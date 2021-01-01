شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية تهتم الآن بحيازات العملات المشفرة الخارجية، وتقترح تنظيمًا جديدًا

تام شمس - الجمعة 1 يناير 2021 02:56 مساءً - أصدرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) في الولايات المتحدة، مذكرة موجزة يوم ٣١ ديسمبر أعلنت فيها عزمها على اقتراح تغيير في قانون السرية المصرفية، وذلك فيما يتعلق بالإبلاغ عن الحسابات المالية الأجنبية التي تحتفظ بعملة رقمية. وفي الوقت الحالي، لا تغطي لوائح البنك الأجنبي والحسابات المالية الأصول الرقمية (FBAR).

ومع ذلك، يشير الإشعار إلى أن شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية ترغب في تعديل هذه اللوائح. وسيتطلب ذلك من مواطني الولايات المتحدة الإبلاغ عن حسابات العملات المشفرة لدى مؤسسات أجنبية، إذا كانت قيمتها تزيد عن ١٠٠٠٠ دولار.

ليس هناك ما يشير إلى موعد نشر هذا الاقتراح لتعديل اللوائح، ولكن ببساطة أن هناك نية لاقتراحه.

تأتي المذكرة قبل ثلاثة أسابيع فقط من التغيير المتوقع في القيادة في وزارة الخزانة الأمريكية، حيث تفسح إدارة ترامب الطريق لفريق الرئيس القادم جو بايدن.

يأتي ذلك في أعقاب اقتراح آخر من قبل وزارة الخزانة في وقتٍ سابق من ديسمبر، لمراقبة العملات المشفرة التي يتم نقلها من البورصات الأمريكية إلى المحافظ المستضافة ذاتيًا.

حث الكثيرون في مجتمع العملات المشفرة المستخدمين على تقديم تعليقات ضد هذا الاقتراح، والذي يعتبره البعض بمثابة لقطة فاصلة ضد العملات المشفرة من قبل وزير الخزانة الحالي ستيفن منوشين.