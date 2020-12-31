أفضل ٥ دول في عام ٢٠٢٠ للعملات المشفرة وبلوكتشين

تام شمس - الخميس 31 ديسمبر 2020 01:41 مساءً - مع استمرار انتشار استخدام العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم، أثبت عدد من البلدان نفسها كرائدة في التبني.

سيطر كوفيد-١٩ على عام ٢٠٢٠، وتسببت آثار الجائحة المستمرة في خنق العديد من الاقتصادات. ومع ذلك، فقد تمتع مجال العملات المشفرة بعام من الانتعاش الذي شهد تحول التمويل اللامركزي إلى اتجاه رئيسي، بينما تجاوزت بيتكوين (BTC) أخيرًا أعلى مستوى لها على الإطلاق تم تسجيله في عام ٢٠١٧.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومات وصانعي السياسات والمنظمين الماليين أصبحوا أكثر دراية بالعملات المشفرة وتكنولوجيا بلوكتشين على مدار العامين الماضيين. وقد ساعد هذا في التطوير المستمر للمجال.

ومع ذلك، هناك عدد قليل من الدول البارزة التي تواصل ريادتها في إنشاء بيئات تعزز تطوير واستخدام العملات المشفرة. دعونا نلقي نظرة على أفضل خمس دول صديقة للعملات المشفرة ولوكتشين لعام ٢٠٢٠.

سويسرا (مقاطعة زوغ)

زوغ، المنطقة الإدارية الصغيرة التي أصبحت تُعرف باسم "وادي العملات المشفرة (كريبتو فالي)" في سويسرا، ترقى بالتأكيد إلى مستوى هذا اللقب. إذ تُعد المقاطعة، التي يعيش فيها حوالي ١٢٠٠٠٠ شخص، معقلًا للشركات نظرًا لوضعها كملاذ ضريبي، مع أقل معدلات الضرائب في سويسرا. تعد المنطقة مركزًا تكنولوجيًا، وتتخصص في التطوير الطبي وإنتاج المكونات الإلكترونية.

يشير موقع المجتمع السويسري أيضًا إلى أن تجارة الجملة هي صناعة رئيسية أخرى في مقاطعة زوج، مع التركيز الشديد على السلع. نتيجة لذلك، اجتذبت المنطقة الشركات الكبرى ومقدمي الخدمات المالية بالإضافة إلى شركات تكنولوجيا المعلومات والهندسة المعمارية.

يرجع لقب "كريبتو فالي" في سويسرا في المقام الأول إلى التأسيس الرسمي لرابطة كريبتو فالي أسوسييشن في المنطقة في عام ٢٠١٧. وقد لعبت المنظمة دورها في قيادة تبني تكنولوجيا العملات المشفرة وتقنية بلوكتشين في سويسرا.

في سبتمبر ٢٠٢٠، أُعلن أن سكان زوغ سيكونون قادرين على دفع ضرائب باستخدام العملات المشفرة، بدءًا من فبراير ٢٠٢١. وستكون الشركات والأفراد قادرين على دفع ما يصل إلى ١٠٠٠٠٠ فرنك سويسري (١١١٢٥٨ دولارًا أمريكيًا) من التزاماتهم الضريبية بالعملة المشفرة، مع بورصة العملات المشفرة بيتكوين سويس إي جي يسهل عملية التبادل إلى العملة الورقية وتحويلها إلى الحكومة.

وعلى المستوى الكلي، اعتمد البرلمان السويسري إصلاحات مهمة في القانون المالي وقانون الشركات في سبتمبر ٢٠٢٠ تضمنت أطرًا قانونية جديدة لمجال العملات المشفرة وبلوكتشين.

تضمنت القوانين مبادئ توجيهية لتبادل الأوراق المالية الرقمية وكذلك الإجراءات القانونية لاستعادة الأصول الرقمية من الشركات التي تتقدم بطلب للإفلاس. كذلك تم تحديد المتطلبات القانونية لبورصات العملات المشفرة - مع التركيز بشكل أساسي على إدخال قواعد مكافحة غسيل الأموال وممارسات اعرف عميلك في محاولة للحد من غسيل الأموال باستخدام العملات المشفرة.

