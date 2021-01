٤ أسباب لماذا لا تزال أكثر ١٥ محفظة بيتكوين ثراءً مهمة في عام ٢٠٢١

تام شمس - الجمعة 1 يناير 2021 04:37 صباحاً - الشفافية هي واحدة من أكثر الجوانب إثارة للاهتمام في العملات المشفرة وكان هذا الانفتاح هو الذي جذب العديد من الداعمين الأوائل إلى بيتكوين (BTC).

تجعل تقنية بلوكتشين جميع المعلومات المرتبطة بتشغيل الشبكة في متناول أي شخص مهتم بإلقاء نظرة. كل عنوان ومعاملة ورسوم مدفوعة وتفاصيل أخرى معروفة تتعلق بالتوقيعات المتعددة واستخدام سيغويت مفتوح.

ولطالما كانت العناوين الخمسة عشر الأكثر ثراءً في بيتكوين محور الاهتمام لعدة أسباب. عادةً ما يقوم بعض الباحثين في مجال العملات المشفرة بالبحث عبر أهم العناوين بحثًا عن خطى مبتكر بيتكوين ساتوشي ناكاموتو. بينما يدرس آخرون البيانات لتتبع مناورات حيتان العملات المشفرة والتنبؤ بالتلاعب في السوق الذي ينتج عنه تقلبات أسعار متقلبة في سعر بيتكوين.

حتى أن العناوين الرئيسية لفتت انتباه الوكالات الحكومية مثل دائرة الإيرادات الداخلية بالولايات المتحدة وكذلك وزارة الخزانة.

وفي الواقع، تم تشكيل شركات كاملة متخصصة في الحصول على معلومات إضافية حول عناوين العملات المشفرة وروابطها المحتملة. ليس سرًا أن دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية استعانت بخدمات تشينالايسيس وإنتيغرا إف إي سي، وهما شركتان لتحليل العملات المشفرة، لتتبع المعاملات.

وفي الآونة الأخيرة، في عهد وزير الخزانة ستيفن منوشين، تدرس وزارة الخزانة إذا ما كانت هناك حاجة إلى قاعدة بشأن محافظ العملات المشفرة ذاتية الاستضافة أم لا. وفي حالة الموافقة عليها، تؤكد هذه التغييرات على أهمية الخصوصية للمشاركين في السوق.

العناوين ليست مثل الكيانات

أعلى ١٥ عنوانًا لبيتكوين. المصدر: bitinfocharts.com

كما هو موضح أعلاه، فإن أهم ١٥ عنوانًا تحتوي على ١,٠٧ مليون بيتكوين، أو ٥,٧٪ من المعروض المعلق من بيتكوين. وعلى الرغم من أن هذه كمية كبيرة من بيتكوين، فمن الجدير بالذكر أيضًا أن الحجم الإجمالي لبيتكوين في البورصات الفورية يتجاوز ٥ مليارات دولار يوميًا.

من المهم ملاحظة أن تاريخ الإيداع الأولي للعنوان لا يعني أن الكيان الذي يمتلك العنوان حصل على العملات لأول مرة في ذلك اليوم. كان من الممكن إرسال العملات من عنوان آخر ينتمي إلى نفس الكيان. لذلك، فإن التواريخ التي توضح إرسال الأموال الأولى إلى ١١ عنوانًا منذ ٢٠١٨ فقط لا تثبت أن حاملي العناوين جدد في هذا القطاع.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه لا يُشاع أن أيًا من أكبر ١٥ عنوانًا يحتوي على ممتلكات ساتوشي. إذ أظهر الباحث سيرجيو ليرنر أن كتل ناكاموتو المعدّنة تحتوي على أنماط فريدة تعرف باسم أنماط باتوشي. زعلى الرغم من أن بيتكوين المعدّنة لم يتم نقلها بعد، إلا أنه لم يتم تخصيصها لعنوان واحد.

تقم أعلى ١٠٠ عنوان بتركيز ١٥,٧٪ من إجمالي العرض، وهو أمر مثير للإعجاب مقارنة بمستوى التوزيع الملحوظ في الأسواق التقليدية. على سبيل المثال، تضم أكبر ٢٠ صندوقًا تمتلك أسهم باي بال مجتمعة ١٩,٧٪ من إجمالي المعروض من الأسهم.

وخمسة من أكبر ١٥ عنوانًا هي عناوين معروفة من البورصات، مما يشير إلى أن التركيز الظاهر غير موجود بطريقة يمكن عزوها إلى حيتان العملات المشفرة.

بالإضافة إلى البورصات التي تحتفظ بمبالغ كبيرة من بيتكوين في محافظ، يقوم بعض أمناء الحفظ أيضًا بتجميع بيتكوين للعديد من العملاء في محافظ موزعة على عناوين متعددة بمبالغ كبيرة.

