مستخدم ريديت يشق طريقه إلى ٢٥ ألف دولار من أرباح بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 09:55 مساءً - استفاد مستخدم ريديت باسم Cryptorich١٣ من نظام مكافآت العملات المشفرة لمنصة التواصل الاجتماعي من خلال تحويل مخزونه من العملات المجانية إلى بيتكوين (BTC).

في منشور يوم الأحد، أوضح Cryptorich١٣ كيف قام بتحويل مكافأته البالغة ٨٠٠٠٠ مون مقابل بيتكوين في وقتٍ سابق من هذا العام. وقد تضخمت قيمة ممتلكاته بعد آخر ارتفاع لأسعار البيتكوين. وأوضح قائلًا:

"لقد نشرت الكثير في عام ٢٠١٧. وقد حصلت على ٨٠ ألف مون من ريديت في وقتٍ سابق من هذا العام والتي بعتها على شبكة اختبار رينكبي باستخدام إكس داي وهوني سواب واشتريت بيتكوين على الفور بها. (٠,٩٢ بيتكوين على وجه الدقة)."

يدعي Cryptorich١٣ أنه تخلص من ممتلكاته البالغة ٨٠٠٠٠ مون مقابل داي بمتوسط ​​سعر يتراوح من ٠,٠٨ دولار إلى ٠,١٣ دولار للتوكن خلال فترة ٢٤ ساعة في أواخر سبتمبر. ومن هناك، قام بتحويل داي إلى بيتكوين. تم توثيق العملية برمتها على لوحة صور Warosu.

وفي الوقت الذي نشر فيه منشور ريديت الأصلي، كانت قيمة عملة بيتكوين التي يملكها تبلغ ٢٣٧٣٦ دولارًا على أساس سعر بيتكوين البالغ ٢٥٨٠٠ دولار. في تعديل لاحق، كان مبلغ ٠,٩٢ بيتكوين الخاص به يساوي ٢٥٥٧٦ دولارًا.

وفي وقت كتابة هذه المقالة، كانت قيمة مون حوالي ٠,٠١ دولار، بانخفاض ١٥٪ في اليوم، وفقًا لكوين غيكو. تجدر الإشارة إلى أن موجز بيانات كوين غيكو يتتبع قيم مون من أواخر أكتوبر فصاعدًا.

ريديت مون هي العملة المشفرة الرسمية لصفحة ريديت الفرعية للعملات المشفرة، وهي منصة مخصصة للأخبار ومناقشة وتحليل جميع الأشياء المتعلقة بالأصول الرقمية. يكافئ التوكن المستخدمين النشطين على مساهماتهم في صفحة ريديت الفرعية. ووفقًا لإرشادات المجتمع، يجب أن تكون جميع المنشورات في صفحة ريديت الفرعية مرتبطة بالعملات المشفرة أو مرتبطة بالثقافة بطريقة أو بأخرى.

مون هو جزء من نقاط مجتمع ريديت (RCP)، وهو برنامج مكافآت تم تقديمه في وقتٍ سابق من هذا العام لتحفيز إنشاء المحتوى على الشبكة الاجتماعية. نقاط مجتمع ريديت هي توكنات إيثريوم (ETH) قابلة للتشغيل المتبادل مع جميع تطبيقات إيثريوم الأخرى.

وحتى الآن، أطلق موقع فرعي واحد فقط عملة مشفرة عبر برنامج نقاط مجتمع ريديت.