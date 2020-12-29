أوكي كوين تصبح أحدث بورصة لتعليق تداول وعمليات إيداع XRP

تام شمس - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 02:43 صباحاً - أعلنت بورصة العملات المشفرة أوكي كوين أنها ستحذف XRP بعد الأنباء التي تفيد بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة سوف تتخذ إجراءات قانونية ضد ريبل.

ففي منشور على مدونة صدر اليوم، قالت أوكي كوين إن "أفضل مسار للعمل" ردًا على الدعوى القضائية الأخيرة التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات سيكون تعليق تداول وإيداع XRP. وكتبت البورصة أن التعليق سيتم على مدى يومين. المستخدمون الذين اقترضوا زوج ريبل مقابل الدولار من خلال أوكي كوين "مطالبون بإعادة القيمة المقترضة" قبل ٣ يناير. في اليوم التالي، ستعلق البورصة التداول الفوري وتداول الهامش وعمليات إيداع XRP.

وقالت مدونة أوكي كوين إنه "من المحتمل أن يستغرق هذا الموقف وقتًا للتوصل إلى حل". "سنبلغ عملائنا بشكل استباقي عندما تكون لدينا معلومات قد تغير موقفنا."

يأتي موقف أوكي كوين في أعقاب كشف هيئة تداول السلع الآجلة التهم الموجهة إلى ريبل وكذلك الرئيس التنفيذي براد غارلينغهاوس والمؤسس المشارك كريس لارسن يوم ٢٢ ديسمبر. تدعي الهيئة أن الشركة ومديريها التنفيذيين شاركوا في "عرض أوراق مالية غير مسجلة ومستمرة للأصول الرقمية" للمستثمرين منذ عام ٢٠١٣ من خلال بيع توكن XRP. ورد غارلينغهاوس بالقول إن هيئة تداول السلع الآجلة "صوتت لمهاجمة العملات المشفرة" وكانت تفعل "عكس 'تشجيع الابتكار'" في الولايات المتحدة.

منذ انتشار أخبار رسوم هيئة الأوراق المالية والبورصات، انخفض سعر XRP بأكثر من ٣٦٪ حيث أعلنت بعض البورصات أنها ستوقف تداول التوكن، بما في ذلك أو إس إل وبيكسي وكروس تاور. إذ تخطط بورصة بيتستامب للأصول الرقمية أيضًا لتعليق تداول XRP، ولكن فقط للمستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن حذف XRP من أوكي كوين - المصنفة في المرتبة ٢٩، وفقًا لكوين ماركت كاب - قد يكون مقدمة للبورصات الكبيرة لاتباع خطاها.

في وقت كتابة المقالة، كان سعر XRP هو ٠,٢٨ دولار، بعد أن انخفض بنسبة ٣,٥٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.