من المقرر أن يُعقد اجتماع افتراضي قبل المحاكمة في دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد ريبل في فبراير

تام شمس - الأربعاء 30 ديسمبر 2020 11:56 مساءً - حددت محكمة المقاطعة الأمريكية في المقاطعة الجنوبية لنيويورك يوم ٢٢ فبراير ٢٠٢١ كموعد للمحاكمة التمهيدية للدعوى المرفوعة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد ريبل لابز والجهات الفاعلة الرئيسية فيها.

ووفقًا لوثيقة محكمة تم تقديمها يوم الثلاثاء، فإن المحامين الذين يمثلون جميع الأطراف بشأن هذه المسألة سيعقدون اجتماعًا هاتفيًا قبل المحاكمة. كجزء من الاستعدادات لجلسة الاستماع الأولية، ستقدم الأطراف في القضية خطابًا مشتركًا قبل أسبوع من تاريخ ما قبل المحاكمة يتناول:

"(١) وصف موجز للقضية، بما في ذلك الأساس الوقائعي والقانوني للمطالبة (المطالبات) والدفاع (الدفاعات)، (٢) أي طلبات متوقعة و (٣) احتمالية التسوية."

في وقتٍ سابق من ديسمبر، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد ريبل، متهمة شركة بلوكتشين ببيع توكنات XRP في انتهاك لقانون الأوراق المالية. لطالما كان الوضع القانوني لـ XRP كسلعة أو ورقة مالية موضوع نقاش داخل وخارج مجال العملات المشفرة.

وقد استجابت العديد من بورصات العملات المشفرة للدعوى إما بتعليق تداول XRP أو حذف التوكن من منصاتها تمامًا. إذ قامت شركات الاستثمار مثل بيتوايز أسيت مانجمنت أيضًا بتصفية ممتلكاتها من XRP في أعقاب إجراء إنفاذ هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، ابتعدت شركة ريبل موني غرام عن الشراكة مع ريبل، مؤكدةً أنها لا تستخدم ريبل نت. انخفض سعر XRP أيضًا بشكل كبير، منخفضًا بأكثر من ٦٥٪ في ديسمبر.