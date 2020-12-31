ما هو تيثر Tether او عملة USDT عبر شرح مبسط ومفصل

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من المؤكد أن كل مستخدم للعملات المشفرة قد صادف عملة USDT او يتداول العملات المشفرة مقابل العملة تيثر Tether و هي الملاذ الآمن للعديد من المتداولين في العملات المشفرة من تقلابات العملة المشفرة الغير مستقرة العنيفة. ومع ذلك ، فإن عملة تيثر Tether او USDT لها خصائصها الخاصة في التطبيق والتعدين ، والتي يجب أن تعرفها قبل أن تتخد أي قرار بجعلها العملة المقابلة لكل تداولاتك و استثماراتك في العملات المشفرة.
لنبدأ معك بالأسئلة التي أوصلتك الى هذا المقال حول عملة تيثر Tether المعروفة ب USDT
هل تبحث عن جواب ما هو تيثر Tether او USDT ؟ هل لديك استفهام حول ما هو Tether و USDT ؟ ببساطة الجواب ستجه في هذا المقال مبسط، فالتيثر Tether او العملة المشفرة المستقرة USDT مكنت الاعمال المتعلقة بصناعة التشفير، البورصات، المحافظ، انظمة الدفع، الخدمات المالية، و منصات التدالول وأجهزة الصراف الآلي من استخدام الرموز المدعومة المستقرة على البلوكشين، تيثر Tether هو الدولار على البلوكشين. التيثر Tether يمكن استخدامه كبديل للدولار لتداول العملات المشفرة، التبديل بين الاصول و سعره مستقر تقريبا مع سعر الدولار مع بعض الفوارق.
ما هو تيثر Tether او عملة USDT في البورصات
USDT هو أصل عملة مشفرة ينطوي على إيداع رقمي للدولار الأمريكي. في عملية إنشاء العملة ، تم استخدام بروتوكول Omni Layer. الميزة الخاصة لعملة التيثر المشفرة هي أن كل عملة مدعومة بالدولار الأمريكي. لذلك ، فإن عدد وحدات العملة المشفرة الصادرة يتوافق مع احتياطي الدولار الذي تحتفظ به شركة Tether Limited. تضمن نفس الشركة سلامة الأموال بالدولار طالما يتم استخدام العملات المشفرة الخاصة بها وتعدينها على الإنترنت.
Tether هو نفسه USDT غير الاختلاف هو ان Tether اسم العملة مثل الدولار و USDT هو رمز العملة مثل USD.
ما هو تيثر Tether او USDT بلغة واضحة أقل تقنية
تيثر Tether هي عملة مشفرة مستقرة Stablecoin مدعومة من قبل عملات حقيقية عملة الدولار. حيث يعادل التيثر Tether الواحد وحدة أساسية من العملة التي تدعمه بفوارق قليلة جدا. ونظرا لكونها مدعومة بعملات عالمية حقيقية، فهي تحمي المستثمرين و المتداولين من التقلبات في العملات المشفرة الاخرى مثل البيتكوين BTC و الايثريوم ETH. وفقًا للمطورين للعملة، أن العملة هي رقمية بالكامل فقط أنها مدعوم قيمتها بالدولار حيث تذكر اتفاقية الترخيص أن هذه العملة المشفرة ليست نقودًا ورقية في شكلها أنما هي عملة رقمية إلكترونية مشفرة.
تعرف على ما هي العملة المستقرة عبر : شرح كامل مبسط ل العملة المستقرة Stablecoins
مزايا وخصائص عملة تيثر Tether او USDT
عملة الـ Tether المشفرة المسقرة مقابل الدولار ، وفقًا للوثائق الفنية الخاصة بها ، لديها الميزات التالية:
- يتم إصدار USDT على الفور بمجرد قيام المستخدم بتحويل الدولار المعادل لحساب الشركة.
- بمجرد سحب المبلغ إلى حساب المستخدم ، يتم إلغاء القيمة من حساب الشركة.
- تيثر Tether او USDT هي عملة مشفرة يمكن تخزينها واستخدامها بطريقة مشابهة ل Bitcoin أو Litecoin أو Ethereum او عملة Binance Coin أو أي عملات رقمية أخرى تعمل وفقًا لنفس القواعد
يحق للمستخدمين تخزين العملات المشتراة أو المستخرجة في محافظ تدعم Omni Layer.
