يمكن لعشاق العملات المشفرة جني ١٢٢ ألف دولار سنويًا من تعدين إيثريوم مع هذه الخطة

تام شمس - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 11:55 مساءً - أخذ سايمون بايرن تعدين العملات الرقمية في المنزل إلى مستوى جديد تمامًا حيث يتطلع إلى الاستفادة من إمكانات إيثريوم (ETH).

فحسبما ذكر أنتوني جارفا لأول مرة، أنشأت بايرن منصة تعدين إيثريوم تتكون من ٧٨ بطاقة رسومات جيفورس آر تي إكس ٣٠٨٠. وعلى الرغم من أن آر تي إكس ٣٠٨٠ يتم تسويقها للاعبي أجهزة الكمبيوتر المتطورين، إلا أن القامين بتعدين العملات المشفرة يستخدمون هذه المواصفات القوية لتعزيز قدراتهم.

ومع كل بطاقة تستخدم ما يقرب من ٣٠٠ واط من الطاقة، يستخدم إعداد بايرن ٢٣,٤ كيلو واط من الطاقة. وهذا لا يؤثر حتى في التكاليف المرتبطة مثل تكييف الهواء. مع كل ما قيل، تقدر فاتورة الكهرباء الخاصة به بحوالي ٢١٦٦ دولارًا شهريًا.

تم إطلاق آر تي إكس ٣٠٨٠ في سبتمبر بسعر ٦٩٩ دولارًا، لكن نقص العرض تسبب في تضخم تكلفة الوحدة إلى ١١٩٩ دولارًا. وبسعر النقص، يبلغ ثمن إعداد بيرن ٩٣٥٢٢ دولارًا.

ومع ذلك، يمكن تعويض هذه التكاليف من خلال قدرة التعدين للعملية. تحتوي بطاقة الرسوم جيفورس آر تي إكس ٣٠٨٠ على معدل تجزئة يبلغ حوالي ٨٣ ميغاهش/ ثانية باستخدام Ethash، والتي من المفترض أن تولد ما يقرب من ٠,٢٢٢٣٦٨٧٠ إيثريوم شهريًا، وفقًا لغاريفا. وبالتالي، ستولد جميع البطاقات الـ ٧٨ مبلغ ١٧,٣ إيثريوم شهريًا، وهو ما يعادل حوالي ١٢٣٥٢ دولارًا أمريكيًا بأسعار اليوم.

مع إزالة تكاليف الكهرباء، التي تبلغ حوالي ١٠٢٠٠ دولار شهريًا أو ١٢٢٠٠٠ دولار في السنة. وهذا لا يأخذ في الحسبان إمكانات سعر إيثريوم خلال السوق الصاعدة التالية.

فقد تجاوز سعر إيثر ٧٠٠ دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ منتصف عام ٢٠١٨. ويمكن لعودة موسم العملات البديلة، كما توقع البعض، أن ترسل سعر إيثريوم أعلى على المدى المتوسط ​​حيث يتنقل المستثمرون من بيتكوين إلى العملات المشفرة الأخرى ذات القيم السوقية الكبيرة.