سعر بيتكوين يقترب من ٣٠ ألف دولار مع تسجيل أعلى مستوياته على الإطلاق

تام شمس - الأربعاء 30 ديسمبر 2020 11:48 صباحاً - عادت بيتكوين (BTC) إلى تسجيل أرقام قياسية يوم ٣٠ ديسمبر بعد انتعاش جديد جعلها أعلى من ٢٨٤٠٠ دولار على الإطلاق.

سعر بيتكوين يُظهر أعلى مستوياته على الإطلاق

أظهرت البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن زوج بيتكوين مقابل الدولار الأمريكي يتعامل مع القمة التاريخية الحالية خلال التداول يوم الأربعاء.

وفي انتعاش قوي بين عشية وضحاها، أكدت بيتكوين أنه ليس لديها وقت للمضاربين على الهبوط بعد انخفاضها لفترة وجيزة إلى ٢٥٨٣٠ دولارًا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وقد بلغت المكاسب اليومية ٧,٥٪ في وقت كتابة هذ المقالة حيث أصبح مبلغ ٢٨٥٦٠ دولارًا واقعيًا.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار لمدة ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

تقرّب هذه الخطوة بيتكوين من تحقيق ٣٠ ألف دولار كمستوى نفسي جديد قبل نهاية العام، وهو أمر بدا مستحيلًا قبل أسبوع واحد فقط.

ومع ذلك، حسبما أفاد كوينتيليغراف، لا يزال المحللون يعتقدون أن الانعكاس قد يؤدي إلى انخفاض أكبر عملة مشفرة إلى الدعم الحالي عند ١٩٥٠٠ دولار.

في يوم الثلاثاء، سلط محلل كوينتيليغراف ماركتس، مايكل فان دي بوب، الضوء على مبلغ ٢٧٥٠٠ دولار باعتباره المنطقة الحرجة التي يجب اختراقها من أجل تمهيد الطريق لتحقيق ارتفاعات جديدة على الإطلاق.

سعر إيثريوم يقود مكاسب العملات البديلة

كان التأثير الضار على عملات العملات البديلة الرئيسية محسوسًا بشكل واضح، حيث اقتربت إيثريوم (ETH) من ٧٤٠ دولارًا بعد ارتفاعها بنسبة ٥,٥٪ خلال اليوم.

وأضافت بولكادوت (DOT) إلى القوة الحالية لرؤية نهج الأداء الأسبوعي ٥٠٪.

وكما كان الأمر من قبل، كانت الاستثناء هي XRP، التي حافظت على ١٠٪ من الخسائر اليومية بينما أثر الإلغاء المستمر من قبل البورصات الرئيسية على التوجهات. ومع ذلك، تمكنت العملة المضطربة من استرداد ٠,٢٠ دولار.