بعد ذلك، بدأت وزارة المالية الفيدرالية السويسرية مشاورات عامة حول مرسوم شامل مقترح سيأخذ هذه التعديلات التشريعية إلى قانون على المستوى الفيدرالي. سيتم استشارة العديد من المقاطعات والشركات والأطراف السويسرية المشاركة في مجال بلوكتشين حتى فبراير ٢٠٢١. ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذه التعديلات على المستوى الفيدرالي في أغسطس ٢٠٢١.

وقد عمل كل هذا العمل في عام ٢٠٢٠ على وضع أساس قوي لاستمرار ازدهار مجال العملات المشفرة وبلوكتشين في سويسرا لسنوات قادمة. ووفقًا لسويس إنفو، هناك أكثر من ٩٠٠ بلوكتشين والعملات المشفرة تعمل في سويسرا، وتدعم حوالي ٤٧٠٠ وظيفة.

سنغافورة

أنشأت سنغافورة نفسها كمركز لبورصات العملات المشفرة والشركات ومؤسسات بلوكتشين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وفي مقالٍ متعمق نُشر في صحيفة آسيا تايمز، قدم مدير الاتصالات في شركة وايركس، لوتي ويلز، تفصيلًا شاملًا لكيفية تعامل الدولة مع القطاع المزدهر، بدءًا من موقفها التنظيمي الاستباقي بقيادة سلطة النقد في سنغافورة.

دخل قانون خدمات الدفع للهيئة التنظيمية حيز التنفيذ في يناير ٢٠٢٠، والذي يوفر قواعد ولوائح واضحة لبورصات العملات الرقمية ومقدمي الخدمات للعمل في الدولة. وقد وصف ويلز العمل بأنه عامل مهم في موطئ قدم الصناعة في البلاد:

"يوفر التنظيم والترخيص المقابل إطارًا تقدميًا ينظم أنظمة المدفوعات وخدمات توكنات الدفع الرقمي في سنغافورة، مما يسمح لبعض شركات العملات المشفرة بمواصلة العمل في الدولة."

أطلقت سلطة النقد في سنغافورة أيضًا منصة مدفوعات بلوكتشين الخاصة بها المسماة "بروجكت يوبين" في يوليو للتكامل التجاري. وقد استغرق المشروع أكثر من خمس سنوات واستكشف وطور نظامًا يعمل بنظام بلوكتشين لمقاصة وتسوية المدفوعات والأوراق المالية. وأشارت سلطة النقد في سنغافورة إلى أنها ستستمر في استخدام النموذج الأولي كشبكة اختبار للتعاون المستقبلي مع البنوك المركزية السيادية الأخرى وكذلك الصناعة المالية.

أخبر عدد من المشاركين في الصناعة في سنغافورة كوينتيليغراف في وقت سابق من هذا العام أن إكمال المشروع وتوافره للاستخدام العام يمكن أن يلعب دورًا في التطوير المستمر لأنظمة بلوكتشين عبر الحدود والقابلة للتشغيل البيني.

وتدعم البيانات أيضًا التأكيد على أن سنغافورة أصبحت موطنًا جذابًا بشكل متزايد لشركات بلوكتشين والتكنولوجيا المالية. ووفقًا لخريطة بلوكتشين من فاينتك تايمز، تعمل الآن ٢٣٤ شركة من شركات بلوكتشين في الدولة، بعد أن أضافت ٩١ قادمًا جديدًا في عام ٢٠٢٠.

تستضيف سنغافورة أيضًا عددًا من الفعاليات والمؤتمرات الرئيسية بما في ذلك أسبوع بلوكتشين في سنغافورة ومهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية. ويجذب هذا الأخير مشاركين رئيسيين من عالم المال وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية - وبعض من ألمع العقول في العالم في مجال بلوكتشين والعملات المشفرة.

