حيتان بيتكوين تشتري بقوة أكبر منذ الكريسماس

تام شمس - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 06:29 صباحاً - أظهرت البيانات على السلسلة أن حيتان بيتكوين (BTC) يشترون المزيد منذ الكريسماس. ويشير هذا إلى أن المستثمرين من أصحاب الثروات العالية يواصلون التهام المعروض من بيتكوين.

يكاد يكون من المستحيل فصل المستثمرين المؤسسيين عن المستثمرين الأفراد من خلال البيانات على السلسلة. ومع ذلك، يُظهر الاتجاه أن المستثمرين ذوي رؤوس الأموال الكبيرة يدخلون بشكل متزايد إلى سوق بيتكوين على الرغم من ارتفاع سعرها.

حاملي المعروض الكبير من بيتكوين. المصدر: سانتيمنت

لماذا تستمر الحيتان في شراء المزيد من بيتكوين؟

وفقًا للمحللين في سانتيمنت، من المحتمل أن يتم تحويل ما قيمته ٦٤٧ مليون دولار من بيتكوين من عناوين صغيرة إلى عناوين كبيرة.

ويعتبر العديد من المحللين العناوين التي تحتوي على أكثر من ١٠٠٠ بيتكوين أو أكثر بمثابة حيتان، حيث إن ١٠٠٠ بيتكوين تعادل أكثر من ٢٧ مليون دولار بالسعر الحالي عند ٢٧١٠٠ دولار. وقد كتب المحللون:

"على مدار الثمانية وأربعين ساعة الماضية منذ الكريسماس، أصبحت عناوين #بيتكوين التي تحتوي على ١٠٠٠ دولار أو أكثر من بيتكوين تمتلك الآن ٠,١٣٪ أكثر من التوريد الذي كانت تمتلكه العناوين الأصغر سابقًا. وهذا يبلغ حوالي ٢٤١٥٨ توكن، وهو ما يُترجم إلى ٦٤٧,٧ مليون دولار في وقت كتابة هذه المقالة".

زادت بيتكوين بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبًا منذ منتصف عام ٢٠٢٠ ويمكن القول إن الاتجاه الصعودي لبيتكوين محدود في المستقبل القريب.

ومع ذلك، تظهر معظم نقاط البيانات على السلسلة أن عددًا أقل من الحيتان يبيعون عبر البورصات الرئيسية. إذ قال كي يونغ جو، الرئيس التنفيذي لشركة كريبتو كوانت:

"يبدو أن حيتان بيتكوين مرهقة للبيع. ويقل عدد الحيتان الذين يقومون بالإيداع في البورصات. وأعتقد أن هذا الاتجاه الصعودي سيستمر مع استمرار المستثمرين المؤسسيين في الشراء وتبقى نسبة الحيتان في البورصات أقل من ٨٥٪".

نسبة الحيتان في بورصات بيتكوين. المصدر: كريبتو كوانت

هناك سببان رئيسيان وراء قيام الحيتان بتجميع بيتكوين في النطاق السعري الحالي.

أولًا، على الرغم من الارتفاع المفرط لعملة بيتكوين، قد تعتقد الحيتان أن الحاجز النفسي عند ٣٠ ألف دولار سوف ينكسر. وإذا كان الأمر كذلك، تشير بيانات الخيارات إلى أن ٣٦٠٠٠ دولار قد يكون هدفًا محتملًا على المدى القريب.

ثانيًا، لا يوجد سبب قوي لتوقع تصحيح كبير بعيدًا عن فجوة بورصة شيكاغو التجارية ومعدل تمويل سوق العقود الآجلة المرتفع.

ولكن، إذا تم توحيد بيتكوين بعد كل ارتفاع، كما رأينا في اليومين الماضيين، فمن المحتمل أن يعود معدل التمويل إلى طبيعته. وعندما يحدث ذلك، سيكون سوق المشتقات أقل سخونة، مما يزيد من احتمالية ارتفاع جديد.

حيث قال متداول بالاسم المستعار "Byzantine General" إن السوق يعطي حاليًا إشارات متضاربة. كما يتسم كل من حاملي العقود الطويلة والقصيرة بالعدوانية، مما يجعل الضغط الطويل والقصير ممكنًا. وأوضح قائلًا:

"مثل هذه الإشارات المتضاربة، كل من صفقات الشراء الطويلة وعمليات البيع عدوانية بشكل مفرط. ربما ينبغي أن أنتظر في ترقب".

السيناريو المحتمل على المدى القريب هو المزيد من التثبيت

عادةً ما يكون سعر بيتكوين على كوين بيز أعلى من باينانس والبورصات الأخرى المعتمدة على تيثر. ومع ذلك، في الأسبوع الماضي، تم تداول بيتكوين بانخفاض طفيف على كوين بيز بحوالي ٢٠ دولارًا إلى ٣٠ دولارًا.

وعلى الرغم من أن الفجوة صغيرة، إلا أنها تُظهر أن الولايات المتحدة، التي قادت ارتفاع عملة بيتكوين طوال شهر ديسمبر، قد تشهد تباطؤًا في طلب المشترين. لكن السوق الآسيوية وسوق المشتقات يشهدان زيادة في طلب المشترين.

وبالنظر إلى أن الطلب على بيتكوين في السوق الفورية في الولايات المتحدة يبدو أنه يهدأ، يمكن أن تتماسك بيتكوين لفترة أطول مع تقلب أقل.