يُشاع أن شركة إيتورو التجارية الصديقة للعملات المشفرة تستعد للاكتتاب العام في ٢٠٢١

تام شمس - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 09:55 مساءً - يُقال إن منصة التداول إيتورو قد تُطرح للاكتتاب العام في عام ٢٠٢١. وقد أخبرت مصادر كوينتيليغراف أن إيتورو تعمل مع برنامج "إليت" لبورصة لندن للاستعداد لاكتتاب عام أولي.

حيث قال ممثل إيتورو لكوينتيليغراف: "لا تعلق إيتورو على شائعات السوق".

ومع ذلك، فقد شارك الموظفون في إيتورو مقالًا من شركة كالكاليست الإعلامية ومقرها إسرائيل يعلن عن الاكتتاب العام الأولي على لينكد إن، على ما يبدو بمباركة الرئيس التنفيذي يوني آسيا.

جاء في مقال الثلاثاء من كالكاليست أن إيتورو "تستهدف الاكتتاب العام الأولي في الربع الثاني من عام ٢٠٢١ بعد مضاعفة إيراداتها إلى ٥٠٠ مليون دولار واكتساب خمسة ملايين عميل جديد في عام ٢٠٢٠". وأضاف كالكاليست: "تجري الشركة حاليًا محادثات مع بنك الاستثمار غولدمان ساكس فيما يتعلق بقيادة الاكتتاب العام".

تقدمت كوين بيز مؤخرًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لإجراء اكتتاب عام أولي في عام ٢٠٢١.

بدأ عدد من الكيانات المالية الرئيسية، مثل مايكروستراتيجي، في اتجاه استثمارات بيتكوين المؤسسية. إن تحرك كوين بيز للاكتتاب العام، جنبًا إلى جنب مع التلميحات حول خطوة مماثلة من إيتورو، يمكن أن يحفز على تبني المزيد من العملات الرقمية. وقد تم طرح فوياجر، وهي منصة وساطة للأصول الرقمية، للاكتتاب العام في كندا في وقت سابق من هذا العام.