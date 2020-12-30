تقريرٌ من نيويورك تايمز يدعي وجود تاريخ من التمييز في الأجور في كوين بيز

تام شمس - الأربعاء 30 ديسمبر 2020 11:48 صباحاً - يبدو أن بورصة كوين بيز للعملات المشفرة ومقرها سان فرانسيسكو قد واجهت مشكلة في دفع رواتب موظفيها بشكل عادل على أساس الجنس والعرق.

ووفقًا لتقرير صادر عن الصحفي في صحيفة نيويورك تايمز "ناثانيال بوبر"، فقد دفعت كوين بيز أجورًا للموظفين السود أقل بنسبة ٧٪ تقريبًا من الأشخاص في المناصب المماثلة، استنادًا إلى بيانات كشوف المرتبات من عام ٢٠١٨. وعبر الشركة، بلغ متوسط ​​هذا الفرق ١١٥٠٠ دولار. عند أخذ خيارات أسهم الشركة في الاعتبار، كانت الفجوة بين تعويضات الموظفين البيض والسود في كوين بيز أقرب إلى ١١٪.

كما يدعي التقرير وجود تفاوت في الأجور حسب الجنس. فعلى سبيل المثال، حصل المديرين من المستوى الأول في كوين بيز على ٢٠٪ أكثر من نظرائهم من الإناث. وفي المتوسط​​، حصلت النساء في شركة العملات المشفرة على أجر أقل بنسبة ٨ ٪، أو ١٣٠٠٠ دولار، من نظرائهن من الرجال في عام ٢٠١٨.

حيث كتب بوبر: "يبدو أن الفوارق في الأجور في كوين بيز أكبر بكثير من تلك الموجودة في مجال التكنولوجيا ككل، وفي عدد قليل من شركات التكنولوجيا الأخرى التي اضطرت إلى نشر البيانات".

المصدر: نيويورك تايمز

سارع كبير موظفي كوين بيز إل جيه بروك للرد على الادعاءات. وفي رسالة بريد إلكتروني داخلية للشركة تم نشرها على مدونة كوين بيز اليوم، تدعي الشركة أنها قامت "بعمل مهم لضمان شفافية وفلسفة عادلة للدفع مقابل الأداء في [كوين بيز]" منذ عام ٢٠١٨. وقالت إن "جميع الموظفين المؤهلين" تلقوا زيادة بنسبة ٣٪ على الأقل في التعويضات في أوائل عام ٢٠١٩ وأن أهداف رواتب الموظفين أصبحت شفافة في وقت لاحق من ذلك العام. أفادت رسالة البريد الإلكتروني أيضًا أن عدد الموظفين في شركة العملات المشفرة قد نما من ٨٣٠ في عام ٢٠١٨ إلى أكثر من ١٠٠٠ في عام ٢٠٢٠.

وتنص مدونة الشركة على أن "كوين بيز ملتزمة بالقضاء بلا رحمة على التحيز في جميع عملياتنا الداخلية". "نحن ندرك أيضًا أنه من أفضل الممارسات التحقق من عملنا بانتظام، وعلى الرغم من أهمية المساواة في الأجور في أي مرحلة من مراحل النضج، فإننا نعتقد أننا قمنا بتنفيذ إطار العمل لضمان تحقيق نتائج عادلة."

كانت البورصة في دائرة الضوء لقضايا تتعلق بالعرق من قبل. ففي أكتوبر، قال الرئيس التنفيذي برايان أرمسترونغ إن الشركة ستتبنى "ثقافة غير سياسية"، وتقدم حزم خروج لأي موظف لا يتفق مع السياسة. حيث قال أرمسترونغ إن ٦٠ موظفًا خططوا للمغادرة ردًا على الإعلان، ما يقرب من ٥٪ من القوى العاملة في كوين بيز في ذلك الوقت.