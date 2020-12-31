بيتكوين والعملات المستقرة والتمويل اللامركزي: أصول العملات المشفرة الأفضل أداءً لعام ٢٠٢٠

تام شمس - الخميس 31 ديسمبر 2020 01:41 مساءً - كان عام ٢٠٢٠ ممتازًا لبيتكوين (BTC)، ولكن كيف هو الحال لأصول العملات المشفرة الأخرى؟ دعونا نلقي نظرة على كيفية أداء بعض أفضل العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية لهذا الأمر.

بيتكوين

أولًا، شهدت بيتكوين مكاسب هائلة منذ ١ يناير، حيث ارتفع سعرها من ٧١٩٥ دولارًا إلى ٢٨٤٢٢ دولارًا.

ففي غضون ١٢ شهرًا، ارتفع سعر بيتكوين بنسبة ٢٩٠٪، متفوقةً على جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية ومعظم الأسهم، باستثناء قلة مختارة بما في ذلك تسلا (TSLA).

وكانت المحفزات الرئيسية وراء ارتفاع بيتكوين هي الزيادة في الطلب المؤسسي، والظروف المالية المواتية نتيجة لضخ السيولة من البنك المركزي، وتراجع الدولار الأمريكي.

المخطط الشهري لزوج بيتكوين مقابل الدولار (كوين بيز). المصدر: تريدينغ فيو.كوم

أدى الجمع بين عوامل الماكرو الثلاثة إلى تغذية زخم بيتكوين في أكتوبر. وفي النهاية شهدت المنصات الرئيسية التي تركز على المؤسسات، بما في ذلك بورصة شيكاغو التجارية وغراي سكيل، ارتفاعًا كبيرًا في الحجم والتدفقات الداخلية، مما أدى إلى تسريع ارتفاع عملة بيتكوين.

إيثريوم

كان أداء سعر إيثريوم (ETH) قويًا طوال عام ٢٠٢٠، على الرغم من مرحلة الركود الأخيرة أمام بيتكوين.

فقد بدأ سعر إيثريوم في عام ٢٠٢٠ عند ١٢٨ دولارًا عبر البورصات الرئيسية وبلغ ذروته في ٣٠ ديسمبر، حيث حققت إيثريوم ٧٤٨ دولارًا.

وكان المحرك الرئيسي لموجة ارتفاع إيثريوم طوال شهر نوفمبر هو إطلاق إثريوم ٢. فبعد الوصول إلى عتبة تزيد عن ٤٠٠٠٠٠ إيثريوم في عمليات الإيداع، بدأت إيثريوم ٢.

تعتبر إيثريوم ٢ ترقية رئيسية للشبكة لإيثريوم حيث تقوم بتوسيع نطاق بلوكتشين بشكل كبير بمرور الوقت. وبدون إيثريوم ٢، تستطيع إيثريوم معالجة أقل من ٢٠ معاملة في الثانية. ولكن مع إيثريوم ٢، يرتفع هذا الرقم إلى آلاف المعاملات المحتملة في الثانية.

العملات البديلة التقليدية

فيما يتعلق بالأداء منذ بداية العام وحتى تاريخه، تخلفت معظم العملات البديلة القديمة (التي تعود لعام ٢٠١٧ وما قبلها)، بما في ذلك ريبل (XRP) وكاردانو (ADA) وستيلر (XLM)، عن بيتكوين.

ومن بين العملات الأصلية البديلة، كان أداء XRP جيدًا في البداية بشكل خاص في نوفمبر مع ارتفاع عملة بيتكوين نحو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

بدأ XRP العام عند ٠,١٩٢٣ دولار وارتفعت إلى ٠,٩٢١٠ دولار، مما يدل على زيادة بمقدار أربعة أضعاف في حوالي ١١ شهرًا. ومع ذلك، مع ارتفاع بيتكوين إلى ما بعد ٢٠٠٠٠ دولار، تلقت العملات البديلة ضربة قوية، مما تسبب في انخفاض XRP إلى ٠,٥٢ دولار. وبعد الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد ريبل، انخفض توكن XRP أكثر، حتى وصل إلى ٠,١٧ دولار.

بروتوكولات العقود الذكية

كذلك انتعشت كل من بولكادوت وتشين لينك وإيوس و تيزوس منذ بداية العام. حيث شهدت كل من العملات المشفرة الأربعة المتعلقة بالعقود الذكية محفزات كبيرة لارتفاعات قصيرة الأجل عندما ارتفعت بيتكوين نحو ٢٠٠٠٠ دولار.

مخطط بيتكوين الأسبوعي مقابل تشين لينك وبولكادوت وإيوس وتيزوس. المصدر: تريدينغ فيو.كوم

على سبيل المثال، استفادت تشين لينك من النمو الهائل في مجال التمويل اللامركزي (DeFi). تشين لينك عبارة عن شبكة بلوكتشين ذات تركيز أوراكل والهدف من قاعدة أوراكل هو تغذية البيانات إلى بروتوكولات التمويل اللامركزي.

وعلى هذا النحو، نظرًا لأن القيمة الإجمالية المحجوزة في التمويل اللامركزي وصلت إلى ١٦ مليار دولار، صعدت تشين لينك وكذلك العديد من التوكنات الأخرى المرتبطة بالتمويل اللامركزي.

وعلى الرغم من المحفزات المختلفة، تخلفت بولكادوت و إيوس وتيزوس و تشين لينك عن بيتكوين في مكاسب العام حتى الآن. وكان السبب الرئيسي وراء حركة السعر الصامتة هو الارتفاع النيزكي لبيتكوين بعد ٢٠٠٠٠ دولار، مما تسبب في تراجع العملات البديلة.

كما شهدت التوكنات المتخصصة، مثل رابد بيتكوين وUSDC وتيثر نموًا كبيرًا من حيث القيمة السوقية. تُستخدم هذه التوكن بشكل أساسي في بروتوكولات التمويل اللامركزي، كما أن الزيادة السريعة في نشاط المستخدم جعلت كل توكن مستوطنًا في نظام التمويل اللامركزي البيئي.

وقد شهدت تيثر، على وجه الخصوص، زيادة سريعة في القيمة السوقية في الربع الأخير من عام ٢٠٢٠. وحسبما أفاد كوينتيليغراف، تجاوزت تيثر، العملة المستقرة الأكثر استخدامًا في سوق العملات المشفرة، ٢٠ مليار دولار من حيث القيمة المقدّرة.