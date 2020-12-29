سيمبلكس تتعاون مع فيزا لإصدار بطاقات الخصم المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 09:55 مساءً - يمكن لأكثر من ٢٠٠ شركة شريكة في سيمبلكس الآن تقديم بطاقات الخصم المشفرة لعملائها، مما يتيح اعتمادًا أكبر للعملات المشفرة لمعاملات البيع بالتجزئة.

وهذا التطوير هو نتيجة شراكة حديثة بين سيمبلكس و فيزا تم الإعلان عنها يوم الاثنين. وقد أصبحت سيمبلكس، وهي خدمة تحويل العملات الرقمية إلى عملة مشفرة، الآن عضوًا رئيسيًا في فيزا في أوروبا.

أوضح متحدث باسم سيمبلكس لكوينتيليغراف أن الشراكة هي بشكل أساسي دفعة لأنشطة الشركة بين الأعمال التجارية. "العضوية الأساسية هي التي تمكننا من نشر ذلك إلى شبكة شركائنا، مما يمنح أي شريك سيمبلكس بشكل أساسي القدرة على تقديم بطاقة فيزا للعملات المشفرة أو الورقية."

بالنسبة لمؤسس سيمبلكس والرئيس التنفيذي "نمرود لهافي"، تعد شراكة فيزا خطوة مهمة في خطط الشركة لتمكين وصول أكبر إلى العملات الرقمية. في أكتوبر، أضافت سيمبلكس ميزة السحب النقدي من تيثر إلى اليورو لمنصتها.

وتظل بطاقات الخصم المشفرة مكونًا مهمًا لتمكين "الراحة الشبيهة بالعملات الرقمية" لإنفاق العملات المشفرة إما عبر الإنترنت أو في مواقع المتاجر الفعلية. وفي الواقع، لا يزال الاستخدام المتزايد للعملات الرقمية في المعاملات الدقيقة أحد المعايير لقياس اعتماد العملات المشفرة.

في عام ٢٠٢٠، بدأ عدد من شركات العملات المشفرة في إصدار بطاقات الخصم التي تتيح للمستخدمين إنفاق العملات المشفرة. تُعد باينانس كارد أحدث إدخال، وسيتم شحنها للعملاء الأوروبيين في ديسمبر. في وقتٍ سابق من نفس الشهر، أعلنت شركة بلوك فاي عن برنامج البطاقات الخاص بها.

تنضم سيمبلكس إلى كوين بيز في صفوف الشركات الأصلية المشفرة التي تحصل على حالة العضوية الرئيسية. وكانت البورصة قد حققت سابقًا نفس الإنجاز في فبراير، على الرغم من أنها لم تستفد بشكل مباشر من هذه القدرة حيث لا تزال بطاقاتها صادرة عن مزودي الطرف الثالث.