- العملة المستقرة تيثر Tether او USDT عملة و زوج مهم و اساسي في منصات التداول للأصول المشفرة، فإضافة إلى أبرز مزايا تيثر Tether المتمثلة في العالمية والسرعة والأمان، فهي تجمع بين النقاط الإيجابية من كل من تكنولوجيا البلوكشين المفتوحة وعالم العملة التقليدية متيحة فوائد مشتركة بينهما مثل انها :
عملة مشفرة مستقرة Stablecoin
تحول تيثر Tether الدولار إلى عملة رقمية مشفرة، لتثبيت أو ربط القيمة بسعر العملات الوطنية مثل الدولار الأمريكي.
100٪ مدعومة بالدولار
تُدعم تيثر Tether دائما بنظام 1 مقابل 1، من العملة التقليدية المتوفرة في احتياطياتها. هكذا تعادل 1 USD₮ دوما دولارا أمريكيا واحدا.
الشفافة
يتم نشر الأرصدة الاحتياطية يوميا وتخضع لمراجعة متكررة. هكذا تتطابق جميع الأرصدة المتداولة دائما مع الاحتياطيات .
خاضعة و متأسسة لتكنولوجيا البلوكشين
ميزة أخرى لاستخدام USDT هي أن المطورين يطبقون بديل إثبات الملاءة او السيولة الماليه Proof-of-Solvency باستخدام طريقة إثبات الاحتياطيات Proof-of-Reserves ، والتي تعني حرفياً “إثبات الاحتياطي المقابل للعملة المصدرة”.
عملية عمل اتباث الاحتياطي كالتالي: يتم التحقق من مبلغ USDT المطلوب في مستكشف البلوك أو البلوكشين Block Explorer باستخدام أدوات خاصة على مستكشف أومني. يتم تأكيد المبلغ بالدولار ، وهو نظير للعملات المشفرة USDT المشتراة ، على الفور من خلال الحسابات المصرفية. تجري الشركة تدقيقًا دوريًا للأموال حتى يتمكن المستخدمون من التحقق بشكل مستقل من سلامة وموثوقية استثماراتهم.
العملية ليست مقتصرة على شراء أو استخدام ما يعادل USDT بالدولار فقط ، فيمكنك أيضا اختيار اليورو أو أي عملة عالمية أخرى.
باختصار ما هي إيجابيات وسلبيات USDT
ايجابيات USDT
- في الوقت الحالي ، قد يتقلب سعر العملة المشفرة USDT بما لا يزيد عن 2-3% بمعنى لا يمكن ان تتقلب كما بفعل البتكوين و العملاتت المشفرة الأخرى الغير مستقرة.
- كل عملة مستقرة في قيمتها الاسمية تساوي وحدة من عملة معينة وطنية.
سلبيات USDT
- نظرًا لأن USDT مرتبط بالدولار ، فستلقى هذه العملة المشفرة اهتمامًا متزايدًا من السلطات الحكومية.
- في حالة تعرض الدولار لعمليات تضخمية ، فإن قيمة وموثوقية USDT ستتعرض للخطر أيضًا.
تم إنشاء منصة تيثر Tether على أساس تكنولوجيا البلوكشين Blockchain المفتوحة، مستفيدة من الأمن والشفافية التي تقدمها هذه التكنولوجيا.
تقدم التكامل على نطاق واسع
آمنة
تتيح تقنية البلوكشين التي توفرها شركة تيثر Tether او USDT الحماية من الطراز العالمي في الوقت الذي تستوفي فيه معايير وأنظمة الامتثال الدولية.
شركات البلوكشين و الاعمال الاخرى
- قدم خدماتك مقابل عملة مستقرة بالدولار
- حدد أسعار السلع والخدمات مثابل بعملة مستقرة.
- الدفع يكون أمن و سريع و موثوق.
منصات و بورصات التداول و التبادل
- استخدم تيثر Tether او USDT كبديل لطرق الإيداع والسحب بالعملة التقليدية.
- قم بإدارة أصول العملاء بعملة مستقرة كليا.
للأفراد / المتداولون
- حول كل العملات المتقلبة الى عملة مستقرة في الوقت الذي تريد.
- أمن ارصدتك من التقلبات العنيفة للعملات المشفرة الغير مستقرة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.