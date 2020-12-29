بلاك روك تتطلع إلى توظيف نائب رئيس بلوكتشين يتمتع بخبرة في أصول العملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 02:43 صباحاً - يبدو أن شركة بلاك روك فاينانشيال مانجمنت إنك.، وهي شركة إدارة الأصول التي تبلغ ثروتها ٧,٨ تريليونات دولار، تستعد لتوسيع وجودها في بلوكتشين والأصول الرقمية.

فوفقًا لإعلان وظيفة جديدة، تقوم الشركة بالبحث لشغر منصب نائب الرئيس، قائد بلوكتشين لمكتبها في نيويورك. وسيتم تكليف الشخص المعين لهذا الدور بإنشاء وتنفيذ "استراتيجيات مصممة لزيادة الطلب على عروض الشركة"، بالإضافة إلى "تعزيز عرض القيمة [...] لاستثمارات الشركة وعروض التكنولوجيا".

يجب أن يتمتع المرشح بخبرة سنة واحدة على الأقل في مجال عمل بلوكتشين، بما في ذلك "وظائف معدل الهاش للعملات المشفرة وآليات إجماع الشبكة الموزعة وتشفير المفتاح العام والخاص."

وعلى الرغم من أن إعلان الوظيفة لا يحدد أي منتجات ذات صلة ببلوكتشين قيد التطوير في الشركة، فمن الممكن أن تضع بلاك روك نفسها لتلبية الطلب المؤسسي المتزايد على الأصول الرقمية.

وحسبما ذكرت فوربس في وقتٍ سابق من هذا العام، هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن المستثمرين يفرون من منتجات بلاك روك الاستثمارية طويلة الأجل لصناديق العملات المشفرة التي تقدمها غرايسكيل وغيرها. وهذا جزء من محور مؤسسي أوسع نحو بيتكوين والأصول الرقمية الأخرى الجارية حاليًا.

بعد شكوكهم الأولية، علق كبار المسؤولين التنفيذيين في بلاك روك بشكل إيجابي على بيتكوين وسوق الأصول الرقمية الأوسع. حيث يقول لاري فينك، الرئيس التنفيذي للشركة، إن بيتكوين "جذبت انتباه وخيال العديد من الأشخاص"، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في بلاك روك.

ويقول ريك ريدر، رئيس قسم المعلومات للدخل الثابت في بلاك روك، إن بيتكوين ليست موجودة لتبقى فحسب، بل إنها "ستحل محل الذهب إلى حدٍ كبير".

تمتلك بلاك روك تعرضًا غير مباشر لعملة بيتكوين عبر مايكروستراتيجي، شركة ذكاء الأعمال التي تمتلك الآن ٧٠٤٧٠ بيتكوين بعد سلسلة من عمليات الشراء هذا العام.