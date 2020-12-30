مستخدم تشين لينك الذي تلقى تبرعات بقيمة ١١ ألف دولار عن خطأ قيمته ٥٠ ألف دولار يقول إنه: "سحر الكريسماس"

تام شمس - الأربعاء 30 ديسمبر 2020 12:48 صباحاً - يشكر مستخدم العملات المشفرة الذي خسر ما يقرب من ٥٠٠٠٠ دولار من خطأ عقد ذكي قبل الأعياد مجتمع العملات المشفرة على التبرع بمبلغ ١١٠٠٠ دولار للمساعدة في استرداد الخسارة.

ففي وقت سابق من هذا الشهر، قال مستخدم غيتهاب dawidkabani١٣ إنه أرسل عن طريق الخطأ ٤٠٠٥ من عملات تشين لينك (LINK) - تبلغ قيمتها حوالي ٤٧٠٠٠ دولار في ذلك الوقت - إلى عقد ذكي غير قابل للتغيير آيفغوتشي (GHST) على بلوكتشين إيثريوم. وقد أدرك على الفور أنه لا يدعم عمليات التوكن وتواصل مع مجتمع العملات المشفرة طالبًا أي وكل المساعدة لاستعادة "مدخراته". عرض مستخدم العملات المشفرة مكافأة قدرها ١٠٠٠ LINK وأشار إلى فيتاليك بوترين المؤسس المشارك لشركة إيثريوم على تويتر يسأله عما إذا كان يمكنه إلغاء المعاملة شخصيًا.

استجاب آيفغوتشي للحادث من خلال إنشاء صفحة تبرع تهدف إلى مساعدة Dawid على استرداد الأموال قبل الأعياد. ويوم الأحد، أفاد المؤسس المشارك للمشروع جيسي جونسون أنهم أرسلوا لمستخدم العملات المشفرة ما يقرب من ١١٠٠٠ دولار في يوم الكريسماس من أكثر من ٢٠٠ عملية إيداع.

حيث صرح جونسون لكوينتيليغراف أنه "على الرغم من عدم وجود حل تقني، فقد أدركنا أن العمل الخيري بروح الكريسماس يمكن أن يكون فرصة عظيمة لإظهار الجانب الإنساني من العملات الرقمية". "لقد لمست جميع القلوب تقريبًا لأنها بصراحة نوع من السهو البسيط الذي يمكنني رؤية نفسي أو أي شخص يقع فيه."

ومن المحتمل أن عملات LINK المفقودة "عالقة في شبكة إيثريوم إلى الأبد" وفقًا لمؤلف العقد الذكي، نيك مادج. انخفض سعر التوكن أيضًا بنسبة ٢,٥٪ تقريبًا منذ أن أبلغ Dawid عن الخطأ في ١١ ديسمبر، حيث وصل إلى ١١,٤١ دولارًا في وقت كتابة المقالة.

وقد قال Dawid بعد يومين من ارتكاب خطأ العقد الذكي: "يساعدني مجتمع العملات المشفرة بأكمله في هذا الأمر، فالناس يريدون حقًا مساعدتي عقليًا وماليًا". "لقد قابلت الكثير من الأشخاص الذين فقدوا أيضًا الكثير من المال بطرق مختلفة. ويخشى الناس التحدث عن ذلك لأنهم يخجلون - أعتقد أن الأمر يستحق مشاركة مشكلتك، فالأغلبية العظمى تريد المساعدة."

أبلغ بعض مستخدمي العملات المشفرة عن ارتكاب أخطاء مماثلة على مر السنين، لكن لم تكن كلها أخبارًا سيئة. على الرغم من أن ثبات العديد من المعاملات يمكن أن يؤدي غالبًا إلى فقدان الأموال، إلا أن بعضها يساعد في إبراز أفضل ما في الإنسانية. ففي العام الماضي، أعاد أحد معلمي العملات المشفرة في نيجيريا ٧,٨ بيتكوين (BTC) - بقيمة ٨٠ ألف دولار تقريبًا في ذلك الوقت - تم إرسالها عن طريق الخطأ إلى محفظته.