العناوين الرئيسية تابعة لمالكين حديثين وغير متوافقة مع سيغويت

ثمانية من أفضل ١٥ عنوانًا لم يسحبوا مطلقًا ساتوشي واحدًا. وباستثناء العناوين الخمسة المتعلقة بالبورصات، قام ٢٠٪ فقط بتحريك عملاتهم. وهذا يشير إلى انتشار قوي للمالكين المتشددين.

علاوة على ذلك، تم استخدام ١١ من أصل ١٥ عنوانًا لأول مرة منذ أقل من ثلاث سنوات. يمكن أن تكون الأسباب المتعددة وراء هذه الغرابة، بما في ذلك تحسين التدابير الأمنية أو تغيير الحافظ أو هياكل ملكية مختلفة.

اثنان فقط من أكبر ١٥ عنوانًا (وثلاثة في أفضل ٢٠٠ عنوان) متوافقان مع Bech٣٢ سيغويت، مما قد يقلل بشكل كبير من رسوم المعاملات. يشير هذا إلى أن المستخدمين يقاومون التغيير على الرغم من الفوائد الواضحة للمعاملات الأرخص تكلفة. الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن محفظة بيتفينكس الباردة التي احتلت المرتبة الثانية في القائمة هي الوحيدة التي لديها معاملة صادرة على الإطلاق.

بعض العناوين الغامضة تستمر في التكديس

ثالث أغنى عنوان هو أمر غامض، حيث يحتوي على ٩٤٥٠٦ بيتكوين لم يمسها أحد. وقد احتل العنوان عناوين الصحف في سبتمبر ٢٠١٩ بعد أن ذكرت غلاسنود أن ٧٣٠٠٠ من بيتكوين في المحفظة نشأت من هوبي.

واقترح العديد من المحللين أن هذه العملات كانت مرتبطة بمخطط بلس توكن الاحتيالي، ولكن ثبت خطأ هذه الشائعات بعد أن صادرت الشرطة الصينية ١٩٤٧٧٥ بيتكوين في ١٩ نوفمبر من البورصة الاحتيالية.

بغض النظر عن رابع أكبر محفظة تحتوي على ٧٩٩٥٧ بيتكوين منذ مارس ٢٠١١، فإن ٢٠ من أهم ٣٠٠ عنوان يزيد عمرها عن تسع سنوات. وعلى الرغم من أنه لا يمكن لأحد إثبات ضياع هذه الأموال، فإن معظمهم يفترض ذلك.

تبلغ تلك العملات التي لم يمسها أحد ٣١٣٠١٣ بيتكوين ولم يتم التعامل إلا من عنوان واحد فقط منها منذ إنشائه. وبالتالي، بغض النظر عن ٩٠٠٠ بيتكوين لإف تو بول في العنوان 1J1F3U7gHrCjsEsRimDJ3oYBiV24wA8FuV، هناك فرصة جيدة جدًا لفقدان الأموال من العناوين الأخرى فعليًا.

رصيد 1P5ZEDWTKTFGxQjZphgWPQUpe554WKDfHQ. المصدر: bitinfocharts.com

تم إنشاء العنوان الخامس الموضح أعلاه في فبراير من عام ٢٠١٩، وفي البداية، تم إدراجه ليحتل المرتبة الحادية والثمانين بين أكبر عناوين. ومنذ ذلك الحين، يتم التراكم به بشكل منتظم، حيث أضافت ما يصل إلى ١ بيتكوين في ديسمبر ٢٠١٩ إلى ٤١٠٠ في معاملة واحدة في يونيو ٢٠١٩. على الرغم من كونه مراكمًا كبيرًا، فقد قام بسبع معاملات، تتراوح من ٧٨٦ بيتكوين إلى ٣٠٠٠ بيتكوين. وربما يكون حتى الحيتان لديهم فواتير يتعين دفعها.

يوجد بالضبط ١٠٠ عنوان تم استخدامها لأول مرة بين ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ و١٨ ديسمبر ٢٠١٨ تحتوي على حوالي ٨٠٠٠ بيتكوين أو ١٢٠٠٠ بيتكوين في كلٍ منها. تُنسب هذه العناوين عادةً إلى كوين بيز كستدي. ويصل مجموع ما بها إلى ٨٨١٤٧١ بيتكوين، وتساوي أموال العناوين ٩٦٪ من المحفظة الباردة للبورصة، وفقًا لتشين.إنفو.

نظرية القمة المحلية الجديدة للحيتان

لدى كل مستثمر شعور عميق بأن وصول حيتان بيتكوين جدد أمر بالغ الأهمية لتحقيق ارتفاع مستمر، على الرغم من عدم وجود دليل قاطع على هذا التأثير حتى الآن.

