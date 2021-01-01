بيانات خاطئة؟ لم تعمل غرايسكيل على تصفية كميات هائلة من ريبل وستيلر

تام شمس - الجمعة 1 يناير 2021 12:49 صباحاً - من الواضح أن بيانات بايبيت التي تظهر التصفية الضخمة لريبل (XRP) وستيلر لومن (XLM) من قبل غرايسكيل إنفستمنتس في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع غير دقيقة، وفقًا لشركة الاستثمار.

ففي يوم الأربعاء، اقترحت مجموعة بيانات بايبيت العامة أن غرايسكيل إنفستمنتس قللت من تعرضها لريبل بنحو ٩,١٩ ملايين وحدة وأن الصندوق أيضًا خفض ممتلكاته من ستيلر بأكثر من ٩,٧٤ ملايين وحدة. ووفقًا لبيانات بايبيت، حدث التغيير الصافي في الحيازات خلال ٢٤ ساعة يوم الثلاثاء.

وقد وصل كوينتيليغراف إلى البيانات قبل إصدار غرايسكيل لتقرير الأصول اليومية تحت الإدارة ليوم الثلاثاء وأشار في مقال إلى أن غرايسكيل قد باعت كميات كبيرة من XRP و XLM.

باءت الجهود المبذولة للوصول إلى غرايسكيل يوم الأربعاء بالفشل. ومع ذلك، قال متحدث باسم غرايسكيل يوم الخميس لكوينتيليغراف:

"لا يعمل أي من منتجات الاستثمار غرايسكيل على برنامج استرداد. ولا يتغير صافي حيازات منتجاتنا الاستثمارية إلا نتيجة للتدفقات الواردة من الاكتتاب الخاص، وسعر الأصول الأساسية ورسوم الإدارة المستحقة".

"البيانات المتعلقة بالمبيعات الكبيرة للأصول الأساسية بواسطة أي من منتجاتنا الاستثمارية خاطئة وغير دقيقة. فأي انخفاض ملحوظ في قيمة الدولار الأمريكي لغرايسكيل ريبل ترست كان من الممكن أن يكون نتيجة لانخفاض سعر ريبل مقابل الدولار الأمريكي".

لا تزال بيانات بايبيت تُظهر تدفقًا كبيرًا من ريبل وستيلر من غرايسكيل خلال الأيام السبعة الماضية، سواء من حيث الأصول المُدارة والوحدات الفعلية لريبل وستيلر المحتفظ بها. ظهرت هذه الأرقام تحت عمود "التغيير على مدار ٢٤ ساعة" يوم الأربعاء.

بيانات بايبيت لا تزال تظهر انخفاضًا كبيرًا في مقتنيات ريبل وستيلر الخاصة بغرايسكيل

صدر تقرير الأصول المُدارة من غرايسكيل للأربعاء يوم الخميس. ويقرأ: