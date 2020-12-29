كوين بيز تعلن أنها ستعلق تداول XRP مع انخفاض السعر بنسبة ١٠٪ أخرى

تام شمس - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 02:43 صباحاً - ستعلق كوين بيز، وهي بورصة العملات المشفرة الرئيسية، تداول توكن XRP ردًا على اتخاذ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إجراءات قانونية ضد ريبل.

ووفقًا لمنشور مدونة اليوم بواسطة بول غريوال، كبير المسؤولين القانونيين في كوين بيز، فإن البورصة ستعلق تداول XRP تمامًا بدءًا من ١٩ يناير في الساعة ١٠:٠٠ صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ. وقد أوضحت كوين بيز أنه "قد يتم إيقاف التداول في وقت مبكر حسب الحاجة" للحفاظ على مقاييس صحة السوق في البورصة.

حيث قالت كوين بيز: "لن يؤثر تعليق التداول على وصول العملاء إلى محافظ XRP التي ستظل متاحة لوظيفة الإيداع والسحب بعد تعليق التداول. سنواصل دعم XRP على كوين بيز كستدي وكوين بيز واليت."

تعد البورصة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة هي الأكبر حتى الآن التي تتخذ موقفًا في XRP بعد إعلان ٢٢ ديسمبر عن قيام هيئة الأوراق المالية والبورصة بتوجيه الاتهام إلى ريبل والرئيس التنفيذي براد غارلينغهاوس والمؤسس المشارك كريس لارسن لإجراء "عرض غير مسجل ومستمر للأصول الرقمية."

في وقت سابق اليوم، أعلنت بورصة العملات المشفرة أوكي كوين أنها ستعلق تداول XRP وعمليات الإيداع للتوكن بدءًا من ٤ يناير. كما ذكرت بيتستامب أنها ستوقف تداول XRP لسكان الولايات المتحدة، بينما أعلنت البورصات الأصغر بما في ذلك أو إس إل وبيكسي وكروس تاور أنها ستتخذ إجراءات مماثلة ضد تداول التوكن.

بعد إعلان كوين بيز، انخفض سعر XRP على الفور بأكثر من ١٠٪، حيث انخفض من ٠,٢٨ دولار إلى ٠,٢٥ دولار في وقت كتابة المقالة. هذه هي الأحدث في سلسلة من الحركات الهبوطية للتوكن الذي انخفض سعره بنسبة ٤٤٪ منذ إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات.