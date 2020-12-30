يقال إن غرايسكيل تزيل حصصًا ضخمة من ريبل وستيلر

تام شمس - الأربعاء 30 ديسمبر 2020 11:56 مساءً - يُقال إن غرايسكيل إنفستمنتس، وهي أكبر شركة لإدارة الأصول الرقمية في العالم، قد تخلت عن جزء كبير من ممتلكاتها من ريبل وستيلر، وقد كشفت البيانات من بايبيت، وهي منصة تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، أن حيازات XRP الخاصة بغرايسكيل قد انخفضت بأكثر من ٩,١٨ مليون يوم ٢٩ ديسمبر، ليصل إجمالي صفقاتها إلى ٢٦,٤٥ مليون XRP، بقيمة ٥,٧٧ ملايين دولار في وقت كتابة المقالة.

وفي نفس اليوم، ورد أن غرايسكيل قامت بتصفية أكثر من ٩,٧٤ ملايين عملة ستيلر لومن، أو XLM، ليصل إجمالي مقتنياتها إلى ٩,١٩ ملايين XLM، أو ١,٢٧ مليون دولار بأسعار اليوم.

تبلغ أصول غرايسكيل الخاضعة للإدارة حاليًا ١٩,٢٦ مليار دولار، وتشكل بيتكوين (BTC) ٨٧٪ من الإجمالي.

جاء بيع غرايسكيل الواضح لريبل بعد أسبوع من رفع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، دعوى قضائية ضد ريبل لابز. وأثارت الأخبار موجة من عمليات الإزالة من البورصات الرئيسية، بما في ذلك كوين بيز وبيتريكس، حيث انخفض سعر XRP بنسبة ٦٠٪.

وقد تعهدت ريبل بالرد على اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات وحثت المشاركين في السوق على عدم التوصل إلى أي استنتاجات حول الوضع المزعوم لتوكنات XRP كأوراق مالية حتى يسمعوا جانبها من القصة.

مع كل التدقيق التنظيمي المحيط بريبل، ليس من الصعب معرفة سبب ابتعاد غرايسكيل عن العملة المشفرة. ومع ذلك، ليس من الواضح تمامًا سبب قيام شركة إدارة الصناديق بتقليل تعرضها لتوكن XLM في نفس الوقت.

ويمكن أن تكون التحركات هي استراتيجية إعادة تخصيص مؤقتة، وذلك حسبما يتضح من البيانات الحديثة التي تظهر أن غرايسكيل قد زادت بالفعل من صفقاتها في XRP و XLM بعد هبوط الأسعار الأخير.