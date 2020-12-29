بيع وشراء بطاقات الهدايا وقسائم الشراء عبر منصة BuySellVouchers

بما انك تستخدم أمازون، باي بال، ايباي، منتجات أبل، تلعب لعبة بابجي أو أي لعبة أخرى تعتمد على سوق شراء و بيع المكونات الرقمية، ربما تملك أحد بطاقات الهدايا أو قسائم شراء حصلت عليها من احد المنصات أو أحد الخدمات أو من صديق. تلك القسائم في طبيعتها لا يمكن صرفها أو استخدامها ألا في المنصة المعينة التي تحمل بطاقتها، على سبيل المثال لديك قسيمة أو بطاقة أمازون، كان يحق لك صرفها فقط مقابل أحد خدمات أو منتجات أمازون، ولكن الان مع منصة BuySellVouchers لبيع و شراء وتداول تلك القسائم أو بطاقات الهدايا مقابل أي شيء تريدي، دولار، يورو، عملة مشفرة، مقابل بطاقات من نوع أخر او تحويلها الى بنوك رقمية المعروفة مثل AdvCash، PerfectMoney، بالاضافة الى العديد من المميزات الأخرى التي ستجدونها عبر المنصة والتي سنغطيها في هذا الموضوع.

قبل أن نشرح منصة تداول قسائم الشراء و بطاقات الهدايا BuySellVouchers لنتعرف على على ما هي هذه القسائم و هذه الهدايا و ما فائدتها بالنسبة لي كحامل لهذا النوع الأصول.

ما هي قواسم الشراء و بطاقات الهدايا

هي عبارة عن هدية أو قيمية مالية تمنحها الشركات للزبناء أحيانا كهدية في مناسبات معينة و هي تعتبر من الأدوات التسويقية لجذب العديد من الزبناء الآخرين بشكل غير مباشر و في نفس الوقت تكريم الزبون المخلص بهدية تزيد من استهلاك منتجات الشركة. تلك القسائم و بطاقات الهدايا قيمتها يمكن فقط صرفها في الشركة المصدرة لتلك البطاقات، أو الشركات التابعة لها.

عادةً ما تمثل القسائم وبطاقات الهدايا مستندًا ماديًا أو رقميًا يمنح مالكه الحق في المطالبة بكمية معينة من البضائع، إما بضائع حقيقية كالملابس، أثاث، هدايا، أجهزة إلكترونية. أو الإستفادة من منتجات و خدمات رقمية مثل اشتراكات Spotify أو تطبيقات Google Play أو أدوات الألعاب مثل PUBG او Call of Duty او شراء الألعاب الرقمية وألعاب البلايستيشن من متجرها الرقمي أو قرص من متجرها الحقيقي.

فوائد قسائم الشراء و بطاقات الهدايا

كل قسيمة لها قيمتها عادةً ما تكون مقومة بالدولار الأمريكي أو باليورو، وبيانات المُصدر (اسم المتجر مثل Amazon ، او لعبة PUBG، أو خدمات الإنترنت ك AWS ، أو خدمات التوصيل ، وما إلى ذلك. مدة صلاحيتها في معظم الحالات تكون طويلة جدًا الأجل.

يتم اعتماد القسائم وبطاقات الهدايا على نطاق واسع نظرًا لميزاتها الفريدة للمستهلك: سهولة الشراء أو البيع بين الأشخاص ، سهولة النقل وعدم وجود فرصة لشراء الهدية الخطأ للجميع. هذا هو السبب في أن صناعة القسائم تتوسع بقوة.

القسائم و بطاقات الهدايا يمكن الحصول عليها عبر العديد من نقاط البيع الرقمية و الفيزيائية، او الحصول عليها عبر انجاز مهمة معينة عبر الإنترنت لشركة معينة، فإن كنت مهتم ببيع ما تملك أو شراء هذه الأنواع من الأصول المؤقتة او تداولها رقميا، فلن تجد منصة افضل من BuySellVouchers.

سوق قسائم الشراء و بطاقات الهدايا BuySellVouchers

تم إطلاق BuySellVouchers.com عام 2012 ، و تعد المنصة سوق شامل موثوق به لبيع وشراء بطاقات الهدايا وقسائم الخدمة قسائم الشراء الأكثر شعبية و الغير معروفة. منصة BuySellVouchers.com منظمة تحت قوانين الاتحاد الأوروبي. منصة BuySellVouchers.com تعد نظامًا بيئيًا و سوق قوي يسمح للمشتري وبائعي الكوبونات وبطاقات الهدايا والقسائم بمقابلة بعضهم البعض عبر المنصة و تنفيذ عملية التبادل بكل أمان. يمكن للبائعين تقديم طلباتهم بدون رسوم بعد إجراء التسجيل في المنصة.

كيف تعمل BuySellVouchers؟

مثلها مثل أي منصة للبيع و الشراء الموثوقة، البائع يعرض سلعته و المشتري ستصفح اختيارات البائعين، غير أنه هنا عبر منصة BuySellVouchers البضاعة هي القسائم و بطاقات الهدايا بكل انواعها تباع بشكل علني و بأسعار مناسبة سبق تحديدها او يمكن الإتفاق على سعرها عبر المنصة بين البائع و المشتري. مع مميزات كبيرة تصيفها المنصة على العملية.

على سبيل المثال ، إذا قام مستخدم BuySellVouchers ببيع بطاقة Google Play بقيمة 100 دولار مقابل 95 دولارًا، يكون الخصم 5 بالمائة. يرى المشترون المحتملون أيضًا لقب المستخدم وسمعته وحالته الترويجية – سواء تم الترويج للعرض مقابل رسوم إضافية أم لا.

كما هو موضح في الصورة، كمشتري ستظهر لك قسائم و بطاقات الهدايا المعروضة، وهي متنوعة جدا، تستطيع شراء ما تريد بقيمة أقل من شرائها عبر محل تجاري أو نقاط البيع الرئيسية، أيضا يمكن اختيار وسيلة الدفع كما تريد، توجد العديد من الخيارات، منها الدفع بالبيتكوين، عبر البنوك الرقمية، عبر عملة ETH، و لايتكوين..

كيف تتم العملية عبر BuySellVouchers

فيما يتعلق بكيفية عمل المنصة: تعمل BuySellVouchers كضامن للبائع والمشتري. تحمي آليتها المكونة من أربع خطوات بشكل موثوق كل من البائع والمشتري من الغش من قبل الطرف المقابل.

بمجرد أن يحجز المشتري عرضًا مناسبًا ، يرسل المال إلى الضمان. يتم قفل المبلغ بالكامل لمدة 36 ساعة. لذلك المشتري لديه الوقت الكافي للتأكد من أن ما اشتراه صالح و ليس به أي عيب و أنه وضع المال في المكان المناسب. عندها إذا كان كل شيء على ما يرام ، يرسل النظام الأموال إلى البائع.

قد يتأخر التسليم عن 36 ساعة، نظرا لنوع العملية و حساسيتها و هذا سيكون مذكور و مصنف في حساب البائع، لهذا المشتري سيكون عليه الموافقة قبل البدء في العملية.

يمكن لعملاء BuySellVouchers العثور على العديد من العروض التي يتم تقديمها على شكل قسائم و بطاقات الهدايا في:

خدمات الإتصالات عبر الإنترنت VoIP، مناسبة لمدفوعات Skype و Betamax.

بطاقات الهدايا، بطاقات الهدايا على بطاقات Amazon و eBay و ITunes & App Store و Google Play و Walmart و Best Buy و Sephora و Uber و Ikea و Spotify.

بطاقات الألعاب، كبطاقات شراء أدوات PUPG و Call Of Duty، و حسابات PlayStation

القسائم المدفوعة مسبقًا، كقسائم التخفيضات، أو قسائم الشراء في محلات معينة، و هذا النوع من القسائم ستكون القسائم المدفوعة مسبقًا مفيدة لأصحاب المشاريع الذين يرغبون في الدفع مقابل خدمات إعلانات Google أو أدوات الإعلان على Facebook. سيسعد الرياضيون الإلكترونيون المتمرسون بشأن عمليات الشراء داخل اللعبة لـ Dota 2 و Counter-Strike و World of Warcraft

قسائم خدمات تحميل و رفع الملفات، تهد هذه الأنواع من القسائم جيدة للمشاريع الرقمية التي تتطلب مساحة استضافة الملفات أو سعة الحوسبة السحابية.

تعبئات حسابات الجوال، تغطي بطاقات الاتصالات المتنقلة نفقات خدمات الهاتف المحمول الرسائل والاتصالات الصوتية والإنترنت وما إلى ذلك.

كوبونات البرامج، يمكن استخدامها لشراء برامج الكمبيوتر المدفوعة.

الكتب الإلكترونية، تُقبل بطاقات الكتب الإلكترونية في المكتبات الرقمية المنظمة.

و بطاقات اخرى متنوعة

عبر المنصة يوجد العديد من العروض النشطة في الفئات المذكورة أعلاه، يمكن مراجعة العروض عبر الرابط التالي : https://www.buysellvouchers.com

العملات وطرق الدفع المقبولة عبر منصة BuySellVouchers

تعد سياسة BuySellVouchers الصديقة للعملات المشفرة ميزة رائعة أخرى للخدمة. المنصة كما اشرنا أن ذكرنا الآن تقبل المدفوعات بعملة البيتكوين Bitcoin BTC، الإثريوم Ethereum ETH، لايتكوين Litecoins LTC مقابل عملة مستقرة مثل Tethers USDT.

بالنسبة للعملاء الذين يعملون بنظام العملات المحلية كالدولار واليورو ، فإن BuySellVouchers لديها خيارات دفع عبر البنوك الرقمية الموثوقة مثل WebMoney و AdvCash و Perfect Money. يتوفر Perfect Money و AdvCash التحويلات باليورو والدولار الأمريكي و العملات الوطنية الأخرى.

فإن كنت بائعا او تريد شراء أحد أنواع القسائم أو بطاقات الهدايا، منصة BuySellVouchers تعتبر حلا جذابا للعملاء المهتمين بسوق البطاقات وقسائم الشراء، و بما أن هذا السوق يتطور بسرعة فحتما انت تملك أحد البطاقات و تريد بيعها أو تحتاج بطاقة في صناعة ما تريد شرائها، و أفضل مكان لحد الآن هو منصة BuySellVouchers و كل عملية تقوم بها عبر المنصة هي قرارك و على مسؤوليتك.