أخيرًا وليس آخرًا، تعد سنغافورة واحدة من عدد قليل من البلدان التي لا تفرض ضرائب على أرباح رأس المال على دخل العملات المشفرة. كل هذا يجعل سنغافورة بلدًا صديقًا للعملات المشفرة يجذب الشركات الكبرى إلى موقع معروف منذ فترة طويلة بأنه المركز المالي والاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

اليابان

نعود إلى أيام بوصة إم تي غوكس البائدة الآن، حيث كانت اليابان موطنًا لمجتمع تداول عملات مشفرة صحي. ويبدو أن هذا قد دفع وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) إلى وضع لوائح تهدف إلى توفير الاستقرار والأمن للمتداولين في البلاد، مع القضاء على المشغلين غير القانونيين والجهات الفاعلة الشائنة. ويُعد استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع قانونيًا، على الرغم من أن "الأصول المشفرة" لا تعتبر مناقصة قانونية.

نتيجةً لذلك، فرضت اليابان معايير تنظيمية قوية لصناعة العملات المشفرة، والتي رحبت بها غالبية البورصات والشركات الأخرى المرتبطة بالعملات المشفرة. دخلت أحدث هذه اللوائح حيز التنفيذ في أبريل ٢٠٢٠، والتي تتطلب من بورصات العملات الرقمية الحصول على تراخيص للعمل في الدولة. وقد أدت بعض الاختراقات الكبرى أيضًا إلى إنشاء سياسات تتطلب من البورصات لحماية مقتنيات عملائها من العملات المشفرة في المحافظ الباردة.

وقد لقيت هذه التعديلات على قانون خدمات الدفع وقانون الأدوات المالية والبورصات ترحيبًا كبيرًا من قبل عدد من البورصات التي تواصل معها كوينتيليغراف اليابان. وكان هناك اعتقاد شامل بأن القواعد واللوائح الواضحة ستفيد المجال وربما تدفع الاستثمار المؤسسي إلى العملات المشفرة.

كما شكل عدد من أكبر بورصات العملات المشفرة في البلاد هيئة ذاتية التنظيم تسمى رابطة شركات وبورصات العملات الافتراضية اليابانية (JVCEA)، والتي ترى بشكل أساسي أن الصناعة تحكم نفسها. ووفقًا للمنظمة، هناك ٢٤ بورصة مرخصة حاليًا في اليابان.

أطلقت هيئة الخدمات المالية اليابانية أيضًا شبكة مبادرة حوكمة بلوكتشين العالمية في مارس ٢٠٢٠، والتي تهدف إلى دفع تطوير قطاع بلوكتشين من خلال تبادل المعلومات مفتوحة المصدر بين مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في المجال.

ومع بيئة منظمة للغاية ولكنها صديقة للعملات المشفرة، تمتلك اليابان الآن ٤٣٠ شركة لبلوكتشين والعملات المشفرة تعمل في البلاد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ٣٠٪ عن عدد الشركات المسجلة في عام ٢٠١٩.

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية هي دولة آسيوية أخرى طورت مجتمعًا مزدهرًا للعملات المشفرة. إذ أدت شهية متداوليها لبيتكوين في السنوات الماضية إلى الحصول على مبلغ "كيمشي بريميوم" الشهير، لكن هذا تضاءل منذ ذلك الحين بعد أن بدأت الدولة في فرض تدابير تنظيمية صارمة على مجال العملات المشفرة.

وقد أقرت الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية تشريعًا جديدًا في مارس ٢٠٢٠ انتهى من إطار تنظيم وتقنين العملات المشفرة والبورصات. وفي حين أن القانون الجديد لن يتم تنفيذه بالكامل إلا بحلول مارس ٢٠٢١، سيكون أمام شركات بلوكتشين والعملات المشفرة فترة ستة أشهر للوفاء بالشروط المنصوص عليها في التشريع الجديد.

وستحتاج بورصات العملات المشفرة والصناديق ومقدمي خدمات المحفظة والشركات التي تقدم عروض عملات أولية والمشاركين الآخرين في الصناعة إلى تلبية بعض متطلبات إعداد التقارير المالية الصارمة إلى حدٍ ما. يتضمن ذلك الاستخدام الإلزامي للحسابات المصرفية ذات الأسماء الحقيقية، وفرض متطلبات مكافحة غسيل الأموال واعرف عميلك للعملاء، واستخدام أنظمة إدارة أمن المعلومات المعتمدة.

وقد أدت نتيجة هذه اللوائح الأولية إلى خلق موقف تقدمي لتعزيز تطوير واستخدام تقنية بلوكتشين والعملات المشفرة في الدولة. في أغسطس ٢٠٢٠، أصدر مكتب الرئيس بيانًا حول جهوده لمكافحة الآثار الاقتصادية المستمرة لجائحة كوفيد-١٩. وكان جزء من مخططها لتنشيط الاقتصاد المحلي هو تعزيز تقنية بلوكتشين واستخدام العملات المشفرة - مع خطط لاستثمار أكثر من ٤٨,٢ مليار دولار في بلوكتشين وتقنيات الصناعة ٤.٠ الأخرى بحلول عام ٢٠٢٥.

كما أنشأت الدولة مناطق خاصة خالية من اللوائح التنظيمية في مدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد في عام ٢٠١٩، حيث أصبحت بوسان إطار تجريب بلوكتشين للبلاد. وقد وضع هذا أساسًا لبعض الخطط الطموحة هذا العام، بما في ذلك منح المواطنين إمكانية الوصول إلى الخدمات الحكومية باستخدام تطبيق تعريف قائم على بلوكتشين. طرحت المدينة أيضًا دعمًا للدفع بالعملات المشفرة لخدمات متنوعة في أكثر شواطئها شهرة. كذلك أشار اتحاد شركات خاص في بوسان إلى أنه سيتجه إلى تقنية بلوكتشين لتشغيل منصة مخططة للسياحة العلاجية.

كما تحول أكثر من مليون كوري جنوبي من حيازة رخص قيادة فعلية إلى بديل رقمي قائم على بلوكتشين في مشروع وافقت عليه الحكومة، والذي تم إطلاقه فقط في مايو ٢٠٢٠. ويمكن للسائقين الكوريين الجنوبيين أيضًا المرور عبر بوابات رسوم المرور التي تعمل بنظام بلوكتشين في الأشهر القليلة المقبلة، مع إطلاق بنك محلي وشركة الطرق السريعة الكورية المشروع في أغسطس. تخطط أربعة من أكبر البنوك في كوريا الجنوبية أيضًا لتقديم خدمات حفظ العملات المشفرة، وفقًا لما أورده كوينتيليغراف في وقت سابق من هذا العام.

وقد تنفست بورصات العملات المشفرة والمستخدمين الفرديين الصعداء في ديسمبر حينما قررت الحكومة تأجيل نظام ضريبي جديد للصناعة حتى عام ٢٠٢٢. حيث وضع المشرعون الكوريون الجنوبيون اللمسات الأخيرة على معدلات ضرائب جديدة لتداول العملات المشفرة في يوليو، والتي ستشهد المستثمرين في تدفع الدولة معدل ضريبة بنسبة ٢٠٪ على الدخل من تداول العملات المشفرة بقيمة تزيد عن ٢,٥ مليون وون (٢٢٦٠ دولارًا أمريكيًا) سنويًا. وقد لعب العديد من المشاركين في الصناعة المحلية دورًا في التأجيل بعد الضغط ضد النظام الضريبي الجديد الجاري تنفيذه هذا العام.

وأعاد مقدار التقدم الهائل الذي تم إحرازه في مجال بلوكتشين والعملات المشفرة في كوريا الجنوبية تأكيد مكانة الدولة كرائدة عالمية في عام ٢٠٢٠.

الولايات المتحدة الأمريكية

تدخل الولايات المتحدة هذه القائمة ليس بسبب تدابيرها التنظيمية ولكن للدور الذي لعبه القطاع المالي التقليدي بدون قصد في الترويج لاستخدام العملات المشفرة هذا العام.

ففي وقتٍ سابق من هذا العام، أوضحت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية أن بيتكوين وإيثريوم (ETH) مصنفان كسلع في نظر الدولة. ومع وجود معايير تنظيمية واضحة تمامًا، تم تداول وتجميع كلاهما بنشاط، وتم تطوير أسواق مستقبلية صحية ومنتجات أخرى نتيجة لذلك.

على الجانب الآخر، أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قنبلة على ريبل وتوكن XRP الخاص بها في ديسمبر، حيث رفعت دعوى قضائية ضد الشركة بزعم قيامها بعرض أوراق مالية غير مسجلة على مدى السنوات القليلة الماضية. وقد تعهد الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، براد غارلينغهاوس، بمحاربة هيئة الأوراق المالية والبورصات في المحكمة، وذهب إلى حد وصف الادعاءات ضد ريبل وXRP بأنها هجوم على صناعة العملات الرقمية بالكامل.

يمثل هذا الموقف تذكيرًا صارخًا لمجال بلوكتشين والعملات المشفرة بأن المنظمين في أمريكا يراقبون بعناية عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية ومبادرات جمع الأموال التي يمكن أن تقع ضمن اختصاص قوانين السلع والأوراق المالية.

وبغض النظر عن المخاوف التنظيمية، كان عام ٢٠٢٠ عامًا هائلًا بالنسبة لبيتكوين وإيثريوم على وجه الخصوص في الولايات المتحدة، حيث دخل عدد من المشاركين في الصناعة واللاعبين الكبار من مجال الأعمال والتمويل التقليدي إلى أسواق العملات المشفرة.

تصدرت شركة مايكروستراتيجي لاستخبارات الأعمال عناوين الأخبار لقرارها بجعل بيتكوين أصل احتياطي الخزانة الأساسي هذا العام. وكان رئيسها التنفيذي، مايكل سايلور، متفائلًا بشكل خاص بشأن دور العملة المشفرة في تعويض انخفاض قيمة العملة الورقية بسبب إجراءات التحفيز المالي المستمرة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وقد راهنت مايكروستراتيجي بشكل كبير على بيتكوين، حيث اشترت أكثر من مليار دولار من العملة المشفرة في الأشهر الخمسة الماضية، والتي تم تسهيلها من خلال البورصة الأمريكية كوين بيز. أكملت الشركة أيضًا بيع سندات خاصة بقيمة ٦٥٠ مليون دولار في ديسمبر، والتي سيتم استخدامها لشراء المزيد من بيتكوين. وبحسب سايلور، تمتلك الشركة الآن ٧٠٤٧٠ بيتكوين.

كما دخل عدد من شركات إدارة الأصول الكبرى إلى أسواق العملات المشفرة. حيث شهد غرايسكيل بيتكوين ترست أكبر عام له حتى الآن، وهو يمتلك الآن أكثر من ١٠ مليارات دولار من بيتكوين؛ وتهدف ون ريفر ديجيتال إلى امتلاك ما يزيد عن مليار دولار من بيتكوين وإيثريوم في عام ٢٠٢١؛ واشترت شركة التأمين على الحياة "ماس ميوتشوال" ١٠٠ مليون دولار من بيتكوين لتحقيق "التعرض الهادف للجانب الاقتصادي المتنامي لعالمنا الرقمي المتزايد."

لعبت شركة المدفوعات العالمية العملاقة "باي بال" أيضًا دورًا في عودة ظهور بيتكوين في عام ٢٠٢٠ حيث أعلنت أنها ستقدم خدمة حفظ العملات المشفرة ودعم الدفع من خلال بائعين محددين يستخدمون المنصة. وتأخذ هذه الخطوة بشكل أساسي العملة المشفرة نحو الاستخدام السائد الحقيقي - مع الأخذ في الاعتبار أن المنصة لديها أكثر من ٣٤٠ مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم.

كشفت كوين بيز أيضًا في ديسمبر أنها تخطط لاكتتاب عام أولي سيطرح الشركة للجمهور بعد أن تكمل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) عملية مراجعة الطلب. وتعتبر هذه الخطوة خطوة رئيسية، مع الأخذ في الاعتبار أن العالم لم يشهد بعد التداول العلني لأيٍ من بورصات العملات المشفرة الكبرى.

وبفضل بيئة تداول العملات المشفرة الصحية ومجموعة متنوعة من المنتجات المالية التي تركز على العملات المشفرة مثل العقود الآجلة المتاحة للجمهور، كانت الولايات المتحدة قوة دافعة لاعتماد واستخدام العملات المشفرة في عام ٢٠٢٠.