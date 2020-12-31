ما هو تيثر Tether او عملة USDT عبر شرح مبسط ومفصل

من المؤكد أن كل مستخدم للعملات المشفرة قد صادف عملة USDT او يتداول العملات المشفرة مقابل العملة تيثر Tether و هي الملاذ الآمن للعديد من المتداولين في العملات المشفرة من تقلابات العملة المشفرة الغير مستقرة العنيفة. ومع ذلك ، فإن عملة تيثر Tether او USDT لها خصائصها الخاصة في التطبيق والتعدين ، والتي يجب أن تعرفها قبل أن تتخد أي قرار بجعلها العملة المقابلة لكل تداولاتك و استثماراتك في العملات المشفرة.

لنبدأ معك بالأسئلة التي أوصلتك الى هذا المقال حول عملة تيثر Tether المعروفة ب USDT

هل تبحث عن جواب ما هو تيثر Tether او USDT ؟ هل لديك استفهام حول ما هو Tether و USDT ؟ ببساطة الجواب ستجه في هذا المقال مبسط، فالتيثر Tether او العملة المشفرة المستقرة USDT مكنت الاعمال المتعلقة بصناعة التشفير، البورصات، المحافظ، انظمة الدفع، الخدمات المالية، و منصات التدالول وأجهزة الصراف الآلي من استخدام الرموز المدعومة المستقرة على البلوكشين، تيثر Tether هو الدولار على البلوكشين. التيثر Tether يمكن استخدامه كبديل للدولار لتداول العملات المشفرة، التبديل بين الاصول و سعره مستقر تقريبا مع سعر الدولار مع بعض الفوارق.

ما هو تيثر Tether او عملة USDT في البورصات

USDT هو أصل عملة مشفرة ينطوي على إيداع رقمي للدولار الأمريكي. في عملية إنشاء العملة ، تم استخدام بروتوكول Omni Layer. الميزة الخاصة لعملة التيثر المشفرة هي أن كل عملة مدعومة بالدولار الأمريكي. لذلك ، فإن عدد وحدات العملة المشفرة الصادرة يتوافق مع احتياطي الدولار الذي تحتفظ به شركة Tether Limited. تضمن نفس الشركة سلامة الأموال بالدولار طالما يتم استخدام العملات المشفرة الخاصة بها وتعدينها على الإنترنت.

Tether هو نفسه USDT غير الاختلاف هو ان Tether اسم العملة مثل الدولار و USDT هو رمز العملة مثل USD.

ما هو تيثر Tether او USDT بلغة واضحة أقل تقنية

تيثر Tether هي عملة مشفرة مستقرة Stablecoin مدعومة من قبل عملات حقيقية عملة الدولار. حيث يعادل التيثر Tether الواحد وحدة أساسية من العملة التي تدعمه بفوارق قليلة جدا. ونظرا لكونها مدعومة بعملات عالمية حقيقية، فهي تحمي المستثمرين و المتداولين من التقلبات في العملات المشفرة الاخرى مثل البيتكوين BTC و الايثريوم ETH. وفقًا للمطورين للعملة، أن العملة هي رقمية بالكامل فقط أنها مدعوم قيمتها بالدولار حيث تذكر اتفاقية الترخيص أن هذه العملة المشفرة ليست نقودًا ورقية في شكلها أنما هي عملة رقمية إلكترونية مشفرة.

تعرف على ما هي العملة المستقرة عبر : شرح كامل مبسط ل العملة المستقرة Stablecoins

مزايا وخصائص عملة تيثر Tether او USDT

عملة الـ Tether المشفرة المسقرة مقابل الدولار ، وفقًا للوثائق الفنية الخاصة بها ، لديها الميزات التالية:

يتم إصدار USDT على الفور بمجرد قيام المستخدم بتحويل الدولار المعادل لحساب الشركة.

بمجرد سحب المبلغ إلى حساب المستخدم ، يتم إلغاء القيمة من حساب الشركة.

تيثر Tether او USDT هي عملة مشفرة يمكن تخزينها واستخدامها بطريقة مشابهة ل Bitcoin أو Litecoin أو Ethereum او عملة Binance Coin أو أي عملات رقمية أخرى تعمل وفقًا لنفس القواعد

يحق للمستخدمين تخزين العملات المشتراة أو المستخرجة في محافظ تدعم Omni Layer.

يحق للمستخدمين تخزين العملات المشتراة أو المستخرجة في محافظ تدعم Omni Layer. العملة المستقرة تيثر Tether او USDT عملة و زوج مهم و اساسي في منصات التداول للأصول المشفرة، فإضافة إلى أبرز مزايا تيثر Tether المتمثلة في العالمية والسرعة والأمان، فهي تجمع بين النقاط الإيجابية من كل من تكنولوجيا البلوكشين المفتوحة وعالم العملة التقليدية متيحة فوائد مشتركة بينهما مثل انها :

عملة مشفرة مستقرة Stablecoin