المال بعيدًا عن المعادن الثمينة.

يعتقد البعض أن ضغط عرض بيتكوين يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على مدار عام ٢٠٢١. وحسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، اشترت شركة إدارة الأصول الرقمية غرايسكيل ما يقرب من ثلاثة أضعاف بيتكوين الي تم تعدينها في ديسمبر. وقد ساهم الطلب من باي بال وكاش آب وغيرهما أيضًا في نقص واضح في المعروض من بيتكوين.