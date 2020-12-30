وكالة للسيارات الفاخرة في لاس فيغاس تتعامل بمدفوعات بيتكوين

تام شمس - الأربعاء 30 ديسمبر 2020 09:56 مساءً - أبلغت وكالة لبيع السيارات الفاخرة في نيفادا عن زيادة مطردة في مدفوعات بيتكوين (BTC)، وهي شهادة على السوق الصاعدة الجارية حاليًا حيث يقوم المزيد من المستثمرين بتحويل ممتلكاتهم إلى سيارات رياضية متطورة.

باع فيغاس أوتو غاليري، الذي يضم مخزونه من الماركات والموديلات من أستون مارتن وبنتلي وفيراري ولامبورغيني، مؤخرًا سيارتين رياضيتين متقدمتين للعملاء الذين دفعوا أكثر من ٦ ملايين دولار في بيتكوين. وحسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، يقول المالك نيك دوسا أن ما يقرب من ٣٪ إلى ٥٪ من إيرادات الوكالة تأتي من معاملات بيتكوين.

لا يقبل الوكيل مدفوعات بيتكوين مباشرةً، ولكن من خلال بيتباي، وهو مزود دفع تابع لجهة خارجية. حيث تقوم معاملات بيتباي بتسوية مدفوعات بيتكوين بالدولار الأمريكي عند الاستلام. في حالة معرض فيغاس أوتو غاليري، يتم تطبيق رسوم بنسبة ١٪ على جميع مشتريات بيتكوين، وهو ما يعادل رسوم معاملات بيتباي.

وقد صرح دوسا للصحيفة أن وكالته ليست معرضة لأي مخاطر إضافية بقبول مدفوعات بيتكوين. حيث أوضح قائلًا "إنها معاملة سهلة للغاية".

على الرغم من تعرض بيتكوين لانتقادات بسبب افتقارها إلى قنوات الدفع، إلا أن بيتباي قد استعان بمئات الآلاف من التجار في جميع أنحاء العالم، مما يمنح مشتري بيتكوين الكثير من الطرق لإنفاق بيتكوين.

أصبحت لامبورغيني رمز المكانة النهائية خلال سوق بيتكوين الصاعد لعام ٢٠١٧. وتشير حركة المرور الأخيرة في معرض فيغاس للسيارات إلى أن مالكي بيتكوين الأثرياء يتفاخرون بالفعل بعد الارتفاع الأخير في الأسعار.

عادت عملة بيتكوين إلى مستويات قياسية يوم الأربعاء بعد تجاوز حاجز ٢٨٥٠٠ دولار. وتجاوزت القيمة السوقية للعملة المشفرة ٥٠٠ مليار دولار الأسبوع الماضي للمرة الأولى في التاريخ.