فهناك تدفق مستمر للعناوين الجديدة التي تدخل أكبر ٣٠٠ عنوان. على سبيل المثال، تلقى ١٦ منها أول إيداعات على الإطلاق خلال الثلاثين يومًا الماضية. مرة أخرى، هذا ليس بالضرورة كيانًا جديدًا ولكنه عنوان يتلقى أول بيتكوين على الإطلاق.

وعلى الرغم من أنه من غير المألوف، تحدث فجوات ٥٠ يومًا أو أكثر في بعض الأحيان دون انضمام الوافدين الجدد إلى أعلى ٣٠٠. وبالمصادفة، تشير هذه الفترات إلى نهاية فترات الارتفاع، وعادة ما يتبع ذلك تصحيح صحي.

سعر زوج بيتكوين مقابل دولار على كوين بيز، أوائل عام ٢٠٢٠. المصدر: تريدينغ فيولم يتم استخدام أي عنوان من أفضل ٣٠٠ عنوان مبدئيًا في الفترة بين ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ و ٠٩ فبراير ٢٠٢٠، عندما ارتفعت بيتكوين بنسبة ٣٥٪. ومن الغريب أن السوق انخفض بنسبة ٥٢٪ خلال الـ ٣٢ يومًا التالية.

سعر زوج بيتكوين مقابل الدولار في كوين بيز، ٢٠١٧. المصدر: تريدينغ فيو

حدث تأثير مماثل بين ١٨ أكتوبر ٢٠١٧ و١١ ديسمبر ٢٠١٧. خلال هذه الفترة، ارتفعت بيتكوين بنسبة ١٩٣٪ بينما لم يكن أي من العناوين الـ٣٠٠ الأولى من الوافدين الجدد. حدث انخفاض في الأسعار بنسبة ٣٤٪ خلال الأيام الـ ٣٦ التالية.

قبل ذلك، لم يتم بدء أي من أكبر ٣٠٠ عنوان في الفترة بين ٢٠ أبريل ٢٠١٧ و ٧ يوليو ٢٠١٧. وفي الوقت نفسه، ارتفعت بيتكوين بنسبة ١١١٪، بينما تبع انهيار بلغ ٢٤٪ أيضًا هذه الفترة على مدار تسعة أيام.

وحتى الآن، أثبت التاريخ أن نظرية الحيتان الجدد منطقية: ترتفع السوق خلال فترات طويلة من عدد أقل من العناوين الجديدة، مما يجعلها في قائمة أكبر ٣٠٠ مالك، لأنها تشير إلى التراكم من قبل الكيانات التي لديها صفقة بالفعل. من ناحية أخرى، يمكن أن تكون الحيتان الجدد مدفوعين بالخوف من الضياع، مما يشير عادة إلى قمم محلية.

لذلك، من المنطقي مراقبة أكبر العناوين والبيانات الموجودة على السلسلة لقياس التصحيحات المحتملة.

وفي كل مرة تدخل الودائع الكبيرة في البورصات، يشير هذا إلى أمر بيع محتمل ويعتبره المتداولون هبوطيًا. ثم تتم مقارنة هذه الحركات بقمم وقيعان أسعار بيتكوين في محاولة لإيجاد بعض الارتباط بين عمليات تحويل الحيتان.

وعندما يرتفع السوق ويقوم القائمون بالتعدين بدورهم بتقليل البيع، يتوقع المحللون تصحيحًا للأسعار بمجرد أن يبدأوا في تحريك العملات مرة أخرى. لوضع الأمور في نصابها الصحيح، يبلغ هذا ٦٣٠٠ بيتكوين أسبوعيًا يجب استيعابها من قبل السوق لتجنب تأثير السعر.

الآن بعد أن "وصل" المستثمرون المؤسسيون، سوف يتشوق المستثمرون لمعرفة إذا ما كان تدفقهم في عام ٢٠٢١ سيستمر في استيعاب عملات بيتكوين الجديدة.

بينما يبدو عام ٢٠٢١ صعوديًا للغاية بالنسبة لسوق العملات المشفرة، هناك دائمًا انهيار غير متوقع في الأسعار ينتج غالبًا عن اللوائح التي تهدد الحكومة.

وهذا يعني أنه سيظل من المهم بالنسبة للمستثمرين الأذكياء متابعة أكبر ١٥ عنوانًا من عناوين بيتكوين وتحركات حيتان العملات المشفرة في عام ٢٠٢١.

تُعبّر وجهات النظر والآراء الواردة هنا عن رأي مؤلفها فحسب ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر موقع "كوينتيليغراف". تنطوي كل حركة استثمار وتداول على مخاطر. ينبغي عليكم إجراء بحوثكم الخاصة عند اتخاذ أي قرار.