نيويورك تصرّح لأول مشغل عملة مستقرة للين في الولايات المتحدة

تام شمس - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 08:42 مساءً - منحت نيويورك التصريح الأول لعملة مستقرة مدعومة بالين الياباني للعمل في الولايات المتحدة.

ووفقًا لإعلان بتاريخ ٢٩ ديسمبر، منحت إدارة الخدمات المالية في نيويورك الشركة اليابانية جي إم إو- زي.كوم ميثاقًا للتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية والعملات المستقرة المدعومة بالين في نيويورك.

وبالنظر إلى مكانة نيويورك كمركز عالمي، فإن إدارة الخدمات المالية في نيويورك هي أبرز منظم مالي حكومي في الولايات المتحدة، كما أنها واحدة من أكثر الهيئات شدة. وغالبًا ما يتيح الحصول على تصريح للعمل في نيويورك العمل في بقية البلاد.

يأتي ميثاق جي إم إو كشركة ائتمان ذات مسؤولية محدودة وليس بنكًا كاملًا، والفرق الأساسي هو في التفويض للتعامل مع الودائع. وفي حين أن مشغل العملة المستقرة يحتاج عادةً إلى القدرة على الاحتفاظ باحتياطيات الأصول المربوطة، فإن ميثاق جي إم إو يحد من حقوقها في الاحتفاظ بأنواع أخرى من الودائع التي ليست محورية لقدرتها على "إصدار وإدارة واسترداد" عملاتها المستقرة.

كان الحق في إصدار مثل هذه المواثيق غير الإيداعية موضع خلاف بين المنظمين الحكوميين مثل إدارة الخدمات المالية في نيويورك وهيئات التنظيم المصرفية الوطنية في الولايات المتحدة.

حيث قال كين ناكامورا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جي إم إو: "نحن نضع حجر الأساس في تحركنا لإصدار أول عملة مستقرة مرتبط بالين الياباني، والتي يراها الكثيرون كأصل آمن"

قامت إدارة الخدمات المالية في نيويورك مؤخرًا بإجراء تغييرات على رخصة بيتلايسنس الشهيرة، بما في ذلك التنسيق الشرطي الذي يربط الشركات المرخصة حديثًا مع المرخص لهم الحاليين. وقد ذهب أول ترخيص مشروط لبيتلايسنس إلى بي بال، مما سهل إطلاق خدمات العملات المشفرة الجديدة في وقتٍ سابق من هذا الخريف بمساعدة بااكسوس الحاصلة على الترخيص منذ فترة طويلة.