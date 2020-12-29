ريبل تتعهد بالرد على "هجوم" هيئة الأوراق المالية والبورصات وسط عمليات حذف البورصات لتوكن XRP

تام شمس - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 11:55 مساءً - مع انخفاض قيمة XRP في أعقاب موجة من عمليات الإزالة من البورصات وتعليق التداول، أصدرت ريبل لابز بيانًا يوم الثلاثاء تعهدت فيه بالرد على مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد الشركة.

ويفتتح البيان بالرسالة التالية:

"لقد سمع الجمهور والصحافة القصة فقط من جانب هيئة الأوراق المالية والبورصات، وسنقدم ردنا في غضون أسابيع قليلة لمعالجة هذه المزاعم غير المثبتة ضد ريبل."

يزعم البيان أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تستخدم ريبل لإسقاط صناعة العملة المشفرة بالكامل في الولايات المتحدة، وأن الشركة سعت على مدى سنوات إلى الحصول على توضيح تنظيمي بشأن الأصول الرقمية دون جدوى.

يعتقد بعض المراقبين أن قرار كوين بيز بتعليق XRP في يناير قد يكون بمثابة ناقوس الموت للأصل الرقمي حيث تبدأ ريبل في دعوى قضائية متعددة السنوات مع هيئة الأوراق المالية والبورصات. أعلنت كوين بيز عن خططها لتعليق تداول XRP يوم الاثنين - وهي خطوة لم تكن مفاجئة نظرًا لتطلعات الاكتتاب العام في البورصة.

تعرضت XRP للسقوط الحر منذ أن رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد ريبل بزعم انتهاكها لقوانين الأوراق المالية. وقد دفع هذا العديد من البورصات إلى حذف XRP لتجنب رد الفعل التنظيمي. تقول ريبل إن الدعوى القضائية "أثرت بالفعل على عدد لا يحصى من مالكي توكن XRP الأبرياء الذين لا صلة لهم بريبل"

في غضون ذلك، ستواصل ريبل تشغيل ودعم جميع منتجاتها خارج الولايات المتحدة، حيث وأوضح البيان:

"إن غالبية عملائنا ليسوا في الولايات المتحدة ويتم تداول حجم XRP الكلي إلى حد كبير خارج الولايات المتحدة، حيث توجد قواعد واضحة لاستخدام XRP في المملكة المتحدة واليابان وسويسرا وسنغافورة، على سبيل المثال."

وحسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، يعتقد براد غارلينغهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، أن شركته ستستمر في النجاح بغض النظر عن الطريقة التي تختارها هيئة الأوراق المالية والبورصات لتصنيف XRP. ذلك لأن أكثر من ٩٠٪ من مستخدمي ريبل نت هم من خارج الدولة.

قلة في مجال العملات المشفرة دافعوا عن ريبل ضد مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات. إذ يقول كوين سنتر، وهو مركز أبحاث مقره العاصمة ورائد في تبني العملات المشفرة، إنه غير مستعد للقول إن XRP ليست أوراقًا مالية.