داش تُعلن عن تحديث جديد، ومحفظة الدفع الاجتماعي تدخل مرحلة شبكة الاختبار

تام شمس - الجمعة 1 يناير 2021 03:49 مساءً - نقلت داش أعمال التطوير على الإصدار ٠.١٧ من منصتها إلى مرحلة شبكة الاختبار وفقًا لإعلان صدر يوم الأربعاء. ففي يوليو الماضي، أفاد كوينتيليغراف أن مجموعة داش كور كانت تتطلع إلى إطلاق شبكة اختبار المنصة قبل نهاية العام.

وكجزء من الإعلان، كشفت داش أن بيئة شبكة الاخبار أكبر بخمس مرات من إيفونت المملوكة حصريًا لمجموعة داش كور غروب. وبحسب دانا البراندي، رئيسة المنتجات في داش:

"هذا هو أكبر استخدام لمنصة داش، وبالتالي، يمثل هذا الإصدار أهم معلم في تحقيق رؤية داش طويلة المدى للتبني السائد."

وبتوضيح ترقيات البروتوكول الواردة في تحديث الإصدار ٠.١٧ بالتفصيل، كشفت داش أنها قامت بتصحيح ثغرة لا نهائية في سك النقود الائتمانية. يتضمن الإصدار ٠.١٧ أيضًا ميزات لتحسين الدعم الكامل للعميل.

ومع وجود الإصدار ٠.١٧ الآن في شبكة الاختبار، تقول داش إن إصدار ٠.١٨ هو العنصر التالي في جدول الأعمال. ستتميز هذه الترقية الجديدة المقرر إجراؤها في أواخر يناير أو أوائل فبراير بمزيد من التحسينات على البروتوكول للعملاء الخفيفين بالإضافة إلى وظائف محسنة لتطبيقات آي أو إس وأندرويد داخل منصة داش.

أعلنت داش أيضًا عن إطلاق داش باي لمرحلة ألفا العامة. داش باي عبارة عن محفظة مدفوعات عملات مشفرة اجتماعية ذات عناوين يمكن قراءتها عبر طبقة خدمة اسم منصة داش.

وفي حين أن بعض شركات العملات المشفرة الأخرى تقدم أسماء مستخدمين يمكن قراءتها من قبل الإنسان للمعاملات داخل نظام محفظة مغلق، فقد ادعت داش سابقًا أن خدمتها أصلية في بلوكتشين نفسها.

تشمل الميزات الأخرى أيضًا قوائم جهات الاتصال والصور الرمزية التي تقول الشركة إنها ستعمل على تحسين سهولة الدفع. ومن المقرر أن يتم الإطلاق العام الكامل لمحفظة الدفع الاجتماعي في وقت لاحق من عام ٢٠٢١.